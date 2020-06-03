Небо на земле

В среду, 3 июня, в ZOOM прошло заседание общественного совета, на котором обсудили проект создания Центра современной культуры «Целинный». Активнее всего обсуждался фасад здания и прилегающая территория.
Кинотеатр «Целинный» был построен в Алматы в 1964 году, он замыкает улицу Кабанбай батыра. Когда-то здесь были самый большой кинозал и экран в стране. В нулевых провели реконструкцию: зал поделили на два, фойе переделали, встроили колонны в сграффито Сидоркина, и зашили его в гипсокартон, сделали пристройку с южной стороны, а в подвале оборудовали ночной клуб. Фасад сделали новый, выставив его ближе к улице, чтобы получить больше места в фойе. Все это было сделано грубо, и, как выяснилось, с нарушением всех строительных норм. Кинотеатр часто менял хозяев, и, в конце концов, был выкуплен бизнесменом Кайратом Боранбаевым, который решил создать здесь Центр современной культуры «Целинный».
Новый проект реконструкции разработан британским архитектором Асиф Ханом. Он на презентации рассказал об изучении состояния сооружения: «Были привлечены компании, осуществляющие полное исследование технического состояния «Целинного». Общие выводы были такие: снести здание ввиду износа конструкций, несоответствия новым стандартам сейсмической безопасности и построить новое. Мы были не согласны с этим, и, чтобы найти способ сохранения как можно большей части ткани здания 60-х годов и конструкций, мы обратились к КАЗНИИСА. Его сотрудники разработали решение, которое согласуется с существующим состоянием здания и новыми усиленными сейсмическими стандартами».
Больше всего обсуждений вызвал внешний вид здания в новом проекте. Асиф Хан объясняет свое решение так: «Целинный» в течение дня имеет темный стеклянный фасад, внутренняя часть фойе с сграффито не видна. Днем это не самое удачное завершение улицы. Я думал об этом много месяцев, придя к мысли, что если мы возьмем фасад и наклоним его на 45 градусов, то он будет отражать небо, и вид тьмы стал бы наоборот видом просветления и бесконечного вдохновения. Наклоняя его, мы переносим небо на землю. Небо меняется в каждый миг, в каждый сезон, как и мы сами. Как и в 60-е годы, ночной новый фасад прозрачен и вы видите найденное сграффито. Днем это отражение, ночью - прозрачный фасад».
Это необычное решение вызвало вопросы и предложения от архитекторов, участвовавших в слушаниях. Например, Айдын Акбай заметил, что сейчас в Алматы архитекторы стараются уходить от стеклянных витражей. Кроме того, он обратил внимание на то, что город пыльный и это может стать проблемой для фасада. Предприниматель Ерлан Стамбеков предложил по фасаду пустить воду, как в Эмиратах. Правда, ему возразили, что нужно учитывать климатические особенности.
Первый этаж «Целинного» функционально будет поделен на три зоны: фойе с книжными магазинами, кафе, зрительный зал на 110 мест для показов и лекций, на втором этаже размещается образовательная зона: библиотека и воркшоп. Кроме того, будет понижен уровень здания для того, чтобы оно было доступно для маломобильных гостей.
Руководитель Центра Джамиля Нуркалиева рассказала о том, что здесь будут проходить выставки, лекции, показы кино, театральные постановки, в планах большая образовательная деятельность и инклюзивная программа.
Открыть центр планируют в конце 2021 года выставкой современного казахстанского художника Рустама Хальфина.
По плану территория возле «Целинного» должна быть озеленена и соединиться со сквером с южной стороны.
Проблема, с которой столкнулся Центр, связана с огромным количеством парковки вокруг: «Мы хотели бы в первую очередь так же услышать мнение Общественного совета - необходимо ли рассмотреть возможность организации там пешей зоны для единой и органичной концепции благоустройства? Мы предлагаем минимизировать парковочное пространство и создать места для людей», — сказала Нуркалиева.
Председатель Общественного совета Рахман Алшанов предложил подумать над тем, чтобы при реконструкции Никольского базара можно предусмотреть парковочные места на его территории.
Архитектор Жанна Спунер поддержала проект: «Я видела это здание в разных ипостасях, его строил мой учитель Владимр Кацев. И я знаю, что в нулевых была очень варварская реконструкция, которая разрушила суть здания. Мы в прошлом году смотрели как оно было построено, и видели много нарушений. Насколько я понимаю, фасад меняется из-за технического нарушения в холле. Если здание потеряло свою историческую ценность, то нет смысла повторять как было. Я совершенно поддерживаю Асифа в поиске совершенно нового, он пошел еще дальше и продлил эту идею Владимира Кацева. Другое дело о пыли, думаю, что это технически решаемо. Самое оптимальное решение - сделать вокруг общественную зону, я хочу напомнить, что рядом с кинотеатром был Никольский базар, который и погиб из-за того, что ему перекрыли путь. Этот поток людей к базару шел мимо Целинного. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуть базар и не строить ничего того, что хотел заказчик, и, мне кажется, можно объединить эти потоки, общественные зоны, и это будет очень хорошо для этого мультфункционального пространства. Тоже самое нужно решать со строительным рынком и с парковками. Я думаю, что Общественный совет должен настоять и решить этот вопрос, это очень важно, если мы хотим получить по-настоящему хорошее здание, хорошую архитектуру».
Кроме того, Жанна Спунер подняла вопрос захвата городской полицией части тротуара по улице Масанчи, из-за этого людям приходится идти по проезжей части.
В итоге Общественный совет решил поддержать проект реконструкции, и предложить акимату города рассмотреть вопрос о переносе парковок вокруг здания кинотеатра.