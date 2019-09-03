В столице велошеринг оказался популярнее, чем в Алматы

— Насколько в Алматы зимой падает количество транзакций?



— В среднем зимой в Алматы 800-1300 прокатов в сутки.

— Сколько сейчас велосипедов и велостанций в Алматы?

— У нас 189 велостанций и 1800 велосипедов, но не все их мы выпускаем, мы соблюдаем баланс, — чтобы не было слишком много велосипедов на станции.

— Вы планируете увеличивать в Алматы количество станций?

— Вообще в Алматы хотелось бы, потому что к имеющемуся количеству велосипедов их недостаточно. Например, дальше улицы Саина у нас нет станций. И поступает много предложений, просьб от людей, которые живут в микрорайонах Аксай, на Момышулы. Физически мы сейчас не можем установить там станции, — у нас их просто нет.

— В связи с этим хочу спросить насчет финансирования. Была информация, что начиная с 2018 года Velocity не будет получать дотаций от «Самрук-Казына». Как сейчас стоит вопрос с финансированием?

— Мы с 2018 года не финансируемся со стороны «Самрук-Казына». Если брать Алматы, то акимат города помогает нашему проекту по содержанию. По расширению у нас пока вопрос открытый, потому что нет финансирования. В столице и Шымкенте наш проект финансируется за счет доходов, которые поступают от реализации проекта.

— Но это же не очень доходное дело, это был проект социальной направленности?

— Абсолютно верно. Когда «Самрук-Казына» финансировали нас, мы собирали доходы с продаж в 2015-2016 годы, и вот за счет них «вытаскиваем» эти проекты в столице и в Шымкенте. Доходы по Алматы мы направляем в Almaty bike: на запчасти и т.д. Сейчас заказали новый сайт и приложение.

— Сколько в среднем в год денег вам необходимо на обслуживание?

— В среднем надо считать, потому что все запчасти мы покупаем у наших поставщиков во Франции, и на их стоимость влияет курс евро. Мы всегда пытаемся оптимизировать, сэкономить, ужаться, но надо понимать, что с каждым годом идет высокая амортизация оборудования, ведь наши велосипеды с 2016 года непрерывно на линии. Мы недавно мониторили и понимаем, что наши машины абсолютно не останавливаются: у нас первая группа дежурных работает до 20.00, а с 20.00 до 8 утра выходит уже вторая группа, и перерыв между этими пересменами полчаса. Все это время наши машины постоянно на ходу. Несмотря ни на что, система работает и пользуется спросом. И хотелось бы, чтобы она дальше развивалась. Мы видим, что для города Алматы было бы хорошо, если были бы электровелосипеды, потому что многие сверху спускаются вниз на велосипедах, но мало кто хочет подниматься снизу вверх, мы это видим по прокатам.