Простая математика

Подобная реакция абсолютно привычна для таких решений по всему миру. Так лондонцы, выражая возмущение инициативой мэрии о введении ограничения скорости в 30 км/ч, говорили о том, что пешеходам следует меньше напиваться, не переходить дорогу где попало, водителям такси стоит, наконец, выучить правила дорожного движения, пользователям мопедов отказаться от крутых манёвров, а городу разместить больше камер. Жители Калгари связали подобное нововведение мэрии с провалом заявки города на Олимпийские игры. По их мнению, чиновники только отвлекают внимание, а если запретить вождение вообще, то аварийность снизится до нуля. Таким образом, Алматы ничем не отличается от других городов.

Несмотря на критику, меры по снижению скорости уменьшили число аварий.

Опасения касательно увеличившегося времени пути разбиваются о примитивную математику. Какими бы значительными не казались эти 20 километров в час, но в масштабах города они дают минимальный выигрыш во времени.

Длина проспекта аль-Фараби от улицы Навои до проспекта Достык составляет 7,5 километров. При равномерном движении со скоростью 80 км/ч путь займёт 5 минут 37 секунд. С новым скоростным режимом потребуется 7 минут 30 секунд. Разница во времени составляет всего 1 минуту 53 секунды.

Путь от развязки на пересечении ВОАД до проспекта Достык несколько короче, всего 6.6 км. Время в пути на этом маршруте составит 6 минут 36 секунд и 4 минуты 57 секунд соответственно для нового и старого скоростного режима. Разница составляет 1 минуту 39 секунд.

Самый длинный среди наиболее популярных маршрутов по Малому Кольцу — путь от пересечения Саина и Рыскулова — 16.7 километров. Ограничение скорости 80 км/ч позволяет преодолеть его за 12 минут 31 секунду, скоростной лимит в 60 км/ч за 16 минут 42 секунды. Отличие в затратах времени составляет 4 минуты 11 секунд.

То есть даже в условиях равномерного движения, когда автомобиль от начала до конца пути движется с неизменной скоростью, притом максимально разрешённой, отличие во временных затратах составляет менее 2, максимум 5 минут. То есть разница физиологически неуловимая для человека.