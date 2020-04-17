Чем дышит Алматы. Март 2020

В середине марта по призыву властей алматинцы начали переходить на удаленную работу, после Наурыза выход в городе для его жителей и вовсе был ограничен. В Алматы значительно снизился трафик. Однако, дней без смога, судя по фотографиям города, намного больше не стало. Vласть с начала января фиксирует то, чем дышит город - с одной точки практически каждый день журналист издания делает фото города, чтобы показывать их ежемесячно.
В марте воздух в Алматы традиционно становится немного чище, чем зимой - выбросы ТЭЦ сокращаются, а в городе часто идут осадки. Минувший март оказался уникальным с точки зрения наблюдения за экологией и из-за значительного сокращения трафика - после введения режима ЧП и карантина в городе автомобильный поток начал снижаться.
Казгидромет пообещал проверить, как карантин повлияет на алматинский воздух, а алматинский экологический активист Павел Александров счел эту идею бессмысленной, поскольку на изменение воздуха весной влияет множество факторов.
После нескольких дождливых дней, как и описывал эколог, смог в Алматы вернулся. При этом акимат Алматы заявил в конце марта о снижении автомобильного трафика на 80% относительно начала месяца.
Александров в конце марта выложил в своем Facebook график, на котором сравнил данные за март 2017, 2018 2019 и 2020 годов, который свидетельстсвует, что существенного улучшения ситуации с воздухом в городе не произошло.
А Almaty Urban Air выступило с заявлением, что это улучшение в принципе невозможно без системных изменений. При этом специалисты опасаются, что из-за ситуации с коронавирусом вопросы экологии вновь отойдут на второй план.
В видео включены все фото, сделанные в течение марта.
Месяц за месяцем, в течение года редакция планирует и дальше публиковать фото и видеоотчеты о том, чем дышит Алматы.