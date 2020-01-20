Олена Чернышева: «Местной власти было бы полезно открыться новым идеям»

18 декабря прошлого года фонд Urban Forum Kazakhstan провел в Алматы экспертный круглый стол «Транспортные проекты и инициативы: Процесс принятия решений и информационное сопровождение». Приглашенным спикером на мероприятии выступила международный консультант Олена Чернышева. Известная экспертка по транспортному проектированию, аналитике и стратегическим решениям в этой сфере также работала над проектами в Казахстане, и реализовала десятки проектов в городах на постсоветском пространстве.
Urban Forum Kazakhstan: В Алматы имеется десятилетняя стратегия развития устойчивого транспорта, разработан мастер-план до 2030 года, а недавно акимат представил проект стратегии развития города до 2050 года. Очевидно, что некоторые решения опаздывают: то, что планируется на десятки лет вперед, нужно уже сейчас. Как вы считаете, возможен ли такой долгий горизонт планирования в сфере транспорта? Реально ли использовать такие документы для предсказания транспортной ситуации в городе?
Олена Чернышева: Есть два типа стратегического планирования. Первый — это прогнозирование. Глядя на текущую ситуацию с населением и транспортом, пытаться понять тренды и скорректировать их. Но мы не знаем, как будут меняться эти тенденции, например, из-за миграции населения. Один сбой в исходных тезисах — и дальнейшее планирование невозможно, так как данные уже неактуальны. Второй подход отличается. Мы формулируем видение - чего мы хотим достичь и ставим точку в будущем. Далее мы смотрим на то, что у нас есть сейчас и придумываем решения. Если у нас в какой-то момент появляются новые технологии, которые позволят прийти к цели быстрее, мы их применяем. Такое планирование дает нам больше пространства для эффективных решений.
Есть вещи, которые мы не можем предугадать, но если вообще ничего не планировать, мы не сможем к чему-либо прийти. Современные концепции сводятся к тому, что планы должны быть, но они должны быть гибкими и постоянно обновляться. Это все равно что время от времени «сохраняться» в компьютерной игре, чтобы не упасть ниже достигнутого уровня. Очень важно, чтобы все участники – акимат, профессиональное сообщество, общественность и другие, согласились с версией, которую мы «сохраняем» и двигаемся дальше.
Например, в Украине после соглашения об ассоциации с ЕС активно идет процесс гармонизации законодательства и перенимается опыт Германии по разработке концепции интегрированного развития города. Этот стратегический документ учитывает градостроительные и общественные тенденции. На их основе ставятся цели развития города. Вопросы транспорта и ЖКХ включаются в секторальные планы, разработанные на основе концепции интегрированного развития. Общий характер концепции позволяет быть более гибкими в точечных решениях.
Олена Чернышева: Urban Forum Kazakhstan: У нас в городе действуют 22 выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас власти хотят разрешить такси передвигаться по этим полосам. Насколько оправданно это решение? Может ли такси выполнять роль звена в общественном транспорте?
Я думаю, что сама цель - пересадить людей с личного автомобиля на такси - неплохая, потому что снизит нагрузку на транспортную сеть. Но способы нужно выбирать очень аккуратно, чтобы это происходило не за счет и не в ущерб общественному транспорту. Выделенные полосы предназначены для того, чтобы отдать приоритет общественному транспорту, создать для него и для тех, кто им пользуется более привлекательные и выгодные условия.
Urban Forum Kazakhstan: С 2014 года города Украины начали активно пересматривать свои подходы в сторону повышения безопасности дорожного движения и устойчивого развития в целом. Что стало толчком к этим изменениям и на какой стадии они сейчас?
Олена Чернышева: В Украине идет интересная трансформация управления городами. Переход к децентрализации расширил полномочия городских советов. Это привело к тому, что у нас может расходиться политика центрального правительства и политика на уровне города. (в Украине мэр – выборная должность, он выбирается сроком на 5 лет – прим. V). На местах появились люди, готовые что-то менять, а новый законодательный инструментарий позволил проводить эти изменения. С 2014 года много молодых специалистов, которые профессионально занимались городскими вопросами и готовы были запускать изменения, стали приходить в городские мэрии и советы. Они не побоялись ответственности - вместо того, чтобы критиковать, они пошли и попробовали. У кого-то получилось, у кого-то нет, но много людей с прогрессивными подходами и общими ценностями осталось работать в мэриях.
Конечно, сохраняются определенные проблемы, связанные с реструктуризацией в системе управления, но сам факт того, что люди, которые работали в международных проектах и смотрели на госполитику объективно, со стороны, сейчас имеют возможность влиять на законы и их развитие - это очень круто.
Помимо всплеска общественной активности, свою роль сыграло соглашение об ассоциации с ЕС и начавшаяся гармонизация законодательства в разных сферах. Приняты новые нормативы проектирования дорог, разработанные совместно украинскими и иностранными экспертами, начали меняться подходы к планированию.
Urban Forum Kazakhstan: Учитывая переход общественников на госслужбу, что происходит с их организациями? Появились ли новые НПО, не потеряли ли потенциал существовавшие объединения?
Олена Чернышева: Такая проблема есть. Как советник мэра Житомира, могу сказать, что после того, как самые яркие активисты ушли в городскую администрацию, стало сложнее работать с общественным мнением.
Роль общественных движений в Украине очень весома. По данным соцопросов, порядка 97% населения Украины не доверяют власти, но около 60% доверяют НПО. После перехода в центр принятия решений, общественные организации автоматически попали в ту группу, которой не доверяют. Был пример, когда мы делали большой урбанистический проект, когда мы собрали обратную связь о проекте, то получили комментарии, что «идея хорошая, но власти ничего не надо», хотя проект был реализован представителями администрации.
