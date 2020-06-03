Небо на земле

По плану территория возле «Целинного» должна быть озеленена и соединиться со сквером с южной стороны.

Проблема, с которой столкнулся Центр, связана с огромным количеством парковки вокруг: «Мы хотели бы в первую очередь так же услышать мнение Общественного совета - необходимо ли рассмотреть возможность организации там пешей зоны для единой и органичной концепции благоустройства? Мы предлагаем минимизировать парковочное пространство и создать места для людей», — сказала Нуркалиева.

Председатель Общественного совета Рахман Алшанов предложил подумать над тем, чтобы при реконструкции Никольского базара можно предусмотреть парковочные места на его территории.

Архитектор Жанна Спунер поддержала проект: «Я видела это здание в разных ипостасях, его строил мой учитель Владимр Кацев. И я знаю, что в нулевых была очень варварская реконструкция, которая разрушила суть здания. Мы в прошлом году смотрели как оно было построено, и видели много нарушений. Насколько я понимаю, фасад меняется из-за технического нарушения в холле. Если здание потеряло свою историческую ценность, то нет смысла повторять как было. Я совершенно поддерживаю Асифа в поиске совершенно нового, он пошел еще дальше и продлил эту идею Владимира Кацева. Другое дело о пыли, думаю, что это технически решаемо. Самое оптимальное решение - сделать вокруг общественную зону, я хочу напомнить, что рядом с кинотеатром был Никольский базар, который и погиб из-за того, что ему перекрыли путь. Этот поток людей к базару шел мимо Целинного. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуть базар и не строить ничего того, что хотел заказчик, и, мне кажется, можно объединить эти потоки, общественные зоны, и это будет очень хорошо для этого мультфункционального пространства. Тоже самое нужно решать со строительным рынком и с парковками. Я думаю, что Общественный совет должен настоять и решить этот вопрос, это очень важно, если мы хотим получить по-настоящему хорошее здание, хорошую архитектуру».

Кроме того, Жанна Спунер подняла вопрос захвата городской полицией части тротуара по улице Масанчи, из-за этого людям приходится идти по проезжей части.

В итоге Общественный совет решил поддержать проект реконструкции, и предложить акимату города рассмотреть вопрос о переносе парковок вокруг здания кинотеатра.