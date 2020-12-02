Велоинфраструктуру Алматы снова забыли на зиму

В 10 часов утра, когда температура воздуха составляет около 7 мороза, приверженцы велотранспорта собрались в микрорайоне Орбита. Энтузиасты направились в путь по веломагистрали Орбита - Зелёный базар. На улице Байтурсынова участники забега свернули и по улице Шевченко добрались до улицы Муратбаева, сделав небольшой крюк.

«Здесь выделенную велополосу разметили в ноябре и многие автолюбители ещё не привыкли к новой разметке. Возможно, поэтому тут часто игнорируют Правила дорожного движения. Без обособления велополоса по Муратбаева очень уязвима и как следствие пользователи велотранспорта здесь подвергаются повышенному риску», - рассказывает одна из лидеров сообщества «Веломания KZ» Светлана Гончарова.

С улицы Муратбаева участники заезда свернули на улицу Макатаева, где выделенная велополоса действует уже три года. Здесь проезжая часть отделена выделенной автобусной линией, и как говорят велосипедисты, благодаря большей дистанции ехать навстречу потоку автомобилей не так страшно, как на других улицах. Но по-прежнему небезопасно.

Затем колонна свернула на велополосу вдоль улицы Кунаева и очень скоро - на полноценную велодорожку по улице Жибек Жолы, финишировав в Центральном парке отдыха.