Как распознать плохую архитектуру

Юна Коростелёва, Vласть, фотографии Жанары Каримовой и Данияра Мусирова
Архитектура в Алматы не стоит на месте, застройщики экспериментируют с дизайном зданий, используя новые материалы, большие объемы и различные формы. Но не все построенные в Алматы здания нравятся жителям города. Vласть поговорила с архитекторами и узнала, как распознать признаки плохой архитектуры в новостройках.
Асель Есжанова, архитектор, Urban Forum Kazakhstan:
— Я не буду говорить о том, что псевдо-римское или псевдо-греческое, это дурновкусие, это даже не обсуждается. Глобальный тренд: мы говорим о том, что нам нужно беречь планету. Мы перенаселены, нам нужно думать, как экологичнее подходить к мусору, к переработке, мы обо всем этом говорим, но очень неэффективно строим.
Совместить функции с эстетикой — это профессиональный вызов, который можно решить. Какие-то легкие, очевидные поверхностные решения, которые не учитывают ни климат, ни экономические составляющие, ни вопросы экологии, ни исторического, ни социального контекста — это главные признаки плохой архитектуры.
Архитекторы всего мира ориентируются на лауреатов Прицкеровской премии, которую присуждают за достижения в области архитектуры, хоть и все это очень субъективно, и на тенденции, которые декларируются во время награждения. Уже несколько лет получают признание те архитекторы, которые работают в своем контексте и в своей среде. Да, еще пять лет назад был такой термин, как Starchitect, приглашались самые крутые архитекторы, чтобы они делали разные классные светящиеся и удивительные объемы, которые поражали бы всех. Этот тренд погасает, сейчас тренд больше на то, чтобы быть чувствительным к своей среде, к естественным материалам, к человеческому масштабу. Дурновкусие — это что-то очень крикливое и агрессивное, игнорирующее контекст той среды, в которой здание будет располагаться.
Из алматинских зданий: это всегда Нурлы-тау, который блокирует вид на горы, в котором очень сложно ориентироваться, в котором очень много людей, они не чувствуют себя сомасштабными. Эта архитектура агрессивна, в этом случае форма и впечатление первичнее, чем функция, удобство и эффективность.
Очень отвратительное здание построено совсем недавно, оно находится на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев. В этой архитектуре используется стиль «Венеция», у меня нет даже желания заходить внутрь. Все здание облицовано травертином, там стоят колонны и есть большие витражи, поставили забор. Выглядит это очень вульгарно. Ресторан закрывает вид на собор, который является историческим наследием, — согласно нашим нормам, нельзя закрывать вид на архитектурное наследие города. Парк построен таким образом, чтобы собор был центральным объектом, а получается, что с одной стороны его не видно. Массивность, облицовка ресторана, применение декораций, которые вообще не имеют никакой связи с Алматы - это очень плохо. У нас нет градостроительного совета, который бы не допускал строительство таких безвкусных объектов. Здесь даже вопрос не вкусов, а недолгосрочных решений.
Елена Дарзиманова, архитектор:
— Понятие красоты в архитектуре достаточно субъективно. Здания, которые современниками воспринимались уродливыми, были заново оценены следующими поколениями. Достаточно вспомнить ту же Эйфелеву башню или музей Помпиду в Париже.
Если же говорить о том, каких зданий быть «не должно», а также о тех, что «портят» наш город, я бы больше обратилась к среде вокруг здания и его элементам, нежели к самой архитектуре. Тем более, часто бывает так, что само здание не такое уж и эстетически непривлекательное, но за счет совокупности портящих внешний вид факторов, вызывает отторжение даже у равнодушных к архитектуре горожан.
У меня есть список параметров, которые гарантировано способны испортить любое здание:
1. Низкое качество исполнения строительных работ
Понятно, что у заказчика не всегда есть много денег и готовность вкладываться в отделочные материалы фасадов. При том, что амбиций куда больше. Потому даже при покупке дорогих материалов, он экономит на исполнении. В итоге плитка отваливается, швы разного размера, либо кривые, штукатурка осыпается, покраска неравномерная. Есть масса иностранных примеров красивых и абсолютно простых в отделке зданий, выглядящих таковыми за счет качественных работ. В нашем городе такие здания тоже есть. К счастью, все больше застройщиков понимают, что важен не только сам материал, но и соблюдение технологии его нанесения.
