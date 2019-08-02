Без пластика в пластиковом городе

Каждый год в Казахстане образуется 5-6 миллионов тонн твердых бытовых отходов, при этом на переработку отправляется всего 10%. Мы поговорили с экологическими активистами, которые живут без пластика. Они рассказали не только о том, как сортируют мусор и сдают его на переработку, но и о том, от чего им пришлось отказаться ради экологии.
В середине мая 2019 года американский исследователь Виктор Весково погрузился на глубину 10 927 метров, в самую глубокую впадину Мирового океана - Бездну Челленджера, побив мировой рекорд по самому глубокому погружению в истории. На дне Марианской впадины Весково обнаружил пластиковый пакет и фантики от конфет. А еще в 2017 году ученые доказали, что даже на глубине 10 927 метров в кишечнике живых существ можно обнаружить пластик.
В июле люди, озабоченные экологическими проблемами, присоединяются к движению Plastic Free July – «Июль без пластика». Его задача — отказаться от использования одноразового пластика. От изделий из пластика, которые используются человеком не больше 30 минут, а после выбрасываются. Чаще всего это пластиковые пакеты, бутылки от различных напитков, одноразовая посуда, стаканчики из-под кофе и пластиковые трубочки. Эти предметы не предназначены для длительного использования, однако разлагается пластик очень долго. Если полное разложение пластикового пакета, который мы используем как минимум несколько раз в неделю, от 100 лет, то более сложные соединения пластика вроде полипропилена, из которого делают упаковку для различных продуктов, разлагаются в почве как минимум 500 лет.
«Июль без пластика» — отличная возможность попробовать пожить жизнью без пластиковых изделий и понять, как сильно мы к ним привязаны. У движения есть собственный сайт, на котором можно прочитать огромное количество инструкций, которые помогут отказаться от использования пластика.
В Казахстане экодвижение только начинает набирать популярность, однако к нему уже присоединилось огромное количество жителей и различных компаний. За последний год в Алматы открылось как минимум пять компаний, занимающихся раздельным сбором и переработкой отходов. Алматинские экоактивисты постоянно организовывают различные встречи и публичные дискуссии на темы осознанного потребления и сортировки мусора. Vласть поговорила с активистами и узнала, как отказаться от пластика.
Как жить без пластика?
Экоактивистка Жанбота Медеуева начала сортировать отходы не так давно, осенью прошлого года, когда в доме накопилось так много мусора, что иногда его приходилось выбрасывать по три раза в день. Большую часть отходов составлял пластик: мягкая упаковка от печенья и пирогов, а также огромное количество полиэтиленовых пакетов. Тогда девушка поняла, что с отходами необходимо что-то делать, а позже познакомилась с Настей Гончаровой, которая стала её вдохновителем. Гончарова, по словам Жанботы, показала пример, который подходит именно для казахстанских условий.
«Сортировка отходов – это не так сложно, как может показаться. Новички могут начинать с пластиковых бутылок, потихоньку изучая маркировки. Когда я решила перерабатывать отходы, то столкнулась с ужасной нехваткой информации. Постоянно приходилось что-то читать, я тратила кучу времени, чтобы найти и, самое главное, проверить информацию. Когда я только начала сортировать, чуть ли не единственными пунктами приема были Zeta и KWR (Kazakhstan Waste Recycling - V), сейчас же их стало больше, плюс KWR делает новые пункты приема в разных районах города, так что подобрать под себя пункт очень легко», — говорит Жанбота.
Она советует: прежде чем покупать или сдавать продукт на переработку, всегда нужно проверять маркировку, а перед тем, как принести отходы в какой-либо пункт приема, необходимо посмотреть, какие маркировки в нем принимают.
Таблица маркировок и пунктов приема есть в конце этого материала.
Сортировать пластиковые бутылки не так уж и сложно, для этого нужно снять с них крышку и обертку, а бутылку сжать. «Для чего это нужно? Во-первых, бутылку и крышку надо сдать в KWR, потому что это маркировка 01 - PETE, а вот мягкую обертку - это 05 - полипропилен, принимают только в Zeta. Во-вторых, даже если вы сложили бутылку, крышку и упаковку в один пакет, работники все равно сэкономят время на сортировку, значит, процесс работы ускорится, значит, отсортировать и переработать на заводе смогут больше пластика», — объяснила активистка.
