Большая разница

Аппаратно-студийный комплекс-2 был построен в 1983 году, его авторы – Александр Коржемпо и Николай Эзау. Первый живет в Алматы, второй переехал в Германию, но тоже следит за судьбой здания – от него на обсуждении был представитель.

По словам архитектора Петра Смирнова из Arhcode Almaty, ценность АСК-2 представляют уникальные фасады и два фойе: верхнее, сделанное в темных тонах и нижнее — в светлых. «Это сейчас практически единственное здание, которое не было изменено. В 2007 году были неудачно реконструированы фонтаны, которые являлись частью кондиционирования, с тех пор они не работают», — отметил Петр.

Удивительно, что АСК-2 никогда не входил в список памятников даже городского значения. Работать над этим упущением начали в прошлом году: сооружение внесли в предварительный список памятников историко-культурного наследия местного значения.

«Закон о наследии четко говорит о том, что если здание включено в предварительный список, то оно охраняется наравне с памятником архитектуры до принятия окончательного решения, соответственно, любые действия с этим зданием неправомерны. Они должны выполняться под особым контролем уполномоченных органов, должны выполняться организациями, имеющими лицензии на проектирование, строительство и на проведение реставрационных работ», — заключил Петр.