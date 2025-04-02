Земли упокоения

Перенаселенность и хаотичная застройка в Астане с каждым днем становятся все более очевидными. Этот вопрос затрагивает ключевую проблему – где хоронить усопших и, что немаловажно, как сохранить существующие места захоронений.
Есть ли сегодня четкая политика в области планирования и использования территорий под кладбища, что происходит со сферой ритуальных услуг и какие существуют альтернативы традиционным способам захоронения – в материале «Власти».
В чьих руках процесс захоронений?
На территории города расположены 28 кладбищ и пантеон. Однако сегодня людей хоронят на кладбище, расположенном на объездной трассе Астана – Кокшетау.
«В настоящее время опасений по поводу нехватки мест нет. По прогнозам, текущее состояние кладбищ обеспечивает запас мест до 2030 года. Кроме того, осенью этого года планируется начать разработку проекта второй очереди действующего кладбища в районе объездной дороги», – сообщили в управлении коммунального хозяйства города Астаны в ответ на запрос «Власти».
В акимате заверили, что «местные исполнительные органы бесплатно выделяют земельный участок не менее шести квадратных метров на каждого умершего жителя поселения или лица без определенного места жительства, умершего в данном поселении».
В акимате уверяют, что мест хватает, в том числе и в пантеоне. Проект, рассчитанный на 25 мест, при необходимости может быть расширен до 40 мест без увеличения территории.
Есть вопросы и по поводу коммерциализации данной сферы. На этот счет существует несколько мнений, причем каждое из них противоречит друг другу. Например, в управлении коммунального хозяйства заявляют, что «на территории города Астаны все имеющиеся кладбища находятся в государственной собственности».
Ранее сенатор Андрей Лукин, обращаясь с депутатским запросом, предложил сделать все кладбища объектами государственной собственности и создать государственную цифровую систему учета захоронений. По его словам, сфера ритуальных услуг требует особого внимания местных исполнительных органов.
«В связи с этим считаю необходимым исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги, из комплексного плана приватизации и продажи. Закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности», – говорил Андрей Лукин.
Свои предложения Лукин обосновал тем, что в сфере ритуальных услуг накопились серьезные проблемы, и нужно обратить внимание на нелегальные похоронные бюро и содержание кладбищ.
«Этот бизнес стал теневым и неконтролируемым сектором экономики. Передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов», – говорил депутат сената парламента.
Для того, чтобы прояснить ситуацию и выслушать мнение другой стороны, мы обратились к Оксане (имя изменено), сотруднице одного из ритуальных агентств. По ее словам, кладбища не могут быть переданы в частные руки.
«Акимат самостоятельно занимается захоронением бездомных людей. Определенный период тела хранятся в морге, а затем их захороняют в городе. Для этого выделяются средства из бюджета, установлены соответствующие тарифы. Кладбищ, переданных в частные руки, не существует, по крайней мере, я о таких не слышала. Все это финансируется и контролируется государством», – поясняет она.
Оксана также отмечает, что процесс захоронения на данный момент происходит на кладбище, расположенном на объездной трассе Астана – Кокшетау, поскольку старое кладбище на проспекте Тлендиева давно закрыто.
«Старое кладбище занимало 71 гектар, а новое – 461. Если у людей есть место на старом кладбище, например, они когда-то купили участок с оградкой, то они могут захоронить там. А так всех хоронят на новом кладбище», – рассказывает Оксана.
Ольга (имя изменено), работник цеха по изготовлению надгробных памятников, добавляет, что клиенты часто жалуются на удаленность нового кладбища.
«На автобусе тяжело добраться, на такси – дорого. Еще по кладбищу гуляют лошади. Это уже не первый раз, когда я об этом слышу», – подмечает Ольга.
По словам Оксаны, бывает и такое, что усопших не хоронят непосредственно в столице. Тела могут быть доставлены в села, поселки или другие города, как ближние, так и дальние.
«Мы отправляем их в те места, которые укажет семья. Люди не ограничиваются только столичным кладбищем», – говорит она.
Оцифровать кладбища
Сейчас в акимате оцифровывают кладбища. Для этого используются дроны и спутниковая съемка для картографирования, а также фотографирование надгробий с последующим распознаванием текста. Кроме того, формируется база данных, содержащая ФИО, даты жизни, координаты и другие данные.
«Этот проект не только упрощает поиск родственников и уход за могилами, но и способствует историческим исследованиям, архивированию, повышению прозрачности учета и исключению ошибок при выделении мест для захоронений. Работы в этом направлении начались в прошлом году, и, учитывая высокую трудоемкость процесса, завершение проекта запланировано на следующий год», – сообщили в управлении коммунального хозяйства города Астаны.
При этом вопросы, касающиеся стоимости проекта по цифровизации кладбищ столицы, возможности его масштабирования на всю республику и предполагаемых затрат, остаются открытыми.
Затопление и перезахоронение кладбищ
Некоторые районы Астаны находятся в зоне повышенной подтопляемости, и территория, где расположены кладбища, не является исключением. В 2015 году на центральном кладбище произошло затопление - более 30 могил оказались под водой.
Точную причину подтопления тогда выяснить не удалось, но местные жители считают, что власти выделили участки для захоронений в низине, где, вероятно, скапливался сток воды. Еще один случай затопления кладбища произошел в прошлом году в селе Караоткель (бывшая Ильинка), расположенном недалеко от Астаны.