Сложнее всего будет обойтись без полипропилена — мягкой пластиковой упаковки от продуктов. В нее обычно упакованы печенье, макароны, крупы и др. Чтобы не покупать продукты в полипропилене, Жанбота советует брать крупы на развес в свои мешочки, а печенье готовить дома, но если нет времени - покупать в пекарнях и кондитерских, но, опять же, складывать в свои льняные или хлопчатые пакеты.
«Многие не берут крупы или макароны на развес, потому что они не очень вкусные. Если не нравятся макароны на развес, то можно брать макароны в картонной упаковке. Но тут тоже двоякая ситуация: бумажные пакеты брать не стоит, от этого зависит количество вырубленных деревьев и потраченной на них воды. По-хорошему надо обходиться без пакета, но если сильно надо, то лучше взять пластиковый, а потом сдать его на переработку. Вернувшись к макаронам, здесь еще нужно правильно расставлять приоритеты: сможешь ли ты без них прожить? Если да, то вообще не бери никакие макароны», — рассуждает Жанбота.
Отказываясь от пластика, каждый столкнется с тем, что от некоторых товаров придется отказаться. Например, Жанбота отказалась от мороженого и йогуртов: «У мороженого мягкая упаковка, на которой написано, что это полипропилен, но внутри упаковка фольгированная. Фольгированный полипропилен не перерабатываются. Я могу крайне редко позволить себе рожок в прозрачной упаковке, но только потому, что ее можно сдать на переработку. Йогурты исчезли из моего рациона, потому что чаще всего коробочки для них делают из полистирола-06, он токсичен и небезопасен для пищевого использования».
Для многих товаров Жанбота нашла альтернативу. Например, она пользуется твердым шампунем: это специальное мыло для волос, у которого нет упаковки. Мыло заменил гель для душа, а из пластика у нее дома есть только тоник и крем для лица, но это PETE, который активистка планирует сдать на переработку. Также девушка уже приучила себя на автомате складывать в сумку хлопковый мешок для покупок, стаканы для воды, для кофе и специальные пакеты для выпечки.
Жанбота не только сама сортирует отходы, но и продвигает свои идеи в массы. Со своими единомышленниками она создала движение My cup, please в Алматы. My cup, please — это инициатива, которая зародилась в Беларуси, распространилась в России и дошла до Казахстана. Многие не знают, но одноразовые стаканы для кофе сделаны не из одного картона. Внутри стакана пластиковый слой, который делает невозможным его переработку. Кроме того, крышка изготовлена из полистирола, который при нагревании выделяет вредные для организма вещества, а чаще всего клиенты берут горячие напитки.
«Сейчас у нас есть небольшая команда My cup, please в Алматы. Мы сотрудничаем с кофейнями и рассказываем, как важно информировать посетителей о том, что они могут брать кофе в свой стакан, а кофейни поощряют осознанных клиентов скидкой на кофе. Это прекрасная возможность сэкономить деньги и сделать хорошее для экологии. Если же вы не хотите покупать стакан, но и природе вредить не хочется, то можно быстро выпить напиток в кофейне, в которой для этого есть кружки», — советует девушка.
Как пластик может получить новую жизнь?
Ненужный пластик может не только лежать на мусорном полигоне, но и приносить пользу. Многие казахстанские переработчики производят из вторичного сырья различные декоративные предметы: плитку, горшки, тазы, ведра, иногда даже столы и стулья. Одна из таких компаний - Rocket Plastic, которая сейчас занимается строительством пластиковых плит для Эко-белки, благодаря которой алматинцы узнали о «второй жизни» пластика.
