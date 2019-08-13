Банк в сквере

Жители Павлодара подняли шумиху в марте этого года, когда заметили начавшуюся вырубку зеленых насаждений в сквере «Денсаулык» («Здоровье»). Этот парк был облагорожен в 2012 году. В городе ждали Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина на Форум приграничного сотрудничества. Уже тогда – семь лет назад срубили небольшую часть насаждений, чтобы проложить тротуарную плитку для прогулок, из хорошего — установили скамейки, урны, провели освещение, посадили саженцы хвойных деревьев, поставили бронзовый памятник ученым Шокану Валиханову и Григорию Потанину, символизирующий дружбу народов. Всего на обновление сквера «Денсаулык» потратили 111 миллионов тенге.

Председатель расположенного в этом районе кооператива собственников квартир «Согласие» Светлана Гребенщикова начала весной сбор подписей против строительства в сквере «Денсаулык».

«С наступлением тепла сквер наполняется колясками с молодыми мамами, стариками, возвращающимися из больницы, молодыми парочками. Парковые скамейки всегда заняты, ведь так мало в нашем экологически неблагополучном городе зеленых островков. Но теперь он исчезает», - пишут инициаторы в обращении к горожанам.

Возмущенные жители Павлодара собрали две тысячи подписей с просьбой обратить внимание на стройку, которую горожане считают нарушением прав на выражение их мнения.



В марте этого года горожане узнали, что в 2018 году часть сквера была выставлена горакиматом на продажу. Торги выиграло АО ForteBank.

