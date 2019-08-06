Как распознать плохую архитектуру

Очень отвратительное здание построено совсем недавно, оно находится на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев. В этой архитектуре используется стиль «Венеция», у меня нет даже желания заходить внутрь. Все здание облицовано травертином, там стоят колонны и есть большие витражи, поставили забор. Выглядит это очень вульгарно. Ресторан закрывает вид на собор, который является историческим наследием, — согласно нашим нормам, нельзя закрывать вид на архитектурное наследие города. Парк построен таким образом, чтобы собор был центральным объектом, а получается, что с одной стороны его не видно. Массивность, облицовка ресторана, применение декораций, которые вообще не имеют никакой связи с Алматы - это очень плохо. У нас нет градостроительного совета, который бы не допускал строительство таких безвкусных объектов. Здесь даже вопрос не вкусов, а недолгосрочных решений.

Елена Дарзиманова, архитектор:

— Понятие красоты в архитектуре достаточно субъективно. Здания, которые современниками воспринимались уродливыми, были заново оценены следующими поколениями. Достаточно вспомнить ту же Эйфелеву башню или музей Помпиду в Париже.

Если же говорить о том, каких зданий быть «не должно», а также о тех, что «портят» наш город, я бы больше обратилась к среде вокруг здания и его элементам, нежели к самой архитектуре. Тем более, часто бывает так, что само здание не такое уж и эстетически непривлекательное, но за счет совокупности портящих внешний вид факторов, вызывает отторжение даже у равнодушных к архитектуре горожан.

У меня есть список параметров, которые гарантировано способны испортить любое здание:

1. Низкое качество исполнения строительных работ

Понятно, что у заказчика не всегда есть много денег и готовность вкладываться в отделочные материалы фасадов. При том, что амбиций куда больше. Потому даже при покупке дорогих материалов, он экономит на исполнении. В итоге плитка отваливается, швы разного размера, либо кривые, штукатурка осыпается, покраска неравномерная. Есть масса иностранных примеров красивых и абсолютно простых в отделке зданий, выглядящих таковыми за счет качественных работ. В нашем городе такие здания тоже есть. К счастью, все больше застройщиков понимают, что важен не только сам материал, но и соблюдение технологии его нанесения.