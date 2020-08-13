ТЭЦ-2 переведут на газ к 2024 году. Но это не точно

В четверг состоялось онлайн обсуждение экологических проблем Алматы. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило результаты мониторинга загрязнения воздуха и обозначило пути решения проблемы. Министерство предлагает модернизацию двух ТЭЦ, высадку деревьев и обратить внимание на розу ветров при застройке города.
Мониторинг, проведенный весной во время режима чрезвычайного положения, показал, что в Алматы несколько основных источников загрязнения: выбросы ТЭЦ, частных жилых домов и большого количества автомобилей. Председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии Зулфухар Жолдасов рассказал, что министерство попыталось фрагментировать город на участки и определить источники влияния на каждый из них: «Алматы уже несколько лет входит в список самых загрязненных городов страны. По расчётам 2019 года в атмосферу поступило 144 тысячи тонн загрязняющих веществ, на долю теплоисточников приходится 34%, на автотранспорт — 52%, на частный сектор – 14%. Расчеты велись с учетом частного сектора Алматинской области. Установлен существенный вклад агломерации. Так если Алматы обеспечен газом на 99%, то в пяти приграничных районах Алматинской области газификация составила лишь 44%».
Стоит отметить, что впервые было учтено влияние на городской воздух ТЭЦ-3, которая расположена в Илийском районе, выяснилось, что на нее приходится 12 тысяч тонн выбросов в год. Как оказалось, весь Турксибской район и зона аэропорта загрязнены выбросами ТЭЦ-3, а загрязнения с ТЭЦ-2 (37 тысяч тонн в год) распространяются ниже проспекта Толе би, вплоть до проспекта Сейфуллина. Прежде долгие годы власти обращали внимание только на ТЭЦ-2, находящуюся в самом мегаполисе.
Кроме того, провели анализ изменения скорости ветра, который влияет на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.
«360 дней в году в Алматы наблюдается штиль. При этом для нормального воздухообмена скорость ветра должна составлять не менее 2-3 метров в секунду», — объяснил Жолдасов.
После описания этой безрадостной для алматинцев картины, он перешел тому, как эти проблемы с экологией можно решить. Самое главное: АО Самрук-Энерго работает над проектом модернизации алматинской ТЭЦ-2, что поможет снизить выбросы на 83%. Предварительная стоимость проекта - 98 млрд. тенге, плюс произойдет увеличение тарифа на тепло и электроэнергию на 34%. «Имеются проблемы в реализации из-за расположения котлов на уровне минус 12 метров, — объяснил Жолдасов. — Решением является установка нового газового котла на существующем каркасе выше нулевой отметки. Другая альтернатива: реконструкция существующих котлоагрегатов, работающих на угле с установкой современной очистки выбросов до европейского уровня, что позволит снизить выбросы с 37 тысяч тонн до 11 тысяч тонн в год или на 71%. При этом увеличение тарифов ожидается на 25%. Аналогичные решения необходимы по ТЭЦ-3, расположенной в поселке Отеген батыра Алматинской области, выбросы которой равны одной трети ТЭЦ-2, и естественно влияют на воздушный бассейн города Алматы».
Управляющий директор по производству и управлению активами АО Самрук-Энерго Серик Тютебаев более подробно рассказал о переводе двух алматинских ТЭЦ на газ. Весной на Facebook прошло онлайн-обсуждение будущего ТЭЦ-2: «Огромное количество людей проголосовало за первый вариант – перевод на газ, а нами было представлено всего 4 варианта». При реализации выбранного большинством варианта, количество выбросов уменьшится с 37 тысяч тонн до 6 тысяч. В сентябре проектировщик должен выйти на общественные слушания ОВОС. Что касается сроков, то Тютебаев ответил так: «В последний раз на совещании у акима мы сказали, что на это всё нужно 7 лет, аким поставил задачу ускориться до 4 лет – до 2024». Он заметил, что еще идет уточнение финансирования: «Вы знаете, что минфин ответил, что мы не попадаем под республиканское финансирование, надо еще поработать с экспертами, с минэнерго, есть сомнения в выбранном варианте».
Что касается ТЭЦ-3, то Тютебаев сказал, что в этом случае пошли на опережение, и уже даже сделали предовос, который сейчас находится на рассмотрении инновационного совета Самрук-Энерго. На следующий год закладываются деньги на разработку ТЭО по ТЭЦ-3, но есть проблема: «Сейчас мы готовим запрос на газ, потому что для того, чтобы что-то делать с алматинской ТЭЦ-3, мы должны понять на какое топливо нам идти. По углю сразу скажу: там нет золоотвала, поэтому единственное топливо, которое для нас может быть – это газ, но вы знаете письмо КазТрансГаза о том, что он ставит под сомнение возможность газоснабжения алматинской ТЭЦ-2 и других объектов. Сейчас мы запросим условия по ТЭЦ-3 и все зависит оттого, что ответит КазТрансГаз. Если все будет нормально, то к концу следующего года у нас на руках будет ТЭО по ТЭЦ-3».
Что касается транспорта, то предлагается: продолжить перевод общественного транспорта на газ: с имеющихся 500 до 2000 автобусов к 2023 году, запретить покупать общественный транспорт на дизельном топливе, усилить контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К-4, К-5, усилить контроль за техосмотром автотранспорта и пересмотреть ответственность центров технического осмотра – пока что данные услуги являются непрозрачными.
Акимату министерство советует провести исследование движения ветра, и учитывать это при застройке города. Кроме того, улучшение экологии министерство видит в активном озеленении, запрете вырубки деревьев, за исключением аварийных и санвырубки, в усилении ответственности за незаконный снос деревьев.
«В Алматы сейчас 2,2 млн. зеленых насаждений, на одного жителя приходится 74 кв. метров при нормативе 10. Площадь зеленых насаждений 1427 гектаров, этот показатель нужно довести до 2 тысяч и увеличить количество деревьев до 3 млн. Кроме того, следует обратить внимание на ассортимент зеленых насаждений, которые больше поглощают вредных веществ. Для этого нужно проведение расчётов и здесь помощь может оказать Ботанический сад», — сказал Зулфухар Жолдасов.
Параллельно будет усиливаться наблюдение за качеством воздуха. В прошлом году в Алматы было 16 постов мониторинга воздуха, теперь их 26. До конца года будет введено еще 15. Итого: 41 датчик на почти двухмиллионный город.
Во время обсуждения всех этих мер активист Алексей Ли призвал пересмотреть ПДК по загрязнению, — экологи давно говорят о том, что они завышены по сравнению с теми, что работают в Европе и что рекомендованы Всемирной Организацией Здравоохранения.