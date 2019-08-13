Уральский неоклассицизм: от ампира «сталинского» до «назарбаевского»

Во все времена архитектура была беспристрастным и правдивым отражением эпох. Нынешние времена – не исключение, и тем интереснее всмотреться в это отражение. В качестве примера обратимся к опыту Уральска, областного центра Западно-Казахстанской области. С одной стороны, этот город имеет богатую архитектурно-градостроительную историю, с другой, в последнее десятилетие претерпел значительные архитектурные и градостроительные преобразования. Сразу отметим, несмотря на архитектурное наследие, современные проекты не имеют никаких связей с местными историческими архитектурно-градостроительными традициями, преемственности нет. Вместе с тем, можно увидеть любопытные параллели с архитектурой определенных исторических периодов, прежде всего с так называемым сталинским неоклассицизмом, процветавшим в СССР в 30-х годах прошлого столетия. Любопытно, что сходство наблюдается не только в стилистике, но и в методах реализации проектов.

Первым значительным архитектурным и градостроительным экспериментом советской архитектуры в Уральске стал комплекс вновь организованного в крае педагогического института им. Покровского (позже им. Пушкина). Его строительство началось в 1936 г. Для его реализации власти легко пожертвовали исторической застройкой конца XVIII-начала XIX столетия. Под бульдозер были пущены частные и общественные здания, храм XVIII века и крупнейшее общественно-рекреационное пространство дореволюционного Уральска – Столыпинский бульвар. На месте этой «малоценной» с точки зрения властей застройки возник институтский городок, центром которого явилось монументальное здание главного учебного корпуса. Оно и стало крупнейшим памятником «сталинского ампира» в Уральске. Главный корпус, анонсированный местными властями как «самое большое и красивое здание» нового Уральска был спроектирован московскими проектировщиками под руководством архитектора Рогальского.

Монументальный, строго симметричный фасад п-образного главного корпуса украсил торжественный портал центрального входа, стилистически скопированный с палаццо Дель Капитанио, построенного известным итальянским зодчим эпохи Ренессанса Андреа Палладио в городке Виченца.