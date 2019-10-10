Для того, чтобы этот запрет соблюдался, достаточно поставить физические ограничения, чтобы не ходить и не штрафовать постоянно. Такая работа в последние несколько лет проводилась, и это позволяло на законных основаниях преодолевать псевдо-дискурс, который навязывается сейчас бизнесом, о том, что у них якобы есть право на то, чтобы возле них парковались, будь то кафе, магазин или торговый центр. На самом деле нет никакого права нарушать правила дорожного движения и до недавнего времени с этим боролись. Мне трудно понять, почему сейчас дорожная полиция закрывает глаза на столь повальные нарушения. Я не знаю, почему это вдруг стало допустимо и почему появилась такая толерантность. Я не вижу никаких причин для этого с точки зрения процедур, ведь это по-прежнему незаконно.

Мы постепенно возвращаемся к тому, что когда первый руководитель посылает определенный сигнал обществу, даже если еще не принято никаких политических решений, этот сигнал воспринимается так, будто ситуация уже поменялась. Как будто то, что было запрещено, стало разрешено. Вот этот разворот в ценностях и приоритетах города очень опасный, потому что происходит откат. Мы снова возвращаемся к тому, что у кого-то есть особые права, — отбирать части городского пространства для удовлетворения собственных интересов, этот дискурс все навязывается и навязывается. Это может завести очень далеко. Чрезмерный популизм не поможет: невозможно нравиться всем, нужно иметь принципиальную позицию, которая будет отвечать не личным интересам и рейтингу политика, а интересам устойчивого развития города и дорожной безопасности, безопасности граждан. Эти популистские заявления слишком быстро оформляются в политические решения, как мы видели с увеличением скоростного режима на аль-Фараби, когда во внимание не приняли ни экспертное мнение, ни мнение ведомства, которое отвечало за безопасность, ни данные из официальной статистики. Опасно также и то, что решения могут быть еще не оформлены, процедуры не изменены, но люди уже начинают нарушать установленные правила и ограничения, а должной реакции со стороны властей и правоохранительных органов на эти нарушения нет, что приводит к отсутствию порядка.