Мастерская Rocket Plastic работает чуть меньше года, однако уже завоевала доверие алматинского экодвижения. Как признается директор мастерской, Данияр Бакимов, концепция проекта довольно банальная: из одноразового сделать многоразовое, что принесет пользу и прослужит долгое время. Здесь можно приобрести разнообразные горшки, подставки, шкатулки и даже плитку. Помимо переработки, сотрудники мастерской постоянно проводят социальные мероприятия: показывают фильмы про экологию, устраивают различные ивенты и мастер-классы по сортировке пластика. Кроме того, в Rocket Plastic научились с нуля собирать оборудование для переработки пластика.
«Собирая пластик, мы понимаем, насколько этот полимер важен, ведь из него можно сделать очень много полезного. Сейчас мы понимаем, что такие локальные мастерские можно открывать в разных городах, потому что для них не нужны большие инвестиции. Наша мастерская — креативное пространство открытого типа, сюда можно прийти, пообщаться или предложить какие-то идеи. Сейчас мы перерабатываем огромные объемы, но люди доверяют нам и приносят пластик, потому что мы открыты. На данный момент наш самый крупный проект — Эко-белка на Атакенте», — рассказал Данияр.
Реставрация соломенной белки у многих алматинцев вызвала негодование, особенно когда организаторы показали новый дизайн и объявили сбор пластика. На первых зарисовках белка покрыта яркими разноцветными панелями, которые не понравились многим жителям. Однако Бакимов отмечает, что белка не будет яркой как минимум потому, что переработчикам необходимо по максимум сократить светоотражение, так что инсталляция будет выполнена в белом цвете.
Пластиковые панели изготовят из трех видов пластика: полипропилена, полиэтилена низкого и высокого давления. По словам Данияра, эти три вида пластика - самые безопасные. «Все эти виды пластика мы отправляли на экспертизу в Национальный центр при Министерстве защиты и охраны окружающей среды, результаты хорошие. Мы сами работаем в основном только с этими видами, потому что на производстве важно соблюдать технику безопасности. Плавление пластика начинается от 80-90 градусов, полное расплавление - при 180-220 градусов, тогда он превращается в однородную массу. Именно поэтому для Белки мы выбрали белые пластины, чтобы она меньше нагревалась. Благодаря этому мы минимизируем воздействие пластика на окружающую среду, также он не будет гнуться и плавиться», — рассказали в Rocket Plastic.
Процесс изготовки панелей довольно простой: пластик измельчается, плавится и прессуется. Сейчас эту работу выполняют три аппарата, всего нужно около 900 панелей, облицовка готова на 15%. Пластик на белку в Rocket Plastic привозят со всего города, но пока что его все равно недостаточно, потому что для полной облицовки необходимо переработать четыре тонны пластика.
«Сейчас убирать белку было бы нецелесообразно, потому что Атакент — место притяжения жителей. Каким бы неоднозначным не было отношение, мы все видим, что к Белке приезжают, рядом с ней фотографируются, гуляют, о ней рассказывают друзьям. Мне кажется, что это классная идея, потому что такой арт-объект будет стоять не меньше года, да и люди будут задумываться о своем потреблении», — резюмировал Бакимов.
Как еще можно улучшить экологическую обстановку?
Можно начать и закончить на себе, а можно продолжить улучшать экологическую обстановку. Так поступила Бану-Аккумис Куспанова, которая вместе с командой часто проводит экологические субботники в Алматы. Сама Бану начала сортировать отходы еще осенью 2017 года, тогда же она начала убирать мусор с улиц.
«Спустя несколько месяцев я поняла, что есть одна недоработка: дома я мусор сортирую, а тут скидываю в один бак. Тогда пришла идея, что нужно собирать экоактивистов и проводить экологический субботник - убираться на улице и отдавать отходы переработчику. Я познакомилась с активистами и рассказала им об идее, им понравилось, однако эта идея встала на несколько месяцев, пока я не поняла, что действовать нужно самой. В чате жильцов я написала, что хочу провести первый экосубботник около нашего дома. Мы провели его вчетвером: я, сосед и его дети. Отходы мы отвезли на другой конец города. Тогда меня это очень вдохновило, хотя, казалось бы, просто копаешься в мусоре - что здесь радостного? Этими эмоциями я поделилась с активистами, в следующий раз мы провели экосубботник вдесятером, а сейчас нас уже больше 200», — поделилась Бану.
