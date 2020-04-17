Чем дышит Алматы. Март 2020

В марте воздух в Алматы традиционно становится немного чище, чем зимой - выбросы ТЭЦ сокращаются, а в городе часто идут осадки. Минувший март оказался уникальным с точки зрения наблюдения за экологией и из-за значительного сокращения трафика - после введения режима ЧП и карантина в городе автомобильный поток начал снижаться.

Казгидромет пообещал проверить, как карантин повлияет на алматинский воздух, а алматинский экологический активист Павел Александров счел эту идею бессмысленной, поскольку на изменение воздуха весной влияет множество факторов.

После нескольких дождливых дней, как и описывал эколог, смог в Алматы вернулся. При этом акимат Алматы заявил в конце марта о снижении автомобильного трафика на 80% относительно начала месяца.

Александров в конце марта выложил в своем Facebook график, на котором сравнил данные за март 2017, 2018 2019 и 2020 годов, который свидетельстсвует, что существенного улучшения ситуации с воздухом в городе не произошло.

А Almaty Urban Air выступило с заявлением, что это улучшение в принципе невозможно без системных изменений. При этом специалисты опасаются, что из-за ситуации с коронавирусом вопросы экологии вновь отойдут на второй план.