Статистика: 80 против 60

Методология расчета:

• Все данные по каждому году с 15 января по 20 августа

• Данные по каждому ДТП собирались вручную, поэтому есть высокая вероятность, что она будет немного отличаться от официальной информации, если таковая имеется.

• За основу были взяты ДТП, которые произошли по проспектам Саина, аль-Фараби и ВОАД.

• ДТП, которые произошли на светофорных перекрестках (Абая, Шаляпина, Жандосова, Назарбаева и Достык) не были учтены, так как непонятно, где именно произошло ДТП (над тоннелем или под тоннелем). К тому же, как нам кажется, здесь все же преобладает фактор светофора, а не фактор скорости.

• Также не были учтены большинство ДТП на Толе би-Саина, на мосту улицы Жубанова, Жарокова-аль-Фараби по той же причине. Но здесь были учтены ДТП, которые явно были либо на самих проспектах судя по местоположению, либо на съездах и выездах.

• Были учтены ДТП на всех съездах и выездах, так как скоростной режим в данных случаях легко может стать первопричиной ДТП.

• Так как карта сама по себе содержит изъяны, не были учтены ДТП, чьи местоположения указаны явно далеко от проспектов, но они на самом деле могли произойти на этих проспектах. В то же время были учтены ДТП, которые находятся не на этих проспектах, но очень близко с ними, что дает повод полагать, что ДТП произошло именно на этих проспектах.