2. Заигрывание с классикой
Классические здания на то и классические, что используют систему пропорций и соотношений, идущую от древних греков и римлян и доработанную в эпоху Возрождения. В головах наших застройщиков это работает так: говорим «классика», а слышим «дорого-богато». И чем больше вензелей, узоров, тем более шикарным считается строение. От коттеджа до ресторана, от офиса до жилого комплекса. В итоге вместо выверенных и гармоничных решений, мы видим применение колонн, пилястр к месту и без.
3. Строительство зданий по типу «курятника» или «Шанхая»
Со временем застройка любого города начинает уплотняться, и появляются точечные здания, либо пристройки к уже существующим. Часто такое строительство осуществляется хаотично, без учета как противопожарных требований и санитарных разрывов, так и архитектуры зданий, к которым они пристраиваются. Каждый владелец объекта торговли считает своим долгом выделиться на общем фоне, стать ярче, выдвинуться ближе к тротуару, спилить деревья перед входом – то есть прибегает к некрасивым и запрещенным методам, которые, кстати, совершенно не работают.
4. Игнорирование среды вокруг здания
Архитектура не заканчивается на фасаде. Здание должно правильно «сесть» на участок и сформировать вокруг себя среду, удобную как пешеходам, так и автолюбителям. Благоустройство не должно обрываться на крыльце, а продолжаться и быть связанным с благоустройством улиц.
5. Неухоженные здания
Любое здание требует ухода и своевременного ремонта. Даже качественно исполненное изначально, с годами оно неизбежно изменяется под воздействием осадков и эксплуатации. И если не следить за ним, здание начинает ветшать и теряет свой вид. Взять, например, Парк первого президента, который при активной эксплуатации жителями, и даже с учетом того, что за его озеленением постоянно ухаживают, начинает ветшать – на лестницах поломаны плитки, крыши беседок протекают, мощение разваливается.
Акмурза Рустембеков, президент Союза архитекторов Казахстана, автор монумента «Байтерек»:
— Самое главное в застройке города — учитывать, как здание вписывается в градостроительную ситуацию, окружающую среду, городской ландшафт. Мы часто наблюдаем, что появляются те или иные здания, которые не воспринимаются жителям. Либо оно не вписывается в окружающую архитектурную среду, либо у него другие архитектурно-художественные концепции. При начале проектирования обязательно нужно делать развертку угла или улицы, где планируется строить здания, тогда сразу будет видно отличие от окружающей среды. Иногда мы видим, как уполномоченные органы архитектуры и строительства могут согласовать проект, но застройщики выполняют абсолютно другой проект и появляется что-то непонятное.
Большинство новых зданий либо по плотности, либо по высотности, либо по площади абсолютно не вписываются в город. Чисто стеклянные здания, особенно с ярким стеклом, совсем не подходят стилю города. Алматы - это глиняно-бежевый город. Здесь лучше придерживаться светлых тонов и не использовать цветное стекло.
Мы ездим в Париж или Венецию, с восхищением смотрим на их архитектуру, а когда мы идем по улицам Алматы, то мы видим вычурность.
Адиль Ажиев, архитектор:
У меня есть целый список признаков плохой архитектуры:
1. Хромированные поручни, которые встречаются очень часто, их устанавливают вместо того, чтобы сохранять или реставрировать существующие оригинальные поручни.
2. Керамогранит и вентиляционные фасады, у которых виден крепеж, вообще отделка квадратной плиткой.
3. Окна в пол в жилых квартирах, где при этом видны радиаторы отопления — абсолютно бессмысленная затея.
4. Высокая лестница у входной группы. Это делает здания не инклюзивными для маломобильных граждан.
5. Скатная кровля в местах, где должна быть плоская кровля, особенно часто встречается у модернистских объектов после реконструкции. Это желание заказчика минимизировать траты на обслуживание и ремонт кровли. В результате здание теряет свой исторический облик.
6. Мансардные этажи по-алматински. Это такой лайфхак для заказчика здания - построить на один этаж больше регламента. Высота этажей не учитывается и здание в 8 этажей может быть выше 12-ти этажного построенного ранее.
7. Парковка автомобилей вдоль фасадов. В городе, где ширина улиц позволяет различным организациям использовать территорию вокруг зданий для парковки автомобилей сотрудников и клиентов организации, пространство парковок можно использовать для создания общественных мест для горожан.
8. Лысый двор без возможности расти деревьям. Многие жилые комплексы лишены возможности для роста взрослых деревьев, учитывая, что обычно здания выше пяти этажей, а значит, выше любых деревьев. Двор превращается в бетонный колодец с парковкой.
9. Заборы и ворота в городской застройке, а также разнородность и не масштабность застройки.