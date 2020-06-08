Утраченные дворцы столицы. Дворец Жастар

Гости и жители столицы, особенно молодые, часто недоумевают, почему неказистое с виду здание на пересечении проспекта Республики и улицы Сейфуллина называют Дворцом Жастар. Вроде бы и на дворец не похоже, и среди молодежи не особенно популярно. Однако когда-то это было знаковое для города здание и выглядело оно совсем иначе.

Эксперимент в Целинограде

Рождался «Жастар» тяжело. Стройка Дома молодежи (первоначальное название – V.) началась еще начале 60-х, после образования Целинного края и переименования Акмолинска в Целиноград. Однако уже в 1965 году, через год после смещения Хрущева, строительство «хрущевских проектов» было заморожено. Достроили здание только через 10 лет – в 1974 году. Сразу по завершению строительства, восхищенные целиноградцы свой Дом молодежи назвали «дворцом».