В акимате утверждают, что проблему подтопления кладбищ в столице решают различными методами: с помощью дренажных систем и водоотведения, подсыпки и укрепления грунта, ограничения захоронений в уязвимых зонах, мониторинга уровня грунтовых вод, откачки воды при необходимости, а также благоустройства и ландшафтных работ, включая высадку деревьев для укрепления почвы.
Помимо экономических, социальных и этических вопросов, затопление кладбищ может представлять опасность для экологии и привести к распространению инфекций, особенно если человек скончался от особо опасного инфекционного заболевания.
Что может произойти, если человек подвергся отравлению трупным ядом? Как пояснили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, трупные яды, как правило, не обладают высокой токсичностью.
«Симптомы отравления зависят от степени интоксикации. К ним относятся тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, головокружение. В тяжелых случаях возможны судороги и галлюцинации», – сообщили в ведомстве.
На вопрос о том, были ли в Казахстане зарегистрированы случаи заражения трупным ядом, в комитете ответили отрицательно.
В то же время в акимате сообщили, что «не допускается перезахоронение останков на действующих и закрытых кладбищах, за исключением случаев преждевременной ликвидации кладбища или его участка, а также транспортировки останков из отдельных могил для перезахоронения в пределах РК или за ее пределами».
«Перезахоронение допускается при отсутствии у умерших особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) в течение первых двух недель с момента погребения. В последующем перезахоронение возможно не ранее чем через три года, а в песчаных грунтах – не ранее одного года, с согласования государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – ответили в управлении коммунального хозяйства.
Кладбищенские истории
В новостных сводках часто можно встретить сообщения о вандализме на кладбищах. Астана не является исключением: сегодня акты осквернения памятников, надгробий и других элементов на кладбищах столицы – явление нередкое.
«Вандализма хватает, – говорит Ольга, работник цеха по изготовлению надгробных памятников. - Бывает, люди приходят, заказывают оградки, потому что украли часть или всю. Надгробные плиты без надписей тоже воруют. Поэтому я всегда предлагаю нанести эпитафию, если это касается православных. А вот у мусульман, как я слышала, воруют полумесяцы», – замечает она.
По ее словам, это связано с тем, что старые оградки, еще с советских времен, сделаны из толстого металла.
«Наверное, их сдают на металлолом, ведь современные оградки делают из трубы», – объясняет Ольга.
Пользователь YouTube-канала VIDOK помогает искать затерявшиеся могилы в Казахстане. Как он признается, за время ведения своего канала он посетил кладбища в различных городах, деревнях и селах. По его словам, забытые могилы в столице встречаются довольно часто.
«Я занимаюсь этим для тех, кто уехал в другие страны. Люди могут увидеть могилы своих родных и знакомых, помянуть их», – говорит VIDOK.
Он также согласен с тем, что акты вандализма на кладбищах – частое явление.
«Воруют на металл цепи и таблички, закрашивают памятники, выжигают фотографии», – перечисляет он.
Во время своих поисков VIDOK сталкивался и с людьми, которые жили на кладбище от безысходности и не являлись вандалами. Вспоминает историю дедушки Сергея, который жил на одном из столичных кладбищ, но после его помощи был направлен в центр ресоциализации.
«В основном там живут те, у кого нет документов и кому просто некуда пойти. На погосте их не трогает полиция, и они там остаются», – рассказывает он.
В завершение, говоря о состоянии могил на кладбищах Астаны, VIDOK отметил, что все зависит от заботы и внимания родственников.
В конечном итоге действия вандалов наносят не только материальный ущерб, но и оскорбляют память усопших, причиняя боль их родственникам и близким.
Кремация: разрешена ли альтернатива традиционным похоронам?
После смерти человека его тело, в зависимости от верований и традиций, либо предают земле, либо кремируют. Как обстоят дела с кремацией в Казахстане, где проживают представители различных народов и конфессий? Этот вопрос обсуждается уже не первый год: есть как сторонники, так и противники.
Напомним, что первый крематорий в Казахстане планировалось открыть в Алматы в сентябре 2021 года, однако сроки были неоднократно перенесены, хотя само здание было уже готово. Кроме того, несколько лет назад обсуждался проект строительства крематория в Астане. Но, как оказалось, в 2023 году в столице было сдано в эксплуатацию патологоанатомическое бюро для утилизации медицинских и биологических отходов.
Что же делать тем людям в Казахстане, которые были бы не против альтернативы традиционному захоронению? Сотрудница ритуального агентства Оксана объясняет, что сегодня желающие кремировать своих близких могут воспользоваться услугами крематориев, расположенных в России.
«У нас кремация не практикуется, потому что мы мусульманская страна. Но все зависит от желания клиента – каждый выбирает, как ему поступить. Тех, кто хочет провести кремацию, мы отправляем в Новосибирск. Недавно был случай: женщина, которая раньше жила в Астане, а теперь проживает в Сочи, потеряла сына. Она заказала кремацию, потому что решила больше не приезжать сюда. Кремацию провели в Новосибирске», – говорит она.
Оксана признается, что в России с кремацией намного проще: крематорий есть в каждом городе. Приживется ли эта практика в Казахстане, пока неизвестно.
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