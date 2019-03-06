Снимок на память

В понедельник, 4 марта, мы написали о том, что в алматинском Центральном парке культуры и отдыха была разрушена большая клумба, вместо нее поставили статую верблюда и древнетюрский календарь из плитки. Уничтоженная клумба долгие годы была своеобразной достопримечательностью парка и оказалось, что почти у каждого алматинца в семейном альбоме есть снимок на её фоне.
Верненский казенный сад заложили в 1856 году, это был первый парк в городе, после у него было много названий, теперь это Центральный парк культуры и отдыха. Спланирован он ученым-садоводом Марком Крештопенко, который и стал его директором. Кстати, в подчинении у него было четыре помощника, и этого было достаточно для того, чтобы создать один из лучших садов в империи.
Позднее строительный инженер Иван Поклевский-Козелло создал первый пруд и систему арыков. Там были разбиты теплицы и оранжереи. В 1930-е годы прошла масштабная реконструкция, а в 1965 году парк был назван лучшим в Советском Союзе.
В 1997 году парк передали в доверительное управление с правом выкупа через 5 лет частной компании — ТОО «Алтын-Тараз». «Алтын Тараз» обязался инвестировать в ЦПКиО $15 млн., часть озера была высушена под аквапарк, а деревья срубили под строительство парковки, территория стала стремительно уменьшаться. После скандалов осенью 2013 года парк вернули в госсобственность, теперь он находится в ведении акимата города Алматы.
На сайте ЦПКиО написано, что новая инсталляция это подарок городу и реконструкция проходит в рамках «Рухани жангыру». Директор парка Владимир Калинин уверен, что «данная инсталляция станет еще одной достопримечательностью и популярным местом для фото. При проведении работ ни радиальный круг, ни архитектурное сечение, ни в целом композиция не будут нарушены. И для этого специального разрешения не требуется».
Новость о уничтожении клумбы вызвала много откликов в социальных сетях, люди стали делиться своими архивными фотографиями, часть из них пришла на электронный адрес редакции, часть была опубликована в социальных сетях. Мы решили поделиться ими.