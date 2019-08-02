Без пластика в пластиковом городе

Экосубботник — это уборка определенной территории с раздельным сбором отходов. Собранный мусор сразу делится на фракции: то, что можно переработать - в руки переработчику, а то, что нельзя - на полигон. При этом за всю историю экосубботников большую часть пакетов с мусором занимает именно пластик, особенно бутылки от напитков и фантики от конфет, большую часть из которых переработать невозможно.



«В экосубботнике нужно принять участие, потому что вы получите моральное удовлетворение. Каждый, кто участвует в экосубботнике один раз, возвращается к нам, потому что каждый человек хочет принести пользу. Кроме того, вы поможете сделать город чище. Еще одна важная вещь - есть такое понятие, как капля в море. Многие, смотря на наши действия, говорят о том, что мы уберемся, а на следующий день кто-то придет и выбросит мусор. Есть закон автосинхронизации - если 5% населения начинает что-то осознанно делать с искренней мотивацией, то остальные 95% автоматически это подхватывают. Человек, принимая участие в экосубботниках, приобщается к этим 5% людей, которые меняют ситуацию в Казахстане. Когда мусор лежит на улице, он, под воздействием внешних факторов, выделяет в воду, почву и воздух вредные вещества, а это все возвращается к нам. На экосубботниках мы помогаем как минимум самим себе избегать этих последствий и хоть чуть-чуть улучшить экологическую обстановку в стране», — считает Бану.



Она уверяет, что все, кто хоть один раз принимал участие в экосубботнике, начинают сортировать свой мусор, даже если раньше ничего об этом не знали. Но раздельный сбор отходов - это только первый шаг на пути к осознанному потреблению. Следующий шаг - сокращение отходов. По словам девушки, каждый экоактивист со временем начинает смотреть на мир иначе и всячески избегает ненужных отходов. Сама Бану, чтобы не пользоваться шампунями в пластике, голову моет ржаной мукой, а зубы чистит смесью из белой глины, меда и масел, потому что упаковка от зубной пасты не перерабатывается.

У экосубботника есть специальный чат, в котором можно спрашивать о раздельном сборе. Часто в нем можно проследить эволюцию активистов - когда новички сначала задают различные вопросы о маркировках, а через какое-то время уже помогают другим новичкам. На Алматы Бану останавливаться не собирается, ее сестра развивает экодвижение в столице, подруга — в Атырау, недавно активисты из Шымкента просили посодействовать и провести экосубботник у них.

«Возможно, некоторые брезгуют убирать за кем-то, потому что есть дурацкий стереотип: «убирать должен тот, кто намусорил». В этом случае нужно расширить свое понимание слова «дом». Дом — это не только квартира, а двор, город, страна и вся планета. Когда ты видишь на улице мусор, он автоматически становится твоим. Если относиться к этому так, то убирать за другими не будет противно. Таким образом, мы приблизим тот момент, когда город станет чистым и в нем будет приятно находиться всем. Какими бы красивыми не были гостиницы, но если на улице лежит мусор, все приятные чувства ускользают», — считает активистка.

Недавно министерство энергетики Казахстана заявило о необходимости отказаться от пластиковых пакетов, производство которых в первом полугодии 2019 года выросло на 63%. Сейчас в крупных гипермаркетах уже появляются биоразлагаемые пакеты, а среди алматинцев все большую популярность набирают всевозможные хлопковые сумки. По меньшей мере, 10 сетей кофеин Алматы делают скидку за покупку напитков в свой стакан. Как минимум 40 точек пунктов приема отходов принимают пластик на переработку.

