Шлагбаумы и заборы

Пару лет назад в центре города стали бороться со шлагбаумами: их стали заменять на болларды или вазоны, объявили программу «Город без заборов». Три года назад мы сделали фоторепортаж о том, что шлагбаумы, как и заборы, превратились в неотъемлемую часть города. Мы решили вернуться в эти места и показать, как они выглядят сейчас.