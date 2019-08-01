Аль-Фараби – 80 км/ч, велодорожки – убрать

В четверг члены общественного совета Алматы собрались обсудить, почему ремонт дорожного полотна идет на одних и тех же улицах. Выяснить это не получилось, и обсуждение перешло на целесообразность того, нужны ли Алматы велодорожки и жизненноважной для автомобилистов необходимости увеличить скорость движения на проспекте аль-Фараби.
Часть членов общественного совета озабочена тем, что велодорожки мешают бизнесу – особенно магазину «Восход» на Кунаева, пожилым людям приходится парковаться на других улицах и сложно дойти до искомого места. Некоторые члены совета недовольны и реконструкцией проспекта Достык: проезжая часть сужается, тротуары становятся широкими, и на них нет деревьев и тени. Затронули и необходимость повышения скорости на проспекте аль-Фараби до 80 км/час. Напоминаем, что в январе этого года её снизили до 60. Раздались предложения и вовсе увеличить скорость движения на проспекте до 90-100 км/час.
Голосования по этому вопросу сегодня не было, его отложили до осени. До нее остался всего месяц.
Еще несколько недель назад подобное обсуждение было бы невозможным, но теперь у города новый аким, и пока непонятно, что Сагинтаеев вообще думает о вверенном ему хозяйстве. Градоначальник занимает свой пост месяц, но ни разу не высказался программно, из его уст не было ни слов «о городе для пешеходов», ни о заборах, ни «о городе для автомобилистов», ни о Vision Zero. Кто-нибудь помнит о нем? В этом году городские власти разработали концепт нулевой смертности на дорогах Vision Zero Almaty, рассчитанный до 2021 года. Планировалось снижение скоростного режима, создание искусственных неровностей, снижение барьеров для пешеходов и многое другое.
Проблема программы Vision Zero Almaty и вообще любых других реформ в том, что они становятся личными проектами градоначальника, а не города. Как только аким уходит, приходит новая команда, преемственности нет, программы или забываются, или откатываются назад. Давайте вспомним: при Есимове обсуждалось строительство LRT, у специалистов ушла масса времени на то, чтобы убедить руководство города в необходимости построить трамвай. В момент, когда решение, наконец, было принято, Ахметжан Есимов ушел достраивать ЭКСПО, пришел Бауыржан Байбек, которому понадобилось время, чтобы понять что к чему. Прошло 5 лет, и где LRT? Мы теряем годы, мы теряем наши жизни из-за неэффективной системы управления. Мы должны выбирать акимов, их программы, их видение нашего будущего, а не с ужасом ждать от нового ставленника сигналов. У города должны быть внятные программы развития, рассчитанные на 10-20 лет. Мы должны знать, где мы окажемся через несколько лет: будет ли у нас трамвай, куда приведут нас станции метро, когда переведут ТЭЦ-2 на газ, возможно ли это вообще и сколько это будет стоить городу.
У Байбека были хорошие транспортные реформы: он запустил БРТ на Тимирязева, активно продолжил дело Есимова в плане строительства велодорожек, делал пешеходные улицы и полосы для автобусов, впрочем, не отказываясь от порочной практики строительства надземных переходов. Мы же все хотим жить как в Европе, но только при этом ездить по аль-Фараби под 100км/ч и парковаться где вздумается. Байбек тащил нас в эту Европу, особо не объясняя нам зачем, и не интересуясь общественным мнением, не договариваясь с бизнесом. Может быть, надеясь, что когда всё будет готово, мы поймем и оценим. Как итог: члены общественного совета теперь хотят все отмотать назад, они так ничего и не поняли. И тут, конечно, возникает много вопросов и к составу ОС: сколько там пешеходов и автомобилистов, чьи интересы они представляют и т.д.
Бакытжан Сагинтаев пока молчит. Но его (акиматовские) СМИ уже подают тревожные сигналы: появляются интервью о том, что низкая скорость на аль-Фараби плохо влияет на экологию Алматы (!), в соцсетях появляются странные посты о том, что может и не нужны нам велодорожки и БРТ, ведь они уничтожают бизнес…
Опасность в том, что Бакытжан Абдирович, пока еще такой далекий и непонятный алматинцам, может пойти по самому легкому пути и принять популистские решения там, где этого делать не следует. Ведь сейчас так просто услышать автомобилистов и не разглядеть пешеходов на чудовищных надземных переходах.