Зимой не бывает чистого воздуха

Мы находимся в технопарке КазНУ им. аль-Фараби. Руководитель группы исследователей, доктор медицинских наук, заведующий НИЛ здоровья и окружающей среды, пульмонолог Денис Винников показывает анализатор массовой концентрации частиц TSI DustTrak AM520. С середины ноября по середину марта этот аппарат прикрепляли к 12 охранникам, работающим в разных районах города. Здесь, в кабинете, доктор Винников включает прибор, настроенный на измерение массовой концентрации частиц PM2,5. «Так, это очень большая концентрация - 0,110 миллиграмм на кубический метр, грубо говоря, это 120 микрограмм на кубический метр, а предельно допустимая суточная норма — 35», — говорит Винников.

За забором от технопарка – Ботанический сад, ночью прошел снег, который еще не успел стать серым, и воздух на улице кажется более-менее свежим.

«Теперь представьте, что за окном. Вы находитесь внутри помещения, есть процесс инфильтрации, процесс осаждения. Дело в том, что через эти резиновые прослойки должно меньше частиц попадать внутрь учреждения, поэтому если здесь, в кабинете, 200 микрограмм, то на улице сейчас чуть ли не 300-400, а возможно, и больше», — замечает ученый.

Исследование длилось с середины ноября 2018 года по середину марта 2019. Двенадцать охранников (некурящих – это особо подчеркивается в научной статье) носили на себе прибор TSI DustTrak AM520 по 8 часов в 12 разных районах города: от индустриальной улицы Рыскулова до Каменки. Общее время сбора данных составило 57600 минут.

«Мы получили шокирующие цифры, — рассказывает о результатах Винников. — В подавляющем большинстве проб концентрации очень высокие, они превышают ПДК для воздуха в населенных пунктах. Из всех четырех месяцев исследования было всего две пробы, в которых концентрация была ниже 60 микрограмм на кубический метр. Это были дни, когда прошел сильный снегопад. Мы использовали углубленный статистический анализ, который показал, что вариабельность концентрации - разница в дозе, которую человек получает, гигантская. В один день вы можете, к примеру, вдыхать в среднем 120 микрограмм на кубометр, в другой день - 1500, а это гигантская вариабельность. Наши углубленные статистические методы показали, что концентрации меняются в разы внутри одного работника, то есть, вот у него 10 проб, в этих 10 пробах вариабельность колоссальная. И между самими работниками гигантская вариабельность, можно даже сказать, что она еще больше. То есть, получается, что у нас в городе есть зональность, где-то концентрация больше, где-то меньше. Самая большая концентрация была у человека, который стоял на Рыскулова. И в итоге мы показали, что так называемая превышаемость и вероятность переэкспозиции равняется почти единице, то есть, какую бы пробу вы не взяли за это время, она всегда будет превышать ПДК».