Среда обитания / Город
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25 сентября 2019
Мария Левина

Жан Тодт: «Скорость – это убийца»

Что спецпосланник ООН по дорожной безопасности думает об экологии, борьбе со смертностью на дорогах и односторонних улицах

Жан Тодт: «Скорость – это убийца»

17 сентября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился со спецпосланником ООН по дорожной безопасности, президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. Он сообщил, что они обсуждали меры, принимаемые в Алматы в рамках Глобального плана Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Позже тем же днем Vласть также встретилась с Жаном Тодтом и узнала, что он думает по поводу некоторых стоящих на повестке автомобильных вопросов.

Про экологию

Снижение скорости движения транспортных средств в городских районах приводит к сокращению выбросов и шума, а также нестабильных транспортных потоков, что делает их более энергоэффективными и, следовательно, также приводит к сокращению выбросов газообразных загрязняющих веществ и углекислого газа. Я бы посоветовал развивать систему публичного транспорта в городах, чтобы больше людей могли им пользоваться, и рассмотреть возможность перехода на электрический общественный транспорт, каршеринг.

Про безопасность

Кое-что я знаю наверняка: чем быстрее ты едешь, тем опаснее становишься. Скорость – убийца. Именно поэтому по всему миру установлены скоростные ограничения. В странах, где эти ограничения соблюдают, меньше и жертв на дорогах.

Повышение скорости не принесет никакой пользы, включая экономическую.

Ни для кого, кроме профессиональных любителей высоких скоростей, но для таких должны быть специально отведенные места за пределами города, где соблюдены все условия и соблюдена техника безопасности. Односторонние улицы же в этом плане для города безопаснее, поскольку они устраняют повороты, требующие пересечения дороги перед встречным движением, увеличивают поток движения, потенциально уменьшают пробки на дорогах и устраняют необходимость в центральной линии поворота.

Также важно, чтобы во всех новых машинах стояла электронная система контроля устойчивости. В Европе она обязательна с 2011 года, но здесь у водителя при покупке автомобиля таких обязательств нет. Машины и мотоциклы стали гораздо безопаснее, чем были когда-то. Необходимо продолжать их дальнейшее улучшение.

Про пешеходов и пешеходные переходы

Каждая дорога использует все свои возможности, будь она предназначена для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, водителей такси, общественного транспорта, тракторов. Пешеходы должны быть очень осторожны при переходе дороги и должны пользоваться перекрестками. Если их нет, должно быть построено что-то, что поможет переходить дороги безопаснее. Существует компромисс между безопасностью пешеходов и скоростью. Стоимость строительства пешеходной эстакады компенсируется возможностью увеличения скорости движения по дороге. Подземные переходы и мосты предоставляют возможность безопасного передвижения пешеходов. При этом важно помнить, что на самих пешеходах лежит большая ответственность: к сожалению, часто они смотрят в телефоны, переходя дорогу, ночью переходят дорогу в плохо освещенных местах, бывает, сильно пьяными. Все они представляют опасность. Было бы несправедливо сказать, что на пешеходах нет такой же ответственности, как на водителях и политиках, которые строят дороги и мосты над ними.

Про аль-Фараби

Это дорога с односторонним движением, машины едут не очень быстро, поэтому она достаточно безопасна. Обгонять с правой стороны нельзя: если обгоняете кого-то, то должны обгонять с левой стороны. Это то, что надо запомнить, прежде чем получить водительские права. Если не уважаешь правила, заслуживаешь наказания. Оптимальная скорость для города отлична в разных его местах: 50 км/ч для большой улицы – вполне достаточно. Но для маленьких улочек 50 – это слишком быстро. В населенных пунктах, где находится большое количество уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов – рекомендуется снижение скорости до 30 км/ч. В случае столкновения на такой скорости шансы выжить гораздо выше. Нужно уметь адаптироваться в зависимости от типа движения, размеров улицы и прочих характеристик. Принятие решений политического уровня должно подкрепляться убедительными доказательствами и передовой практикой. Наилучшая практика ограничения скорости в городских районах составляет 50 км/ч и менее. Конкретно для аль-Фараби, как по мне, 80 км/ч – вполне подходящая скорость.

Жан Тодт — французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер, президент Международной автомобильной федерации, в 1993-2007 годы – спортивный директор команды Ferrari Формулы-1.

Про улучшения

Количество машин возросло, а аварий – уменьшилось, насколько я могу судить. Но недостаточно! В Казахстане 18 миллионов человек, на которых в год приходится более 3 тысячи смертельных ДТП. Возьмете Соединенное Королевство, в котором свыше 65 миллионов человек, и около 1800 ДТП со смертельным исходом в год. Странам необходимо понимать важность актуальной статистики по авариям и смертям в их результате: за 2018 год Глобальный доклад ВОЗ в области безопасности дорожного движения сообщил о 3 158 смертях в результате ДТП, тогда как статистика страны заявляла о 2 625 случаях. Понятное дело, существуют разные подходы к подсчету: засчитываются ли только те, кто погибли на месте, или также те, кто сперва попадают в больницы в тяжелом состоянии, но погибают в течение нескольких дней, недель или месяцев после аварии? Я призываю к более тесному сотрудничеству ВОЗ и соответствующих государственных органов Казахстана с целью обсудить расхождения в цифрах и критериях подсчета и дополнению законодательства в соответствии с 7 конвенциями ООН по безопасности дорожного движения. Также могу порекомендовать обеспечить надлежащее исполнение национального законодательства и усилить просвещение всех участников дорожного движения с учетом возможных инновационных технологий.

Про количество машин

Единственный способ уменьшать количество машин на дорогах – развивать безопасный общественный транспорт: автобусы, трамваи, метро, при этом создавая стимул им пользоваться. Но для меня более важным кажется не уменьшение количества машин, а способ управления и контроля за их движением. То, как оно происходит, контролируется не лучшим образом. Все говорят про умные города, но нигде в мире их еще нет. Есть города, которые в некоторой степени лучше по сравнению с другими, но для создания действительно умных городов вы должны начинать с нуля и адаптироваться под условия последующих 20 лет. Города вроде Алматы и Нур-Султана по некоторым параметрам находятся в лучшем состоянии, чем некоторые европейские города. Взять хотя бы Париж: этот город остается прежним веками, будучи изначально предназначенным для повозок с лошадьми, а теперь имеющим на своих улицах все категории транспорта. В Целях устойчивого развития (принятых на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 – V.) есть план по обеспечению безопасной транспортировки каждому горожанину к 2030 году. Так что, да, я бы посоветовал обратить внимание на каршеринг, общественный транспорт, в будущем – на электрический общественный транспорт.

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