Дышать нельзя бежать: чем рискуют бегуны Алматы

Каждый алматинский бегун хотя бы раз задавался вопросом: безопасно ли тренироваться на свежем воздухе, если этот воздух — смог? Сотни тысяч автомобилей, ТЭЦ и котельные, работающие на угле и слабое проветривание из-за горного рельефа – всё это создает коктейль, которым вынуждены дышать горожане.

Особенно остро вопрос стоит для любителей бега: пробежка или удар по лёгким? Ведь в некоторые зимние дни Алматы превращается в Дели.

Бег – это кардионагрузка, которая усиливает работу сердца и лёгких. Но в самые загрязненные дни, которые в Алматы случаются часто, активные тренировки могут больше навредить, чем помочь. Интенсивное дыхание увеличивает поступление загрязнителей в организм, а высокая концентрация PM2.5 сводит пользу кардио на нет, нанося вред сердцу и сосудам.

Аналитики фонда Almaty Air Initiative провели небольшой эксперимент: несколько добровольцев-бегунов вооружились портативными датчиками качества воздуха и замеряли PM2.5 на тренировках в разных районах города.