Уличный реализм

На улицах Павлодара за последние годы появилось несколько муралов. Все они созданы с помощью аэрографии. В этом репортаже мы расскажем как и о современном стрит-арте, так и в целом о павлодарском монументальном искусстве, берущем корни из 1970-х годов и до сих пор украшающем здания.
Композиция «Старик и яблони» появилась недавно на торце пятиэтажки. Автор большинства рисунков-муралов на павлодарских высотках — Константин Александров. Он признается, что с неохотой работал над «Стариком и яблонями» – иллюстрацией из одноименной книги Льва Толстого.
Заказчик мурала с толстовскими мотивами пожелал выразить гражданскую позицию – призвать горожан к активному озеленению и обратить внимание на то, что мы оставим потомкам. В этом дворе, к слову, немало зеленых насаждений.
— Работу свою я сделал, один в один перенеся рисунок из его детской книжки. Мне лично не очень нравилась картинка, но заказ есть заказ. И я удивился, что именно эта работа вызвала большой резонанс, душевный отклик павлодарцев, - говорит Константин.
Прежние работы Константина наполнены буйством красок, сарказмом, мелкими деталями, которые нужно постараться разглядеть и понять, какова их роль в композиции. «Старик» же в черно-белых тонах и предельно минималистичен.
Характеру художника-аэрографа Константина Александрова свойственно несколько ироничное отношение к жизни, поэтому и героев он изображает такими же. Например, в одной из самых известных работ в единственном павлодарском подземном переходе, пением на улице зарабатывали Басков, Жириновский и «Битлз». Эти рисунки сейчас затерты.
Он наносит рисунки распылением краски сжатым воздухом. Изначально он работал кистями, но вот уже с десяток лет как полностью перешел на аэрограф.
Одной из любимых своих работ называет изображения собак хаски на заборе дома в частном секторе.
В доме находится питомник по разведению собак этой породы. Координатор компании «Хаски лэнд Свободная стая» Лада Лысенко рассказывает, что художнику была предоставлена свобода. Единственно о чем просили Александрова, так о том, чтобы был плавный переход из одного времени года в другое.
Автор говорит, что когда увидел один из самых длинных заборов в городе, то понял, что есть где разогнаться фантазии. Заводчики хаски – постоянные клиенты Константина. Первой композицией здесь был автомобиль «Запорожец» в тени деревьев, затем на этой стене плавали и ныряли дельфины. Теперь вот бегают собаки.
Проект «Маяк» создан с помощью краудфандинга. Студия MyStуle, где работает Александров, предложила жителям Павлодара в микрорайоне Алюминстрой, чем-то ярким не выделяющимся, создать арт-объект.
Стена дома отличается тем, что на ней одно единственное окно. Оно и стало важной частью композиции. «Маяк» загорается с наступлением сумерек, как только хозяева квартиры включают свет. По задумке авторов, каждый из тех, кто глянет на этот маяк, разглядит свой жизненный путь. Краудфандинг удался. Проект поддержали и простые горожане, и фирмы, выделившие краску, автовышку.
Руководитель студии MyStyle Антон Толчин говорит, что помимо маяка в качестве эскиза рассматривался сюжет, где фонарщик зажигает фонарь. Однако был сделан выбор в пользу башни с сигнальными огнями.
Несколько окон на торце здания архитектурно-строительного факультета ПГУ имени С. Торайгырова органично были вплетены в композицию «Полет мыслей». Ее составной частью Александров сделал рисунки в 3D, для создания которых аэрография подходит лучше всего в отличие от других видов изобразительного искусства.
Символом свободы и независимости стало изображение беркутчи в самом начале проспекта Нурсултана Назарбаева – практически на въезде в Павлодар. Неподалеку расположены авто- и железнодорожный вокзалы.
Этот мурал — идея активистов павлодарского штаба студенческих отрядов «Жасыл ел». В этой композиции они воздали честь как охотнику, так и его верному спутнику беркуту – степному орлу, которого непросто приручить.
Самой большой в Павлодаре аэрографией стала композиция, выполненная на стенах сразу на трех цехах АО «Казахстанский электролизный завод». В честь 10-летия завода был организован «ART-фестивAL». В его названии AL – это алюминий. Семнадцать картин и инсталляций на индустриальную тематику представили на фестивале студенты художественного колледжа, а профессионалы расписали стены. Общий объем произведения – 1000 квадратных метров. Главные темы настенных рисунков: качественная продукция, «зеленая модернизация», безопасность и охрана труда, профессионализм, социальная ответственность.
Над этим проектом Александров с коллегами работали с большим удовольствием. Опять-таки потому что было, где «разгуляться». Константин говорит, что вряд ли где-то еще в Казахстане есть заводы с арт-композициями, и в этом плане павлодарские металлурги стали творческими заводилами.
Серая, неприметная насосная станция превратилась однажды в пагоду. Расположен объект на улице Астана и место здесь довольно оживленное. Аэрографист предложил оттолкнуться от макушки странной формы. В ней Александров разглядел верхнюю часть яруса пагоды. Охраняет храм маленький дракон. В левой части композиции изображена цветущая сакура на фоне Фудзиямы.
Также мало замеченной, по мнению Константина, стала его работа с сюжетом из фильма «Бриллиантовая рука» с актерами Юрием Никулиным и Анатолием Папановым. Художник нередко использует сюжеты из кинофильмов.
Герои голливудских кинолент украсили ворота частного дома. Ранее тут было изображено пришествие инопланетян, а теперь место отдыха супергероев.
Монументально-декоративное искусство начало развиваться в Павлодаре в 1960-1970-е годы, когда в городе активизировалось промышленное и жилищное строительство, появлялись новые административные здания. Здесь лишь некоторые объекты из богатого множества.
«В этот период для обустройства общественного центра города требовалась презентабельность фасадов. Воплощалось это в основном в барельефе, витраже, мозаике и росписи стен», - пишет искусствовед Елена Дубовая в книге «Наше наследие».
Одно из последних подобных творений эпохи соцреализма – витраж, созданный в 1990 году в гостинице «Сары-Арка» художником Александром Бибиным. Напротив лифтовых кабин на каждом из 10 этажей посетители могут увидеть мотивы на тему казахского декоративно-прикладного искусства.
«Форма плоская, но благодаря умению мастера витража кажется объемной в моделировке фигур людей, птиц, коней, цветов, орнаментов. Собранные вместе изображения создают в особом плавном напевном ритме впечатление яркого национального ковра», - отмечает Дубовая.
По её словам, витражи Бибина получили большую известность в стране, за рубежом и были опубликованы в сборниках России, Украины, Польши, Венгрии.
В 1972 году в Городском дворце культуры (тогда Дворец тракторостроителей) Александр Бибин создал витраж «Разбуженная степь».
«Он представляет собой трехчастную композицию с хорошо продуманным изобразительным образным строем. В каждой разработаны профильные ростовые фигуры, создающие особый пластический ритм и динамику изображения», — поясняет Дубовая.
В 1973 году Бибин соорудил барельеф, воспевающий ценности советской эпохи на стене здания загса, ныне аптеки.
Рельеф «Шаги прогресса» создан в 1974 году Станиславом Медведевым. В нем автор воздает дань уважения советской космонавтике.
Не все произведения монументального искусства сохранились в городской среде. Часть была уничтожена по идеологическим соображениям. Например, еще в 1976 году роспись «Голубая симфония» в музучилище была признана абстрактной и стерта. Другие еще хранятся на стенах, но сокрыты во время ремонтных работ под слоем алюкобонда и других облицовочных материалов. Может быть, настанет день, когда павлодарцы их увидят вновь.