Чуть позже было принято решение о создании фонда, которым сейчас занимаются семь человек. Бану и ее коллеги проводят лекции, помогают внедрить раздельный сбор отходов и установить урны для различных организаций и жилых комплексов.
Кроме того, команда экологизирует мероприятия и разрабатывает приложение, которое поможет не создавать лишние отходы еще на стадии покупки продуктов.
Экосубботник — это уборка определенной территории с раздельным сбором отходов. Собранный мусор сразу делится на фракции: то, что можно переработать - в руки переработчику, а то, что нельзя - на полигон. При этом за всю историю экосубботников большую часть пакетов с мусором занимает именно пластик, особенно бутылки от напитков и фантики от конфет, большую часть из которых переработать невозможно.
«В экосубботнике нужно принять участие, потому что вы получите моральное удовлетворение. Каждый, кто участвует в экосубботнике один раз, возвращается к нам, потому что каждый человек хочет принести пользу. Кроме того, вы поможете сделать город чище. Еще одна важная вещь - есть такое понятие, как капля в море. Многие, смотря на наши действия, говорят о том, что мы уберемся, а на следующий день кто-то придет и выбросит мусор. Есть закон автосинхронизации - если 5% населения начинает что-то осознанно делать с искренней мотивацией, то остальные 95% автоматически это подхватывают. Человек, принимая участие в экосубботниках, приобщается к этим 5% людей, которые меняют ситуацию в Казахстане. Когда мусор лежит на улице, он, под воздействием внешних факторов, выделяет в воду, почву и воздух вредные вещества, а это все возвращается к нам. На экосубботниках мы помогаем как минимум самим себе избегать этих последствий и хоть чуть-чуть улучшить экологическую обстановку в стране», — считает Бану.
Она уверяет, что все, кто хоть один раз принимал участие в экосубботнике, начинают сортировать свой мусор, даже если раньше ничего об этом не знали. Но раздельный сбор отходов - это только первый шаг на пути к осознанному потреблению. Следующий шаг - сокращение отходов. По словам девушки, каждый экоактивист со временем начинает смотреть на мир иначе и всячески избегает ненужных отходов. Сама Бану, чтобы не пользоваться шампунями в пластике, голову моет ржаной мукой, а зубы чистит смесью из белой глины, меда и масел, потому что упаковка от зубной пасты не перерабатывается.
У экосубботника есть специальный чат, в котором можно спрашивать о раздельном сборе. Часто в нем можно проследить эволюцию активистов - когда новички сначала задают различные вопросы о маркировках, а через какое-то время уже помогают другим новичкам. На Алматы Бану останавливаться не собирается, ее сестра развивает экодвижение в столице, подруга — в Атырау, недавно активисты из Шымкента просили посодействовать и провести экосубботник у них.
«Возможно, некоторые брезгуют убирать за кем-то, потому что есть дурацкий стереотип: «убирать должен тот, кто намусорил». В этом случае нужно расширить свое понимание слова «дом». Дом — это не только квартира, а двор, город, страна и вся планета. Когда ты видишь на улице мусор, он автоматически становится твоим. Если относиться к этому так, то убирать за другими не будет противно. Таким образом, мы приблизим тот момент, когда город станет чистым и в нем будет приятно находиться всем. Какими бы красивыми не были гостиницы, но если на улице лежит мусор, все приятные чувства ускользают», — считает активистка.
Недавно министерство энергетики Казахстана заявило о необходимости отказаться от пластиковых пакетов, производство которых в первом полугодии 2019 года выросло на 63%. Сейчас в крупных гипермаркетах уже появляются биоразлагаемые пакеты, а среди алматинцев все большую популярность набирают всевозможные хлопковые сумки. По меньшей мере, 10 сетей кофеин Алматы делают скидку за покупку напитков в свой стакан. Как минимум 40 точек пунктов приема отходов принимают пластик на переработку.