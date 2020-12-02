Велоинфраструктуру Алматы снова забыли на зиму

Около сотни алматинских велосипедистов приняли участие в массовом заезде 1 декабря, привлекая таким образом внимание властей города к необходимости качественного и своевременного обслуживания велоинфраструктуры в зимнее время.
В 10 часов утра, когда температура воздуха составляет около 7 мороза, приверженцы велотранспорта собрались в микрорайоне Орбита. Энтузиасты направились в путь по веломагистрали Орбита - Зелёный базар. На улице Байтурсынова участники забега свернули и по улице Шевченко добрались до улицы Муратбаева, сделав небольшой крюк.
«Здесь выделенную велополосу разметили в ноябре и многие автолюбители ещё не привыкли к новой разметке. Возможно, поэтому тут часто игнорируют Правила дорожного движения. Без обособления велополоса по Муратбаева очень уязвима и как следствие пользователи велотранспорта здесь подвергаются повышенному риску», - рассказывает одна из лидеров сообщества «Веломания KZ» Светлана Гончарова.
С улицы Муратбаева участники заезда свернули на улицу Макатаева, где выделенная велополоса действует уже три года. Здесь проезжая часть отделена выделенной автобусной линией, и как говорят велосипедисты, благодаря большей дистанции ехать навстречу потоку автомобилей не так страшно, как на других улицах. Но по-прежнему небезопасно.
Затем колонна свернула на велополосу вдоль улицы Кунаева и очень скоро - на полноценную велодорожку по улице Жибек Жолы, финишировав в Центральном парке отдыха.
«Я уже несколько лет пользуюсь зимой велосипедом наравне с общественным транспортом и такси. В целом в Алматы благоприятная зима и действительно холодных или снежных дней крайне мало. В такие дни чаще пользуюсь такси, в прочие велосипедом. Система автоматизированного велопроката Almaty Bike работает круглый год, что значительно облегчает моё передвижение. Поэтому есть возможность экономить время в пути, поскольку чаще всего, лично в моем случае, велосипед - самый быстрый и комфортный вариант передвижения по городу. В этом году я впервые принимаю участие в зимнем велопробеге. Считаю, что это хороший способ показать, что в Алматы действительно комфортно и удобно передвигаться на велосипеде зимой. Очень надеюсь, что у нас и дальше будет развиваться транспортная велоинфраструктура, а главное, как во многих снежных странах Европы, начнут чистить снег на велополосах с учётом специфики данного вида транспорта», - отмечает активист Ануар Джусупов.
Болларды безопасности сняли со всех выделенных велополос Алматы в ноябре. Так происходит уже третий год с наступлением холодов. В управлении городской мобильности это объясняют необходимостью уборки снега с автодорог крупногабаритной техникой.
Участник заезда - авторитетный велоэнтузиаст Александр Габченко отмечает, что с наступлением холодов передвигаться на велодорожках становится сложнее.
«Велопробегом мы хотим привлечь внимание к проблеме обособления велосипедных полос. Это особенно важно в холодное время года, потому что наледь, каменная крошка, соль ухудшают управляемость велосипеда, а маневрировать приходится, выезжая в лоб едущему транспорту, когда на велополосах без боллародов движутся и останавливаются автомобили, - говорит Габченко, - объяснения чиновников о том, что они не умеют чистить дороги от снега, невозможно воспринимать всерьёз. При желании, за три года можно научиться очень многому, в том числе и чистить автодороги от снега более разнообразными способами».
Велопробег 1 декабря в Алматы проводится уже в третий раз. Маршруты выбираются разные, но повестка события остаётся неизменной.