Горожан зовут планировать проекты для Алматы

Проект Q-lab стал частью Алматыгенплана в апреле этого года. Теперь здесь проводятся мастер-классы, конференции, большие городские мероприятия. На этой же площадке организуют мероприятия и партнеры организации, в частности Британский совет и Алматы Марафон.

Влияние детей на городские процессы

На сегодняшний день одним из самых больших проектов, который организовала команда Q-lab, стал «KULab» (Kids Urban Lab). Это школа юного урбаниста. Проект был создан для детей от 5 до 18 лет и запущен 1 июня. По словам организаторов, уже в самом начале проходящие в рамках детской школы мастер-классы и встречи собрали около 500 детей. Им рассказывали о комфортном городе, общественном транспорте, дорогах. В свою очередь, юные участники проекта поделились информацией о том, насколько им интересно и удобно жить в городе. Их ответы были не только выслушаны, но и зафиксированы для того, чтобы представители Лаборатории совместно с акиматом работали над усовершенствованием городских пространств.

– Дети – это показатель безопасности среды, - уверена Мундаханова. – Именно поэтому команда Q-lab решила стартовать с детского проекта. Современные родители активно вовлекаются в процесс развития своих детей. Ведь если начать уже с самого раннего возраста юным жителям Алматы закладывать необходимую информацию о городской среде, то вполне возможно воспитать новое поколение неравнодушных к судьбе города людей.