Банк в сквере

В Павлодаре экологи-общественники проиграли суд госорганам, отменившим слушания по строительству филиала банка на месте вырубленных деревьев в популярном у горожан сквере. Истцы собираются обжаловать решение и обратиться в Комитет по вопросам соблюдения международной Орхусской конвенции.
Жители Павлодара подняли шумиху в марте этого года, когда заметили начавшуюся вырубку зеленых насаждений в сквере «Денсаулык» («Здоровье»). Этот парк был облагорожен в 2012 году. В городе ждали Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина на Форум приграничного сотрудничества. Уже тогда – семь лет назад срубили небольшую часть насаждений, чтобы проложить тротуарную плитку для прогулок, из хорошего — установили скамейки, урны, провели освещение, посадили саженцы хвойных деревьев, поставили бронзовый памятник ученым Шокану Валиханову и Григорию Потанину, символизирующий дружбу народов. Всего на обновление сквера «Денсаулык» потратили 111 миллионов тенге.
Председатель расположенного в этом районе кооператива собственников квартир «Согласие» Светлана Гребенщикова начала весной сбор подписей против строительства в сквере «Денсаулык».
«С наступлением тепла сквер наполняется колясками с молодыми мамами, стариками, возвращающимися из больницы, молодыми парочками. Парковые скамейки всегда заняты, ведь так мало в нашем экологически неблагополучном городе зеленых островков. Но теперь он исчезает», - пишут инициаторы в обращении к горожанам.
Возмущенные жители Павлодара собрали две тысячи подписей с просьбой обратить внимание на стройку, которую горожане считают нарушением прав на выражение их мнения.
В марте этого года горожане узнали, что в 2018 году часть сквера была выставлена горакиматом на продажу. Торги выиграло АО ForteBank.
Всего же площадь сквера «Денсаулык» составляет 1,4238 га. Устроители аукциона в лице горадминистрации заверяют, что земля реализована в соответствии с планом застройки, утвержденным постановлением акимата Павлодара от 3 августа 2018 года, а в конце этого же месяца тогдашний аким города Ануар Кумпекеев подписал соответствующее постановление.
Противостояние усилилось в апреле. Горожане заметили, что в сквере «Денсаулык» начались строительные работы. Кто-то воткнул сваи, огородил забором площадь, люди вызывали полицию.
В апреле областной департамент экологии через суд потребовал приостановить начавшуюся стройку. В судебном иске ведомство мотивировало замораживание строительных работ тем, что застройщики обязаны предварительно получать государственную экологическую экспертизу, чего не было сделано. Выяснилось это в ходе внеплановой проверки департамента.
В результате банк был оштрафован за нарушение экологического законодательства.
В самый пик накала противостояния управление недропользования Павлодарской области уведомило горожан, что 16 мая пройдут общественные слушания, где любой желающий может высказать претензии и банку, и госорганам. Но они были отменены за день до проведения. Причина: требования заказчика проекта об изменениях в проекте. Светлана Могилюк, председатель ОО «Эком», произошедшее оценила как прямое нарушение норм Орхусской конвенцией, которая предусматривает право общественности на принятие решений в части охраны окружающей среды.
Сегодня в сквере некоторые дорожки порушены, снесены десятки деревьев и значимую площадь занимают массивные железные конструкции – каркас будущего офиса банка. На площадке трудятся рабочие, шумит техника. Стройка не приостанавливалась и во время судебного процесса.
Общественное объединение «Эком» в иске, поданном против областного управления недропользования и отдела ЖКХ гормакимата, просило признать незаконными действия/бездействие чиновников. Вопрос касался перенесенных госорганами на неопределенный срок общественных слушаний по поводу строительства филиала АО ForteBank в сквере «Денсаулык», где для этого уничтожены десятки деревьев. В суде представитель отдела ЖКХ сообщила о неактуальности слушаний, поскольку на тот момент деревья уже были вырублены.
Процесс прошел в специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области, председателем была судья Айгерим Тургумбай. Главное требование независимых экологов – обязать ответчиков «восстановить нарушенные права общественности на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду и участие в принятии решений».
На суде юрист ForteBank Гульнар Абильдинова подчеркивала, что новый офис сделает более доступными банковские услуги для всех желающих и создаст новые рабочие места. На претензию в части 51 снесенного дерева представитель ответчика сказала, что госорганы выдали разрешение на эту процедуру. К тому же, по данным Абильдиновой, уничтожены не все насаждения, а только 20. 31 дерево пересажено на другие участки.
