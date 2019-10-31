Из ниоткуда в никуда

Улично-дорожная сеть Алматы исторически отличается слабой связанностью, многие районы соединены с остальным городом лишь одной улицей или не имеют связи вовсе, довольствуясь мелкими улочками, едва приспособленными для движения общественного транспорта. При этом весь город связывают воедино лишь несколько основных проспектов: Райымбека, Сейфуллина, Суюнбая, Северное Кольцо и другие. Помимо очевидных транспортных проблем для обеспечения качественного покрытия маршрутами общественного транспорта и трассировки линий скоростного ОТ, этот дефицит связей приводит к неравномерному распределению активности по территории города. В то время как одни районы существуют как полные жизни центры, другие из-за дефицита связей оказываются не иначе как «медвежьими углами». Невозможность использования горожанами разных маршрутов снижает их мобильность внутри города и зачастую провоцирует покупку и активное использование ими автомобиля, другой адекватной альтернативы просто нет.

Недостаток связей оказывает влияние и на субъективное восприятие города. Районы, расположенные на минимальном расстоянии друг от друга могут восприниматься как абсолютно отдельные от остального города и бесконечно от него отдаленные. Например, территория административного центра Наурызбайского района сейчас почти отрезана и добраться до нее можно лишь через небольшие запутанные улочки. При этом пробивка проспекта Абая помимо решения одной проблемы создает несколько других, о которых речь пойдет ниже.

Эта проблема была замечена ещё многие десятилетия назад. Она поднималась в отчете «Общие проблемы жилищно-гражданского строительства, инженерного обеспечения, озеленения и благоустройства города Алма-Аты» за 1984 год. В разделе «Дорожное строительство» говорится, что «недостаточное развитие магистральных улиц обусловливает чрезмерную загрузку одних и тех же участков основных магистралей и транспортных пересечений». Далее в документе отмечается, что «за последние 18 лет в городе не построена ни одна магистраль для обеспечения прямой связи между отдельными районами города». При этом главной проблемой, ограничивающей дорожное строительство, является необходимость сноса большого объема одноэтажного жилья вдоль пробиваемых улиц. Поэтому основная часть реализованных на сегодня проектов пробивки улиц воплощалась по сути в чистом поле. Например, так было с улицами Момышулы, Акын Сары и Рыскулова, построенными в Алатауском районе.

При этом документ рассматривает вопрос развития улично-дорожной сети как способ повышения её общей пропускной способности, что противоречит современному взгляду на улицы, но вполне совпадает с тем, как реализовывались проекты пробивки улиц в Алматы до сегодняшнего дня.