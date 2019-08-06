Горожан зовут планировать проекты для Алматы

В апреле этого года в Алматы запустили Лабораторию городских проектов Q-lab, которая готова взять на себя функцию модератора в диалоге горожан с властями. Ее участники уверены, что взаимодействие не только возможно, но и поможет городу найти лучшие решения текущих проблем и представить новые идеи и проекты для мегаполиса.
Из музея в Лабораторию
Q-lab – это лаборатория городских проектов, работающая при научно-исследовательском институте «Алматыгенплан». В названии зашифрована буква «Q», которая обозначает «q» - кала (город), Q – Казахстан, lab – лаборатория и соlLABoration – конструктивное сотрудничество, совместная работа.
«Изначально на месте Лаборатории планировалось создать музей архитектуры. Были поставлены экспонаты, выставлены карты, даже прошло техническое открытие музея для первого президента Нурсултана Назарбаева, но потом музей для всех так и не открылся, - рассказывает старший архитектор, урбанист Q-lab Назерке Мундаханова. – Чуть позже была пересмотрена его концепция, пришло понимание, что полноценно такой музей смог бы работать только при большом туристическом потоке, да и здание его очень большое – 3500 квадратных метров. На тот момент наша команда работала в Центре урбанистики при Центре развития города Алматы. Нам предложили посмотреть это здание для того, чтобы сформировать собственное видение его будущего развития».
Центр урбанистики начал изучать мировой опыт по организации большого пространства. Перед ними стояла задача – сделать помещение уже бывшего музея социально-адаптированным, некоммерческим, создать на этом месте своеобразную площадку для решения серьезных социальных проектов в сфере урбанистики.
Проект Q-lab стал частью Алматыгенплана в апреле этого года. Теперь здесь проводятся мастер-классы, конференции, большие городские мероприятия. На этой же площадке организуют мероприятия и партнеры организации, в частности Британский совет и Алматы Марафон.
Влияние детей на городские процессы
На сегодняшний день одним из самых больших проектов, который организовала команда Q-lab, стал «KULab» (Kids Urban Lab). Это школа юного урбаниста. Проект был создан для детей от 5 до 18 лет и запущен 1 июня. По словам организаторов, уже в самом начале проходящие в рамках детской школы мастер-классы и встречи собрали около 500 детей. Им рассказывали о комфортном городе, общественном транспорте, дорогах. В свою очередь, юные участники проекта поделились информацией о том, насколько им интересно и удобно жить в городе. Их ответы были не только выслушаны, но и зафиксированы для того, чтобы представители Лаборатории совместно с акиматом работали над усовершенствованием городских пространств.
– Дети – это показатель безопасности среды, - уверена Мундаханова. – Именно поэтому команда Q-lab решила стартовать с детского проекта. Современные родители активно вовлекаются в процесс развития своих детей. Ведь если начать уже с самого раннего возраста юным жителям Алматы закладывать необходимую информацию о городской среде, то вполне возможно воспитать новое поколение неравнодушных к судьбе города людей.
По словам Мундахановой, дети, которые посещают мастер-классы детской лаборатории, в недалеком будущем смогут поучаствовать в разработке проекта, касающегося детских площадок для юных горожан от 10 до 15 лет. Ведь уже созданные в основном ориентированы на совсем маленьких…
Кино объединяет
Не так давно Q-lab запустила серию бесплатных киносеминаров «Городская киноСРЕДА» под открытым небом.
«Идея родилась внутри Лаборатории, - рассказывает координатор проекта «МыАлматы» Мейрам Байгужеков. – В Q-lab есть большие экраны, посредством которых можно после рабочего дня смотреть фильмы, собирать партнеров и коллег из других организаций. Для показов, по сути, нужен ноутбук, шнур и экран. Сейчас погода позволяет проводить показы под открытым небом. Перед зданием Лаборатории есть хорошая лужайка. Мы бросили клич алматинцам, чтобы они приходили к нам, звали друзей и близких, брали пледы и чай в термосе. На первый показ мы ожидали увидеть 30-40 человек, а пришло более 500».
«Цель проекта кинопоказов - изменение привычек жителей в проведении своего досуга в городе и преобразование пустующих и неиспользуемых территорий в новые точки притяжения. Именно эти ценности и идеи мы стараемся привить посетителям «киноСРЕДЫ». Практически каждый может организовать что-то подобное у себя во дворе, пригласить соседей, друзей. Это поможет оживить город и социализировать общество».
Организаторы кинопоказов сделали подборку фильмов, связанную с городами. Это не документальные картины об урбанистике, а всемирно известные ретро-фильмы и современные кинокартины. Уже прошли показы «Отель «Гранд Будапешт», «Полночь в Париже», «Касабланка», «Римские каникулы». Закончится сезон кинопоказов в сентябре демонстрацией отечественной киноленты «Районы» Акана Сатаева.
Акимат и горожане
Сейчас команда Q-lab готовит проект, который покажет планы изменений, которые ждут каждый из восьми районов Алматы.
«Мы хотели бы сделать экспозицию, которая бы отражала историю и положение дел в каждом из районов в настоящее время, представила свежие идеи урбанистов, жителей города, касающиеся развития и благоустройства районов в будущем», - говорит Мундаханова.
В свою очередь Байгужеков отмечает, что диалог между городскими властями и горожанами еще нуждается в серьезном улучшении.
«Когда горожане видят человека из акимата, то, если он занимается, к примеру, вопросами зеленой экономики, ему начинают рассказывать обо всех проблемах сразу, предъявлять претензии по самым разным вопросам, - замечает он. – На мой взгляд, это происходит из-за того, что акимат все воспринимают как какую-то закрытую зону, куда лишний раз не войдешь без пропусков и весомых причин. Коммуникации до сих пор не налажены в этом смысле. Акимат должен выходить в народ, снимать свои галстуки, пиджаки и разговаривать с общественностью на равных уровнях. К счастью, улучшается работа акимата в социальных сетях, проводится мониторинг комментариев горожан и постепенно решаются их вопросы».
«Посредством Q-lab мы хотим развивать площадку для эффективного обсуждения проектов между горожанами и представителями акимата, собирать мнения людей, выслушивать их проблемы, принимать положительные отзывы о том, что происходит в нашем городе. Мы хотим, чтобы как можно больше горожан было вовлечено в развитие города, в его проекты, видеть неравнодушие алматинцев к происходящему», - заключает Назерке Мундаханова.
Материал подготовлен в рамках проекта «МыАлматы», реализуемого Британским Советом, акиматом Алматы, АО «Центр развития Алматы» и Казахстанско-Британским техническим университетом при финансовой поддержке Европейского Союза.