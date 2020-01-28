Переезд в горы

Так вышло, что не сохранились ни эскизы, ни архивные фотографии этой частично разрушенной мозаики.

«Когда я увидел её состояние, то испугался, думал, браться или нет – очень больших кусков не хватало, — рассказывает Алпамыс Кенбаев. — Мне пришлось восстанавливать её интуитивно. Рассыпанная часть мозаики просто валялась на крыше пристройки. Тут местами использовали советский кафель вместо майолики, видимо, не было денег, или не нашлось смальты такого цвета. Когда я начал восстанавливать мозаику, то понял, что в 2005 году её пытались реставрировать, поэтому она где-то не совпадает по цвету».