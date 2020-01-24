Ностальгия по столице

Сабина Куангалиева: Как ты думаешь, возвращаясь к тому, что фасады меняются, а дворы остаются. Насколько новая Астана - это Казахстан, которого до этого не было, который очень часто исключает свою историю и хочет начать с чистого листа?

Темиртас Искаков: Здесь так же, как и во всей стране, нет какой-то осознанности и четкого плана действий. Все решения сиюминутные и импульсивные. Мне кажется, это потому, что мы не чувствуем уверенность в будущем, то есть мы не верим в свое будущее вообще. Мы не стоим твёрдо на земле, не вросли корнями в эту землю: Акмолинскую, Астанинскую, Целиноградскую, новые жители в том числе. И из-за того, что мы не верим, все наши начинания долго не живут. Если говорить о том, борется или не борется государство с колониальным, постколониальным дискурсом, то мне очевидно, что у государства четкой позиции по этому вопросу нет. Очень противоречивые вещи происходят. То есть казахская история до всех этих колониальных вещей вроде бы сакрализируется, романтизируется и популяризируется, что очень круто в какой-то мере, но, с другой стороны, мы не даём постколониальному дискурсу жить в полной мере свободно, так как душим его этими дешевыми приемами, мифологизацией. Потому что мы опять-таки одной рукой цепляемся и за великое наследие СССР, которое было, а другой рукой пытаемся взрастить и отчасти искусственно сакрализировать какие-то вещи.

Сабина Куангалиева: Да, это странно. С одной стороны все такое ново-казахское, с другой празднование 75-летие победы весь год.

Темиртас Искаков: Может это и классно. Это показатель того, что мы очень разное общество, такое социальное биоразнообразие. Наше общество раздроблено, и это, наверное, основная проблема для жизнеспособности проектов, идей и замыслов на любом уровне, то есть каких-то гражданских инициатив, наподобие нашего проекта. Потому что мы тоже получаем критику в свой адрес, не говоря уже о государственных проектах. Потому что, когда проект заявляет какую-то одну позицию, очень сложно, чтобы туда были включены все группы населения, и некоторые группы остаются за бортом. Например, со строительством нового города Астаны, группа пожилых пенсионеров, живущих в частных домах, которые сейчас сносятся, оказались в прямом смысле за заборами с этими баннерами, закрытые от всего, и они не пользуются инстаграмом или ютубом, и не ведут блоги, чтобы привлечь к себе как-то внимание. У нас спрашивают, зачем вы фотографируете старые, полуразрушенные, экономически очень плохие дома, требующие сноса. С одной стороны это так, но с другой стороны, это наша попытка репрезентации этих людей.