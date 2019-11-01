Шлагбаумы и заборы

Пару лет назад в центре города стали бороться со шлагбаумами: их стали заменять на болларды или вазоны, объявили программу «Город без заборов». Три года назад мы сделали фоторепортаж о том, что шлагбаумы, как и заборы, превратились в неотъемлемую часть города. Мы решили вернуться в эти места и показать, как они выглядят сейчас.
Новые шлагбаумы вдоль пешеходных улиц в центре города:
В 2017 году акимат Алматы объявил, что в городе теперь не будет заборов, их оставили вокруг зданий полиции и школ. «Демонтаж ограждений в мегаполисе дает возможность улучшению внешнего облика города, вместе с тем открывает все общественные пространства для горожан», — говорили тогда в акимате.
Прежде территорию, прилегающую к Национальной библиотеке, охранял высокий забор, его убрали, поставили скамейки, фонари, постелили плитку и высадили растения. Правда, ограждения до сих пор хранятся:
Университет Туран, в котором проходят заседания общественного совета Алматы, избавился от забора, но решил не демонтировать столбы, сделав из них фонари.
Академию искусств им. Жургенова прежде тоже щедро опоясывали заборы:
Казахский Национальный Медицинский Университет. им. Асфендиярова:
Satbayev University (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева) обошелся вот такой полумерой:
Алматинский университет энергетики и связи: