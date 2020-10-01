Другая жизнь трамвая

«Я должен был идти по музыке»

Михаил Чайка жил в Алматы на улице Утепова, рядом с его домом проходил трамвай шестого маршрута. Михаилу нравился размеренный стук колес, ещё ребенком он садился на переднее сидение, и всё ему было интересно: почему трамвай едет, почему колеса железные, как всем этим управляет один человек.

«Я вообще должен был идти по музыке, у нас в семье музыканты-баянисты, в детстве я начал играть на фортепиано, а после девятого класса по настоянию матери пошёл в музыкальное училище, — на трубу», — вспоминает он.

Там Михаил отучился четыре года; ему прочили идти на военное дирижирование, но в тот год не было набора, и втайне от родителей он поступил в Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева. Для этого нужно было сдать физику, химию, высшую математику, — предметы, которых у Михаила после музучилища не было. В академии стоял выбор: идти на локомотивы, вагоны или электрический городской транспорт — трамвай-троллейбус. Самый высокий проходной балл был у локомотивов, а самый низкий — у трамвая-троллейбуса. Но Михаил пролетел даже мимо трамвая: при проходном балле 45, он набрал 44. «У меня не было ни одного правильного ответа ни по математике, ни по физике. Я вылез только благодаря истории Казахстана и русскому языку. В итоге пошёл на коммерческое, платил за своё обучение. Семья была в шоке, как это — водитель трамвая, у нас такого ещё не было, это что такое?! Меня выгнали из дома, потому что я не стал музыкантом. Я тогда сказал маме: «Я вот отучился, я могу без музыки». Ведь с музыкой так: ты или можешь без неё или нет, так вот: я могу без неё». Отношения с семьёй, конечно же, потом наладились. «Мама есть мама», — улыбается он.

