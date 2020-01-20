Олена Чернышева: «Местной власти было бы полезно открыться новым идеям»

Urban Forum Kazakhstan: В Алматы имеется десятилетняя стратегия развития устойчивого транспорта, разработан мастер-план до 2030 года, а недавно акимат представил проект стратегии развития города до 2050 года. Очевидно, что некоторые решения опаздывают: то, что планируется на десятки лет вперед, нужно уже сейчас. Как вы считаете, возможен ли такой долгий горизонт планирования в сфере транспорта? Реально ли использовать такие документы для предсказания транспортной ситуации в городе?

Олена Чернышева: Есть два типа стратегического планирования. Первый — это прогнозирование. Глядя на текущую ситуацию с населением и транспортом, пытаться понять тренды и скорректировать их. Но мы не знаем, как будут меняться эти тенденции, например, из-за миграции населения. Один сбой в исходных тезисах — и дальнейшее планирование невозможно, так как данные уже неактуальны. Второй подход отличается. Мы формулируем видение - чего мы хотим достичь и ставим точку в будущем. Далее мы смотрим на то, что у нас есть сейчас и придумываем решения. Если у нас в какой-то момент появляются новые технологии, которые позволят прийти к цели быстрее, мы их применяем. Такое планирование дает нам больше пространства для эффективных решений.

Есть вещи, которые мы не можем предугадать, но если вообще ничего не планировать, мы не сможем к чему-либо прийти. Современные концепции сводятся к тому, что планы должны быть, но они должны быть гибкими и постоянно обновляться. Это все равно что время от времени «сохраняться» в компьютерной игре, чтобы не упасть ниже достигнутого уровня. Очень важно, чтобы все участники – акимат, профессиональное сообщество, общественность и другие, согласились с версией, которую мы «сохраняем» и двигаемся дальше.

Например, в Украине после соглашения об ассоциации с ЕС активно идет процесс гармонизации законодательства и перенимается опыт Германии по разработке концепции интегрированного развития города. Этот стратегический документ учитывает градостроительные и общественные тенденции. На их основе ставятся цели развития города. Вопросы транспорта и ЖКХ включаются в секторальные планы, разработанные на основе концепции интегрированного развития. Общий характер концепции позволяет быть более гибкими в точечных решениях.