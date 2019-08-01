Аль-Фараби – 80 км/ч, велодорожки – убрать

Еще несколько недель назад подобное обсуждение было бы невозможным, но теперь у города новый аким, и пока непонятно, что Сагинтаеев вообще думает о вверенном ему хозяйстве. Градоначальник занимает свой пост месяц, но ни разу не высказался программно, из его уст не было ни слов «о городе для пешеходов», ни о заборах, ни «о городе для автомобилистов», ни о Vision Zero. Кто-нибудь помнит о нем? В этом году городские власти разработали концепт нулевой смертности на дорогах Vision Zero Almaty, рассчитанный до 2021 года. Планировалось снижение скоростного режима, создание искусственных неровностей, снижение барьеров для пешеходов и многое другое.

Проблема программы Vision Zero Almaty и вообще любых других реформ в том, что они становятся личными проектами градоначальника, а не города. Как только аким уходит, приходит новая команда, преемственности нет, программы или забываются, или откатываются назад. Давайте вспомним: при Есимове обсуждалось строительство LRT, у специалистов ушла масса времени на то, чтобы убедить руководство города в необходимости построить трамвай. В момент, когда решение, наконец, было принято, Ахметжан Есимов ушел достраивать ЭКСПО, пришел Бауыржан Байбек, которому понадобилось время, чтобы понять что к чему. Прошло 5 лет, и где LRT? Мы теряем годы, мы теряем наши жизни из-за неэффективной системы управления. Мы должны выбирать акимов, их программы, их видение нашего будущего, а не с ужасом ждать от нового ставленника сигналов. У города должны быть внятные программы развития, рассчитанные на 10-20 лет. Мы должны знать, где мы окажемся через несколько лет: будет ли у нас трамвай, куда приведут нас станции метро, когда переведут ТЭЦ-2 на газ, возможно ли это вообще и сколько это будет стоить городу.