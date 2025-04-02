Земли упокоения

Для того, чтобы прояснить ситуацию и выслушать мнение другой стороны, мы обратились к Оксане (имя изменено), сотруднице одного из ритуальных агентств. По ее словам, кладбища не могут быть переданы в частные руки.

«Акимат самостоятельно занимается захоронением бездомных людей. Определенный период тела хранятся в морге, а затем их захороняют в городе. Для этого выделяются средства из бюджета, установлены соответствующие тарифы. Кладбищ, переданных в частные руки, не существует, по крайней мере, я о таких не слышала. Все это финансируется и контролируется государством», – поясняет она.

Оксана также отмечает, что процесс захоронения на данный момент происходит на кладбище, расположенном на объездной трассе Астана – Кокшетау, поскольку старое кладбище на проспекте Тлендиева давно закрыто.

«Старое кладбище занимало 71 гектар, а новое – 461. Если у людей есть место на старом кладбище, например, они когда-то купили участок с оградкой, то они могут захоронить там. А так всех хоронят на новом кладбище», – рассказывает Оксана.

Ольга (имя изменено), работник цеха по изготовлению надгробных памятников, добавляет, что клиенты часто жалуются на удаленность нового кладбища.

«На автобусе тяжело добраться, на такси – дорого. Еще по кладбищу гуляют лошади. Это уже не первый раз, когда я об этом слышу», – подмечает Ольга.

По словам Оксаны, бывает и такое, что усопших не хоронят непосредственно в столице. Тела могут быть доставлены в села, поселки или другие города, как ближние, так и дальние.

«Мы отправляем их в те места, которые укажет семья. Люди не ограничиваются только столичным кладбищем», – говорит она.