Немного Верного

10 октября в здании «Алматыгенплан» при содействии ArchCode Almaty прошла дискуссия по поводу развития туристического и пешеходного потенциала Большой станицы. Представители инициативной группы «Исторический квартал» (они же @Almatytourstudio), предложили сделать пешеходной улицу Ашимбаева.
Инициативная группа «Исторический квартал» - Евгения Морозова, Екатерина Корчагина, Анна Дегтярева, проводят экскурсии по городу, и постепенно у них возникла идея создать здесь пешеходную зону:
«Мы все алматинцы, все любим наш город, проводим экскурсии по этому району, приводим туда гостей, сами ездим. Это историческая часть города, в которой сосредоточено большее количество старых домов нынешнего Алматы. Эти дома в достаточно хорошем состоянии, они, конечно, обветшалые, но все очень красивые. И такая красота существует в пяти минутах ходьбы от Зеленого базара, — рассказала Евгения Морозова. — Здания датируются концом XIX-началом XX века, некоторые из них пережили два верненских землетрясения 1887 и 1910 года и прекрасно себя чувствуют, точнее, чувствовали, потому что новые хозяева приводят свои дома в жилой вид своими силами. Суть нашего проекта в том, что мы выбрали несколько улиц и хотим привести их в нормальный человеческий вид, чтобы можно было туда без стыда, не краснея приводить гостей и гулять самим. Наша главная цель – чтобы эти дома не разрушились окончательно, и чтобы с ними не ушла в небытие наша история, потому что с каждым нашим визитом мы наблюдаем, что еще один дом обшили неизвестно чем, а там строится пятиэтажка, а здесь засыпаются те самые арыки, которые были построены в начале XX века, а то в конце и XIX века. Сейчас там всё в плачевном состоянии: висит мусор на заборах, катаются бутылки, а тем гостям, которые туда приходят, даже чай попить негде. Мы хотим вдохнуть в него жизнь. И думаем, что когда найдутся средства и возможности для того, чтобы там начинать что-то делать, сами жители начнут шевелиться: они будут открывать свои дома для гостей, хостелы, чайные и т.д. Если сам район будет приведен в порядок силами самих жильцов, то туда придет и бизнес.
Екатерина Корчагина рассказала об опыте других стран Грузии, Бразилии и России – например, в Самаре благодаря проекту «Том Сойер Фест» сделали часть пешеходной зоны с восстановленными старыми домами на улице Ленинградской. В Иркутске и вовсе в один квартал перенесли 65 старых домов. «Может быть, есть смысл перенести красивые старые дома в один район, как это было сделано в Иркутске», — предложила пищу для размышлений Екатерина.
Любопытно, что в Алматы уже подобное однажды было: в 1973 году, перед строительством магазина «Москва» на улице Гоголя, разобрали стоявший там дом купца Гаврилова и перенесли его на улицу Желтоксан, ниже проспекта Абая, где он и стоит до сих пор.
Архитектор Еркен Шахмухамбетов отметил, что улица Ашимбаева расположена очень удобно и может быть продолжением уже существующих пешеходных зон: Панфилова и Арбата. По его словам, сейчас основная идея заключается в том, чтобы сохранить то, что есть и улучшить улицу, в том числе с помощью самих жителей: «Эта улица находится в центре, отсюда можно попасть в парк, на базар, на вокзал. В процессе мы поменяем статус квартала, закроем его для машин. Мы сохраним, украсим и восстановим ту архитектуру, которая была. Будет единый архитектурный стиль, деревянные ворота, а сама пешеходная зона станет в стиле улицы Панфилова. Там обязательно высадим алматинскую сирень и пирамидальный тополь. Мы хотим привлечь местных жителей, МСБ и работать с общественностью».
Главный архитектор Алмасхан Ахмеджанов, присутствовавший на обсуждении, прокомментировал потенциал проекта: «Я в этом районе прожил 30 лет, я там родился. Старые дома, конечно, имеют уникальный вид, но район уже имеет смешанную застройку, некоторые здания, которые были уникальными, уже снесли. Я поддерживаю любой проект, который приводит город в порядок. А если этот проект поможет привести город в порядок всеми вместе, силами самих граждан, то почему бы нет?»
Руководитель управления культуры города Эрнар Курмашев сказал, что презентация его очень впечатлила, и он считает, что проект очень интересен: «Если создать такую точку притяжения, как улица Панфилова, в этой части города, то это будет очень правильно, мы со своей стороны тоже поддержим».
На вопрос, что нужно сделать для того, чтобы власти города дали зеленый свет проекту, он ответил, что нужно отправить это предложение акиму, и тогда управление тщательно рассмотрит этот проект по его поручению.
Группа активистов предложила провести большую экскурсию по этому району для чиновников города Алматы.
На обсуждении проекта многие выступавшие высказывали опасение, что исторические здания сносятся слишком быстро и можно просто не успеть сохранить эту частицу Верного. Например, выступила хозяйка одного кафе, расположенного в старом доме, который пережил два землетрясения, она подтвердила, что к ней приходит очень много иностранцев, но сейчас там собираются сносить несколько верненских домов, и задала вопрос: как можно ускорить получение охранного статуса для этих зданий? Между тем, ArchCode Almaty уже больше года пытается внести в охранный список несколько сооружений периода советского модернизма, и все еще находится в процессе.