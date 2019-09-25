Жан Тодт: «Скорость – это убийца»

17 сентября аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился со спецпосланником ООН по дорожной безопасности, президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. Он сообщил, что они обсуждали меры, принимаемые в Алматы в рамках Глобального плана Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Позже тем же днем Vласть также встретилась с Жаном Тодтом и узнала, что он думает по поводу некоторых стоящих на повестке автомобильных вопросов.
Про экологию
Снижение скорости движения транспортных средств в городских районах приводит к сокращению выбросов и шума, а также нестабильных транспортных потоков, что делает их более энергоэффективными и, следовательно, также приводит к сокращению выбросов газообразных загрязняющих веществ и углекислого газа. Я бы посоветовал развивать систему публичного транспорта в городах, чтобы больше людей могли им пользоваться, и рассмотреть возможность перехода на электрический общественный транспорт, каршеринг.
Про безопасность
Кое-что я знаю наверняка: чем быстрее ты едешь, тем опаснее становишься. Скорость – убийца. Именно поэтому по всему миру установлены скоростные ограничения. В странах, где эти ограничения соблюдают, меньше и жертв на дорогах.
Ни для кого, кроме профессиональных любителей высоких скоростей, но для таких должны быть специально отведенные места за пределами города, где соблюдены все условия и соблюдена техника безопасности. Односторонние улицы же в этом плане для города безопаснее, поскольку они устраняют повороты, требующие пересечения дороги перед встречным движением, увеличивают поток движения, потенциально уменьшают пробки на дорогах и устраняют необходимость в центральной линии поворота.
Также важно, чтобы во всех новых машинах стояла электронная система контроля устойчивости. В Европе она обязательна с 2011 года, но здесь у водителя при покупке автомобиля таких обязательств нет. Машины и мотоциклы стали гораздо безопаснее, чем были когда-то. Необходимо продолжать их дальнейшее улучшение.
Про пешеходов и пешеходные переходы
Каждая дорога использует все свои возможности, будь она предназначена для пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, водителей такси, общественного транспорта, тракторов. Пешеходы должны быть очень осторожны при переходе дороги и должны пользоваться перекрестками. Если их нет, должно быть построено что-то, что поможет переходить дороги безопаснее. Существует компромисс между безопасностью пешеходов и скоростью. Стоимость строительства пешеходной эстакады компенсируется возможностью увеличения скорости движения по дороге. Подземные переходы и мосты предоставляют возможность безопасного передвижения пешеходов. При этом важно помнить, что на самих пешеходах лежит большая ответственность: к сожалению, часто они смотрят в телефоны, переходя дорогу, ночью переходят дорогу в плохо освещенных местах, бывает, сильно пьяными. Все они представляют опасность. Было бы несправедливо сказать, что на пешеходах нет такой же ответственности, как на водителях и политиках, которые строят дороги и мосты над ними.
Про аль-Фараби
Это дорога с односторонним движением, машины едут не очень быстро, поэтому она достаточно безопасна. Обгонять с правой стороны нельзя: если обгоняете кого-то, то должны обгонять с левой стороны. Это то, что надо запомнить, прежде чем получить водительские права. Если не уважаешь правила, заслуживаешь наказания. Оптимальная скорость для города отлична в разных его местах: 50 км/ч для большой улицы – вполне достаточно. Но для маленьких улочек 50 – это слишком быстро. В населенных пунктах, где находится большое количество уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов – рекомендуется снижение скорости до 30 км/ч. В случае столкновения на такой скорости шансы выжить гораздо выше. Нужно уметь адаптироваться в зависимости от типа движения, размеров улицы и прочих характеристик. Принятие решений политического уровня должно подкрепляться убедительными доказательствами и передовой практикой. Наилучшая практика ограничения скорости в городских районах составляет 50 км/ч и менее. Конкретно для аль-Фараби, как по мне, 80 км/ч – вполне подходящая скорость.
Про улучшения
Количество машин возросло, а аварий – уменьшилось, насколько я могу судить. Но недостаточно! В Казахстане 18 миллионов человек, на которых в год приходится более 3 тысячи смертельных ДТП. Возьмете Соединенное Королевство, в котором свыше 65 миллионов человек, и около 1800 ДТП со смертельным исходом в год. Странам необходимо понимать важность актуальной статистики по авариям и смертям в их результате: за 2018 год Глобальный доклад ВОЗ в области безопасности дорожного движения сообщил о 3 158 смертях в результате ДТП, тогда как статистика страны заявляла о 2 625 случаях. Понятное дело, существуют разные подходы к подсчету: засчитываются ли только те, кто погибли на месте, или также те, кто сперва попадают в больницы в тяжелом состоянии, но погибают в течение нескольких дней, недель или месяцев после аварии? Я призываю к более тесному сотрудничеству ВОЗ и соответствующих государственных органов Казахстана с целью обсудить расхождения в цифрах и критериях подсчета и дополнению законодательства в соответствии с 7 конвенциями ООН по безопасности дорожного движения. Также могу порекомендовать обеспечить надлежащее исполнение национального законодательства и усилить просвещение всех участников дорожного движения с учетом возможных инновационных технологий.
Про количество машин
Единственный способ уменьшать количество машин на дорогах – развивать безопасный общественный транспорт: автобусы, трамваи, метро, при этом создавая стимул им пользоваться. Но для меня более важным кажется не уменьшение количества машин, а способ управления и контроля за их движением. То, как оно происходит, контролируется не лучшим образом. Все говорят про умные города, но нигде в мире их еще нет. Есть города, которые в некоторой степени лучше по сравнению с другими, но для создания действительно умных городов вы должны начинать с нуля и адаптироваться под условия последующих 20 лет. Города вроде Алматы и Нур-Султана по некоторым параметрам находятся в лучшем состоянии, чем некоторые европейские города. Взять хотя бы Париж: этот город остается прежним веками, будучи изначально предназначенным для повозок с лошадьми, а теперь имеющим на своих улицах все категории транспорта. В Целях устойчивого развития (принятых на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 – V.) есть план по обеспечению безопасной транспортировки каждому горожанину к 2030 году. Так что, да, я бы посоветовал обратить внимание на каршеринг, общественный транспорт, в будущем – на электрический общественный транспорт.