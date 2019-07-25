Почему урбанистика стала популярна и востребована в Казахстане?

Границы между государствами будут не столь актуальны и значительны, как сами города. Появятся ли в этом списке города Казахстана - время покажет.

Казахстан географически сильно отдален от таких мировых центров, как Лондон, Гонконг, Нью-Йорк или Токио, но тем не менее процесс урбанизации активен и у нас, правда, скорее по иным причинам, чем в вышеперечисленных мегаполисах.

Интерес к урбанистике возрастает и среди акимов городов, хотя началось все с инициатив простых горожан. Например, в ноябре 2015 года мы провели первый URBAN FORUM Almaty, это было первое масштабное мероприятие в Казахстане, которое ставило перед собой задачу собрать на одной площадке основных стейкхолдеров. Готовились мы к нему почти год и планировали собрать 100-200 алматинцев для того, чтобы поговорить о векторе развития Алматы, но в итоге на форум пришло даже больше участников, чем мы ожидали. Готовясь к форуму, мы проводили огромное количество предварительных встреч с акиматом, с экспертами и с горожанами для того, чтобы убедить их в актуальности повестки. Надо сказать, что в то время уже существовало много инициатив, говорящих об экологии, о состоянии воздуха, об историческом наследии, но еще не было прецедента, когда все эти вопросы рассматривались в едином ключе.

Сейчас к нам приходят запросы из Актау, Атырау, Актобе. Уже несколько лет мы работаем со столицей, выходим в Шымкент и Усть-Каменогорск. Урбанизация будет актуальна, пока люди живут в городах. Интерес к данной теме с годами будет только нарастать и казахстанские города это не обойдет стороной.