Urban Forum Kazakhstan: Какие проекты в Украине, реализованные активистами и общественными объединениями за последние 2-3 года, можно назвать самыми успешными?
Олена Чернышева: В транспортной сфере таких проектов немного: это довольно новое направление, и сейчас только появляется запрос. У нас активно работает инструмент петиций. Большинство из них касаются городского транспорта и организации дорожного движения. Эти вопросы раньше люди даже не поднимали - они не знали, что могут на это влиять.
Хорошим кейсом является проект ревитализации района Подол в Киеве. Это первый пример трансформации территории из автомобильной в пешеходную в таком масштабе. Безусловно, общественные организации сыграли большую роль, но также профессиональное сообщество, группы активистов, мэрия, консалтинговые компании — большой круг стейкхолдеров.
Urban Forum Kazakhstan: В контексте выборности глав городов, есть ли в электоральный период риски принятия решений, основанных на популярных мерах, но в целом неполезных для города?
Олена Чернышева: Есть. Иногда это приводит к популистским решениям, иногда - к торможению реформ. Все радикальные меры обычно принимаются в первый-второй год после выборов, но возникает проблема команды - едва придя, она делает больше ошибок. Наиболее опытной команда становится к концу срока, когда уже нет возможности делать резкие движения, потому что скоро выборы. Это стандартная ситуация, и здесь важно иметь стратегию, которая поможет сохранить фокус и направление.
Urban Forum Kazakhstan: Через какие стадии проходят принимаемые решения в Украине?
Олена Чернышева: По закону, чтобы быть реализованным, проект обязательно должен быть включен в городскую целевую программу и утвержден на сессии городского совета. Как на самом деле происходит планирование и принятие проектов? Это может различаться в зависимости от управленческой системы в каждом городе.
Проект «Интегрированное развитие городов в Украине», поддержанный германским обществом по международному сотрудничеству GIZ, помогает выстроить процесс принятия решений через многокритериальный анализ проектов: как нам выбирать, что реализовывать. Это эффективный инструмент, когда в рабочей группе определяется набор критериев для принятия решений, происходит оценка всех критериев, их важности.
Стратегический подход к планированию позволяет получить прозрачную, понятную и основанную на данных систему, которую потом внедряет администрация.
Кстати, запуск планов устойчивой мобильности начался как раз с планов по интегрированному развитию городов GIZ. В разных городах Украины ситуация разная - где-то могут быть более сильные системные специалисты, но бюджет города меньше и, соответственно, могут меньше реализовать. Я вела абсолютно идентичные проекты по устойчивой мобильности в Полтаве и Житомире, но все равно это были очень разные проекты. В каждом городе своя уникальная ситуация, требующая анализа.
Urban Forum Kazakhstan: Сегодня дорожная безопасность достигается через изменение улиц в сторону успокоения трафика и снижения скорости. Есть ли противодействие этим тенденциям в Украине?
Олена Чернышева: Всегда есть старая школа и новая школа. Я это называю иммунной системой государственных органов.
Я считаю, что сопротивление заставляет становиться лучше, потому что тебе приходится качественнее аргументировать.
Сейчас, благодаря разным международным проектам, появилась возможность не отдавать работу подрядной организации из-за границы, а начинать работать с местными проектировщиками на местах, которых консультируют международные специалисты с опытом. Тогда в конце работы ты получаешь не только проект, но еще и качественных инженеров, которые в будущем смогут самостоятельно реализовывать новые проекты.
Urban Forum Kazakhstan: Есть ли в Украине понимание того, что при проектировании и организации дорожного движения на первом месте должны быть не скорость и пропускная способность, а наиболее уязвимые участники дорожного движения — велосипедисты и пешеходы?
Олена Чернышева: Сейчас переломный момент, когда в Украине формируется система планирования. Политики принимают решения, но они не должны разрабатывать их. Многие проекты требуют детального анализа, качественных решений, длительного образования.
Недавно я слушала выступление мэра Киева Виталия Кличко на презентации генерального плана города. Слушая его, я не верю, что он так думает, но мне нравится, что люди, которые писали для него речь, отметили важные градостроительные моменты. Сейчас уже есть это понимание у людей, разрабатывающих планы и готовящих политические решения для лидеров, которые несут эту информацию населению. Думаю, сами политики пока в это не верят, но при этом делают правильные вещи, подготовленные профессионалами.
Urban Forum Kazakhstan: В чем сходство городов в Украине и Казахстане, и что их отличает?
Олена Чернышева: У вас решения не всегда принимаются в активном городском диалоге, как в Украине, но зато изменения зачастую происходят быстрее. Участие общественности требует времени, долгой работы, обучения. Без всего этого оно скатится в популизм, а решения не будут доведены до конца. Еще одно отличие - финансирование. У меня создалось ощущение, что у Алматы есть возможности реализовывать крупные транспортные проекты.
Впрочем, мне сложно говорить об Алматы - я работала над проектами в Павлодаре. Но судя по обоим этим городам, у вас лучше состояние инфраструктуры, чем в похожих украинских . При этом, намного более сложен процесс принятия решений. У нас ушло полтора года, чтобы разобраться, как работает иерархия управления.
Мне кажется, что казахстанские города могли бы стать лучше, если добавить управленцам гибкости в принятие решений и новых идей. Необязательно все принимать, но местной власти было бы полезно открыться новым идеям.
В Павлодаре мы так и не смогли найти партнерские общественные организации, с которыми мы могли бы сотрудничать, формировать транспортную стратегию. В украинских городах мы делаем это постоянно и в первую очередь – формируем матрицу стейкхолдеров, включаем городскую администрацию, общественность и экспертное сообщество. С этим сложнее в Казахстане, хотя Алматы является скорее приятным исключением из правила.