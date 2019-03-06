Среда обитания / Город
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6 марта 2019

Снимок на память

Наши читатели присылают архивные фотографии уничтоженной клумбы в ЦПКиО

Снимок на память

В понедельник, 4 марта, мы написали о том, что в алматинском Центральном парке культуры и отдыха была разрушена большая клумба, вместо нее поставили статую верблюда и древнетюрский календарь из плитки. Уничтоженная клумба долгие годы была своеобразной достопримечательностью парка и оказалось, что почти у каждого алматинца в семейном альбоме есть снимок на её фоне.

Верненский казенный сад заложили в 1856 году, это был первый парк в городе, после у него было много названий, теперь это Центральный парк культуры и отдыха. Спланирован он ученым-садоводом Марком Крештопенко, который и стал его директором. Кстати, в подчинении у него было четыре помощника, и этого было достаточно для того, чтобы создать один из лучших садов в империи.

Позднее строительный инженер Иван Поклевский-Козелло создал первый пруд и систему арыков. Там были разбиты теплицы и оранжереи. В 1930-е годы прошла масштабная реконструкция, а в 1965 году парк был назван лучшим в Советском Союзе.

В 1997 году парк передали в доверительное управление с правом выкупа через 5 лет частной компании — ТОО «Алтын-Тараз». «Алтын Тараз» обязался инвестировать в ЦПКиО $15 млн., часть озера была высушена под аквапарк, а деревья срубили под строительство парковки, территория стала стремительно уменьшаться. После скандалов осенью 2013 года парк вернули в госсобственность, теперь он находится в ведении акимата города Алматы.

На сайте ЦПКиО написано, что новая инсталляция это подарок городу и реконструкция проходит в рамках «Рухани жангыру». Директор парка Владимир Калинин уверен, что «данная инсталляция станет еще одной достопримечательностью и популярным местом для фото. При проведении работ ни радиальный круг, ни архитектурное сечение, ни в целом композиция не будут нарушены. И для этого специального разрешения не требуется».

Новость о уничтожении клумбы вызвала много откликов в социальных сетях, люди стали делиться своими архивными фотографиями, часть из них пришла на электронный адрес редакции, часть была опубликована в социальных сетях. Мы решили поделиться ими.

Галина Альбертовна Озол с дочерью Екатериной Викторовной Костиной, август 1982 года.

Фотографию прислала Наталья Сабитова, снимок сделан в 1968 году.

Еще одна фотография от Натальи Сабитовой, снимок сделан в 1976 году.

Фотография от Натальи Сабитовой.

Снимок от Романа Панова, 1982 год.

Фотография прислана Розой Есенкуловой, 1990 год.

Ирина Старцова

Снимок прислан Ириной Старцовой

Снимок прислан Ириной Старцовой

Этот снимок прислала Индира Сулейманова со словами: «На фото мой братик Сулейманов Данияр, фото 1975 года. Парк в детстве был одним из любимых мест отдыха, а когда приезжали родные из других городов, то без похода в парк, — с провизией для маленького пикничка, не обходилось. И обязательно выезд в горы с ночевкой на три дня, просто дикарями в палатках. Вот время было, столько ярких воспоминаний, сказочно зеленый город с обилием цветов. Да…все в прошлом».

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