Цена развязок

Транспортная инфраструктура Алматы с 2000 года прошла через масштабные изменения, связанные с реализацией множества проектов, но вопрос эффективного и быстрого перемещения горожан по территории города до сих пор остается нерешенным. На протяжении 20 лет акимат Алматы обещал одновременно решить вопросы как в автомобильной инфраструктуре, так и реализовать проекты скоростного общественного транспорта. Но всё-таки наибольших успехов город добился в дорожном строительстве. С 2000 года в Алматы построено, а также находится в процессе строительства или проектирования 38 проектов дорожной инфраструктуры, включающих в себя развязки, разворотные подковы или тоннели, а также эстакады.

Первой развязкой, открытой в XXI веке, стал многоуровневый транспортный узел на пересечении улиц Майлина и Бекмаханова, запущенный в 2000 году. Самая же новая развязка находится на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта, она частично открыта в середине 2019 года. Пик строительства развязок пришелся на период 2005-2009 годов, за это время построено 13 объектов дорожной инфраструктуры.

Каждая новость о начале или завершении работ по строительству развязок сопровождается фразами «увеличит пропускную способность» или «пропускная способность составит». При этом очень сложно, если вообще возможно, оценить итоговую эффективность от реализации проектов дорожного строительства. В качестве критерия оценки обычно используется пропускная способность развязки в сутки. В этом случае предполагается, что через развязку в течении 24 часов по всем полосам (на каждом уровне) в обе стороны проходит равномерный поток автомобилей. Если данные получены за счет транспортного моделирования, то итоговый показатель может несколько различаться, но зачастую он примерно равен максимальной пропускной способности одной полосы, умноженной на число полос на всех уровнях развязки.

И если этот метод позволяет оценить эффективность отдельной развязки, то оценить эффективность всей системы довольно сложно. Если попытаться перемножить показатели каждой развязки, сумма окажется астрономической, а строительство скоростных дорог покажется самым эффективным способом решения транспортных проблем города, что едва ли соответствует действительности.