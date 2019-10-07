«В Шаныраке дети рисуют Акорду и Астану, но не знают, что такое комиксы»

– Чаще всего люди приходили к вам утром, а уходили уже под вечер?

Анель: Да, текучка была небольшая. Но дети есть дети, они убегали домой перекусить, в туалет, но быстро возвращались. Мы еще заметили, что дети часто следят за своими младшими. Они как бы и рвутся отдохнуть, но из-за того, что родители на них нагрузили детей... На выходных многие из детей просто не могли провести достаточно времени наедине, потому что они постоянно были с младшими. Семьи в этих районах в основном многодетные и казахоязычные, практически все время, которое мы работали – все делали на казахском языке. Открытый микрофон, мастер-классы, модерация были на казахском. При этом не все в нашей команде хорошо говорят на казахском языке, но нам очень помогло, что многие из нас закончили казахские школы. В Саялы и Зердели, кстати, школы только казахские. Контента для них маловато, конечно.

– Что еще входило в программу?

Анель: Контент был на казахском языке. Мастер-классы, в основном по рисованию – мы просили детей нарисовать свой район, настольные игры – бадминтон, пинг-понг, футбол, воллейбол. В Шаныраке дети сами себе делали ракетки и мячики из бумаги и скотча. Играли в дворовые игры. Открытый микрофон довольно долго продолжался.

Адиль: Мы привлекали участников к сборке и разборке павильона. Делали картинг: простая паллета, к которой прикручивали четыре колеса, дети просто рассекали по площади в Шаныраке на них. Она там закрытая и большая. В других районах были дворы, в Шаныраке – частный сектор, поэтому площадь у них как большая гостиная.

Анель: В Шаныраке мы поэкспериментировали с театром теней: сначала дали детям готовые фигурки, а на второй день они придумывали фигурки и истории сами. Детям нравятся слушать друг друга. Вечером показывали кино и мультики.

Адиль: Мы купили лицензию, «Меломан» нам предоставил один фильм.

Анель: Чаепитие вообще подразумевалось как общение с соседями, но в итоге оно превращалось в обсуждение проблем.

Адиль: Мы поставили грильницу, сказали выносить сосиски или мясо какое-нибудь, жарили их. Изначально у нас еще была идея, что все электричество будет вырабатываться через велогенерацю, но мы поняли, что детям тяжело будет долго крутить. Поэтому мы просто подключили гирлянды к велосипедам, которые никогда не пустовали.