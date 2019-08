Без пластика в пластиковом городе

Для многих товаров Жанбота нашла альтернативу. Например, она пользуется твердым шампунем: это специальное мыло для волос, у которого нет упаковки. Мыло заменил гель для душа, а из пластика у нее дома есть только тоник и крем для лица, но это PETE, который активистка планирует сдать на переработку. Также девушка уже приучила себя на автомате складывать в сумку хлопковый мешок для покупок, стаканы для воды, для кофе и специальные пакеты для выпечки.

Жанбота не только сама сортирует отходы, но и продвигает свои идеи в массы. Со своими единомышленниками она создала движение My cup, please в Алматы. My cup, please — это инициатива, которая зародилась в Беларуси, распространилась в России и дошла до Казахстана. Многие не знают, но одноразовые стаканы для кофе сделаны не из одного картона. Внутри стакана пластиковый слой, который делает невозможным его переработку. Кроме того, крышка изготовлена из полистирола, который при нагревании выделяет вредные для организма вещества, а чаще всего клиенты берут горячие напитки.

«Сейчас у нас есть небольшая команда My cup, please в Алматы. Мы сотрудничаем с кофейнями и рассказываем, как важно информировать посетителей о том, что они могут брать кофе в свой стакан, а кофейни поощряют осознанных клиентов скидкой на кофе. Это прекрасная возможность сэкономить деньги и сделать хорошее для экологии. Если же вы не хотите покупать стакан, но и природе вредить не хочется, то можно быстро выпить напиток в кофейне, в которой для этого есть кружки», — советует девушка.

Как пластик может получить новую жизнь?

Ненужный пластик может не только лежать на мусорном полигоне, но и приносить пользу. Многие казахстанские переработчики производят из вторичного сырья различные декоративные предметы: плитку, горшки, тазы, ведра, иногда даже столы и стулья. Одна из таких компаний - Rocket Plastic, которая сейчас занимается строительством пластиковых плит для Эко-белки, благодаря которой алматинцы узнали о «второй жизни» пластика.