Реинкарнация в архитектуре

Так и город можно считать коллективным проектом, у которого не может быть одного и единственного автора. Уже стало аксиомой, что современный архитектор уже не может себе позволить проектировать что-либо в отрыве от контекста, без предварительного исследования, без анализа сложившейся среды и учета множества других факторов. Студентам архитектурных факультетов в большинстве университетов уже не задают проектирование абстрактных новых объектов - их готовят к тому, что здания должны служить ответом на существующее положение вещей, что архитектор, взаимодействуя с городом, ведет диалог с ним, а не просто чертит что-то на чистом листе бумаги.

Да, в 1990-2000-х годах мы пережили период «звездной архитектуры» (starchitecture), и сегодня мы видим его закат. И, если присмотреться, то слишком много раз архитекторы только притворялись, что они придумывают что-то совершенно новое, чего никогда до них не было. Очень многое было придумано задолго до них. Но самое главное здесь то, что изобретением также можно считать и работу над трансформацией имеющегося здания, и обращение к опыту прошлого. Например, как древние цивилизации строили свои дома в условиях чрезвычайно жаркого климата? Многие из этих технологий были забыты после изобретения кондиционеров. В истории архитектуры хранятся огромные запасы знаний, которые могут быть возвращены к жизни. Думаю, что многие молодые архитекторы сегодня чувствуют усталость от сочетания профессионального пафоса и амнезии, и их больше интересует то, какой ответ они могут предложить на имеющиеся вопросы, а не то, что они могут построить с нуля.

А.Н.: Поговорим о сохранении исторического наследия и реставрации. Конечно, многое из того, что вы говорите, рассказывая о трансформации, не относится к этой категории. И все же, они тоже устаревают, требуют замены коммуникаций и прочего. Реставрация предполагает инженерную модернизацию при том, что фасады и интерьеры остаются в первозданном виде. Трансформация предполагает более глубокие изменения. И тут вопрос - насколько чувствительны здания к трансформации? Как не ошибиться, решая: что должно быть сохранено в неизменном виде, а что можно трансформировать?

А.Р.: На мой взгляд, нет зданий, которые необходимо сохранять в неизменном виде. Здания развиваются, как и сами общества. На смену одной экономической модели приходит другая, и меняется характер использования зданий. Вполне нормально, что и сооружения тоже должны меняться. Они могут потерять свои изначальные функции, или же само предназначение зданий уже перестало существовать - например, после упадка плановой экономики. И все же, можно увидеть в них новый потенциал.

Традиционные практики сохранения статичны, они ограничивают пространство для развития здания. На смену им приходит концепция «перформативного», деятельного сохранения. Она гласит, что зданиям нужно позволить меняться, продлевая процесс активного проектирования в отношении выбранного объекта.