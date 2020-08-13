ТЭЦ-2 переведут на газ к 2024 году. Но это не точно

Управляющий директор по производству и управлению активами АО Самрук-Энерго Серик Тютебаев более подробно рассказал о переводе двух алматинских ТЭЦ на газ. Весной на Facebook прошло онлайн-обсуждение будущего ТЭЦ-2: «Огромное количество людей проголосовало за первый вариант – перевод на газ, а нами было представлено всего 4 варианта». При реализации выбранного большинством варианта, количество выбросов уменьшится с 37 тысяч тонн до 6 тысяч. В сентябре проектировщик должен выйти на общественные слушания ОВОС. Что касается сроков, то Тютебаев ответил так: «В последний раз на совещании у акима мы сказали, что на это всё нужно 7 лет, аким поставил задачу ускориться до 4 лет – до 2024». Он заметил, что еще идет уточнение финансирования: «Вы знаете, что минфин ответил, что мы не попадаем под республиканское финансирование, надо еще поработать с экспертами, с минэнерго, есть сомнения в выбранном варианте».

Что касается ТЭЦ-3, то Тютебаев сказал, что в этом случае пошли на опережение, и уже даже сделали предовос, который сейчас находится на рассмотрении инновационного совета Самрук-Энерго. На следующий год закладываются деньги на разработку ТЭО по ТЭЦ-3, но есть проблема: «Сейчас мы готовим запрос на газ, потому что для того, чтобы что-то делать с алматинской ТЭЦ-3, мы должны понять на какое топливо нам идти. По углю сразу скажу: там нет золоотвала, поэтому единственное топливо, которое для нас может быть – это газ, но вы знаете письмо КазТрансГаза о том, что он ставит под сомнение возможность газоснабжения алматинской ТЭЦ-2 и других объектов. Сейчас мы запросим условия по ТЭЦ-3 и все зависит оттого, что ответит КазТрансГаз. Если все будет нормально, то к концу следующего года у нас на руках будет ТЭО по ТЭЦ-3».