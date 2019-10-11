Немного Верного

Главный архитектор Алмасхан Ахмеджанов, присутствовавший на обсуждении, прокомментировал потенциал проекта: «Я в этом районе прожил 30 лет, я там родился. Старые дома, конечно, имеют уникальный вид, но район уже имеет смешанную застройку, некоторые здания, которые были уникальными, уже снесли. Я поддерживаю любой проект, который приводит город в порядок. А если этот проект поможет привести город в порядок всеми вместе, силами самих граждан, то почему бы нет?»

Руководитель управления культуры города Эрнар Курмашев сказал, что презентация его очень впечатлила, и он считает, что проект очень интересен: «Если создать такую точку притяжения, как улица Панфилова, в этой части города, то это будет очень правильно, мы со своей стороны тоже поддержим».

На вопрос, что нужно сделать для того, чтобы власти города дали зеленый свет проекту, он ответил, что нужно отправить это предложение акиму, и тогда управление тщательно рассмотрит этот проект по его поручению.

Группа активистов предложила провести большую экскурсию по этому району для чиновников города Алматы.

На обсуждении проекта многие выступавшие высказывали опасение, что исторические здания сносятся слишком быстро и можно просто не успеть сохранить эту частицу Верного. Например, выступила хозяйка одного кафе, расположенного в старом доме, который пережил два землетрясения, она подтвердила, что к ней приходит очень много иностранцев, но сейчас там собираются сносить несколько верненских домов, и задала вопрос: как можно ускорить получение охранного статуса для этих зданий? Между тем, ArchCode Almaty уже больше года пытается внести в охранный список несколько сооружений периода советского модернизма, и все еще находится в процессе.