Уличный реализм

Композиция «Старик и яблони» появилась недавно на торце пятиэтажки. Автор большинства рисунков-муралов на павлодарских высотках — Константин Александров. Он признается, что с неохотой работал над «Стариком и яблонями» – иллюстрацией из одноименной книги Льва Толстого.

Заказчик мурала с толстовскими мотивами пожелал выразить гражданскую позицию – призвать горожан к активному озеленению и обратить внимание на то, что мы оставим потомкам. В этом дворе, к слову, немало зеленых насаждений.

— Работу свою я сделал, один в один перенеся рисунок из его детской книжки. Мне лично не очень нравилась картинка, но заказ есть заказ. И я удивился, что именно эта работа вызвала большой резонанс, душевный отклик павлодарцев, - говорит Константин.