Снимок на память

Верненский казенный сад заложили в 1856 году, это был первый парк в городе, после у него было много названий, теперь это Центральный парк культуры и отдыха. Спланирован он ученым-садоводом Марком Крештопенко, который и стал его директором. Кстати, в подчинении у него было четыре помощника, и этого было достаточно для того, чтобы создать один из лучших садов в империи.

Позднее строительный инженер Иван Поклевский-Козелло создал первый пруд и систему арыков. Там были разбиты теплицы и оранжереи. В 1930-е годы прошла масштабная реконструкция, а в 1965 году парк был назван лучшим в Советском Союзе.

В 1997 году парк передали в доверительное управление с правом выкупа через 5 лет частной компании — ТОО «Алтын-Тараз». «Алтын Тараз» обязался инвестировать в ЦПКиО $15 млн., часть озера была высушена под аквапарк, а деревья срубили под строительство парковки, территория стала стремительно уменьшаться. После скандалов осенью 2013 года парк вернули в госсобственность, теперь он находится в ведении акимата города Алматы.