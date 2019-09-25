Жан Тодт: «Скорость – это убийца»

Про улучшения

Количество машин возросло, а аварий – уменьшилось, насколько я могу судить. Но недостаточно! В Казахстане 18 миллионов человек, на которых в год приходится более 3 тысячи смертельных ДТП. Возьмете Соединенное Королевство, в котором свыше 65 миллионов человек, и около 1800 ДТП со смертельным исходом в год. Странам необходимо понимать важность актуальной статистики по авариям и смертям в их результате: за 2018 год Глобальный доклад ВОЗ в области безопасности дорожного движения сообщил о 3 158 смертях в результате ДТП, тогда как статистика страны заявляла о 2 625 случаях. Понятное дело, существуют разные подходы к подсчету: засчитываются ли только те, кто погибли на месте, или также те, кто сперва попадают в больницы в тяжелом состоянии, но погибают в течение нескольких дней, недель или месяцев после аварии? Я призываю к более тесному сотрудничеству ВОЗ и соответствующих государственных органов Казахстана с целью обсудить расхождения в цифрах и критериях подсчета и дополнению законодательства в соответствии с 7 конвенциями ООН по безопасности дорожного движения. Также могу порекомендовать обеспечить надлежащее исполнение национального законодательства и усилить просвещение всех участников дорожного движения с учетом возможных инновационных технологий.

Про количество машин

Единственный способ уменьшать количество машин на дорогах – развивать безопасный общественный транспорт: автобусы, трамваи, метро, при этом создавая стимул им пользоваться. Но для меня более важным кажется не уменьшение количества машин, а способ управления и контроля за их движением. То, как оно происходит, контролируется не лучшим образом. Все говорят про умные города, но нигде в мире их еще нет. Есть города, которые в некоторой степени лучше по сравнению с другими, но для создания действительно умных городов вы должны начинать с нуля и адаптироваться под условия последующих 20 лет. Города вроде Алматы и Нур-Султана по некоторым параметрам находятся в лучшем состоянии, чем некоторые европейские города. Взять хотя бы Париж: этот город остается прежним веками, будучи изначально предназначенным для повозок с лошадьми, а теперь имеющим на своих улицах все категории транспорта. В Целях устойчивого развития (принятых на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 – V.) есть план по обеспечению безопасной транспортировки каждому горожанину к 2030 году. Так что, да, я бы посоветовал обратить внимание на каршеринг, общественный транспорт, в будущем – на электрический общественный транспорт.