«Компенсация (высадка новых деревьев взамен порубленных – прим. автора) по закону производится в пятикратном размере, но банк высадил в 20-кратном – 507 деревьев», - сообщила суду юрист банка.
Словом, ответчик настаивал, что посадка новых насаждений выполнена по требованиям городского отдела ЖКХ не только в полном объеме, а даже с превышением.
На все эти аргументы истцы-экологи отвечали, что немалая часть деревьев высажена зачем-то у спорткомлекса Ertis Olympic, в южной части города, тогда как сквер «Денсаулык» в противоположной.
Могилюк заметила, что именно в северной стороне Павлодара нужно сажать больше деревьев, так как промышленные предприятия расположены с этой окраины. И здесь необходим так называемый зеленый барьер, но, как сетовали общественники, на деле зеленые насаждения вырубаются.
Могилюк поинтересовалась у ответчика, почему отдел ЖКХ выдал разрешение на вырубку деревьев до заключения экологической экспертизы.
«Этот вопрос к предмету спора не относится. Он не в рамках искового заявления», - ответила Амиралина.
«Если, например, убьют человека, то потом бесполезно судить преступника за неправомерные действия?» - спросила Светлана Могилюк, но ответа не получила.
Законный представитель истца Светлана Ковлягина, обращаясь на суде к представителю банка, спросила, существует ли нормативно-правовой акт, дающий право на отмену уже назначенных общественных слушаний.
«При отмене за сутки назначенных слушаний вы считаете, что нет никаких нарушений?», — уточнила адвокат Ковлягина.
«В правилах не предусмотрен запрет на перенос или отмену. Если не запрещено, то можно», — ответила юрист АО ForteBank.
На суде адвокат Светлана Ковлягина задавалась вопросом, что за изменения были внесены в проект, послужившие причиной отмены слушаний. Представитель банка пояснила, что «в части благоустройства» – расположения трансформаторной подстанции, схемы электроснабжения и главного заезда.
В ОО «Эком» уверяют, что отдел ЖКХ выдал разрешение на вырубку деревьев без положительного заключения экспертизы, которое должно предварять все дальнейшие шаги. Ее, экспертизу, выдало шымкентское ТОО Tan Expert. Этой организации банк сообщал, что на будущем строительном участке нет зеленых насаждений. Также об этом сообщал ЖКХ.
«Получается, что кто угодно мог в обход процедур вырубать деревья, а потом заявить, что их там нет», - заключила Могилюк.
Она настаивает на том, что выделение акиматом земельных участков, в том числе тех, где планируется массовая вырубка деревьев, должно происходить только после предварительных общественных слушаний. Истцы подчеркивают, что важно привлечь внимание всех казахстанцев к проблеме нарушения прав общественности на участие в принятии решений.
12 августа общественники проиграли дело. «Суд решил в удовлетворении заявления ОО «Эком» к управлению недропользования, окружающей среды и водных ресурсов об оспаривании решения и действия отказать. Судом вынесено определение о прекращении производства по делу в отношении требований к отделу ЖКХ, ПТ (пассажирского транспорта) и АД (автомобильных дорог) города Павлодара об оспаривании действий», - сообщила 12 августа судья Айгерим Тургумбай.
Суд мотивировал это решение тем, что Экологический кодекс РК не регламентирует правила перенос общественных слушаний на неопределенный срок. Председатель ОО «Эком» Светлана Могилюк отмечает, что в итоге никто не ответил за то, что слушания были отложены и тем самым нарушены права общественности.
Горожане призывают к бойкоту банка, как и в разговорах, так и в социальных сетях. Жительница Павлодара Гульмира Сагитова создала чат в WhatsApp, в котором жители города обсуждают, как они могут противостоять подобным стройкам, приводящим к сокращению насаждений в городе.
Сагитова рассказала Vласти, что павлодарцы возмущены строительством жилого дома в еще одном сквере – в сквере «Шанырак», а также постройкам во дворах домов по улице Чокина и на территории ряда павлодарских школ.
Люди предлагают активизировать обращения к руководству страны, подать в горакимат заявку на проведение митинга, активизировать присутствие в социальных сетях и в судебных инстанциях.