Шесть лет назад власти Алматы создали транспортный коридор на Северном кольце: машинам дали беспрепятственный «зеленый» свет, а пешеходов загнали на надземные переходы. Тогдашний аким Ахметжан Есимов в целом уделял особое внимание транспортным сетям и построил более 90 надземных и подземных пешеходных переходов. Корреспонденты Vласти провели воскресное утро на Алматинской барахолке и узнали, как надземные пешеходные переходы повлияли на жизнь людей.
Десять утра, минус девять градусов, которые ощущаются как все минус двадцать. Вдоль Северного кольца раскинулись торговые дома: «Алатау», «Ялян», «Адем». Воздух холодный и влажный, но сильнее всего чувствуется запах выхлопных газов. Мимо проезжают автомобили и переполненные автобусы, пробок еще нет. По дороге встречаем разных людей: начиная от грузчиков, заканчивая продавцами, которые пытаются добраться на работу — на противоположную сторону. В воздухе уже стоит густой смог, всё вокруг серо, а лица угрюмы.
Это Алматинская барахолка, которая существует с 1984 года. Сначала здесь продавали книги, а спустя несколько лет она превратилась в вещевой рынок. Продавцы раскладывали товары прямо на земле, потом появились прилавки. Постепенно стихийную торговлю перенесли в торговые дома и базары по двум сторонам широкой улицы.
«Этот мост не предусмотрен для людей»
При въезде в район барахолки сразу же бросаются в глаза внушительных размеров надземные пешеходные переходы. Их всего семь. Первые два — с лестницами, а остальные — трехуровневые пандусы, которые позволяют людям перевозить товары с одной стороны улицу на другую. Эти переходы были построены здесь в 2014-2015 годах. Средняя стоимость одного перехода — 118 млн. тенге. Сначала на надземные переходы загнали пешеходов и грузчиков, потом здесь развернулась стихийная торговля.
При входе на переход три женщины развешивают и раскладывают свой товар: домашние костюмы с «животными» принтами, тапочки, носки и другие вещи.
Женщина, открывающая большую сумку, чтобы разложить товар, отказывается говорить. «У меня нет времени, нужно работать», — сердито отвечает она.
Каждый здесь куда-то торопится: кто-то в спешке раскладывает товар, а кто-то старается побыстрее преодолеть мост, чтобы успеть на работу.
В мировой практике считается, что строительство таких переходов говорит о том, что для города в приоритете машины, нежели человек. Как правило, там, где появились надземные переходы, увеличивается количество смертей пешеходов: в стремлении сэкономить время, они чаще перебегают через дорогу.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с 2014 по 2020 год на Северном кольце, где расположены надземные переходы, погибло 33 пешехода. Больше всего смертей было в 2017 году — тогда скончались 8 человек.
Специалист по городскому транспорту Роман Барабанов отмечает, что там, где строятся надземные переходы, со временем увеличивается как количество ДТП, так и количество конфликтных ситуаций.
«Такие переходы крайне неудобны для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения, к которым относятся не только люди, имеющие какое-то заболевание или временное нарушение работы опорно-двигательного аппарата. К маломобильным группам населения следует также отнести человека с багажом, родителей с детьми или с детской коляской», — говорит Барабанов.
По словам Романа, для них преодоление таких препятствий крайне затруднительно физически и занимает очень много времени. Поэтому, если таким переходом нужно пользоваться несколько раз в день, то люди зачастую предпочитают рискнуть и перейти дорогу в неположенном месте.
«Иногда вижу людей, которые перебегают здесь дорогу», — говорит Айнаш, женщина в черной куртке. Она работает продавцом на базаре «Саяхат». Каждый день Айнаш поднимается на этот мост, чтобы дойти до работы.
«Конечно, я молодая, и мне не трудно, но думаю, что пожилым людям подниматься очень тяжело», — говорит она. На вопрос, как обстоят дела на базаре в связи с пандемией короновируса, она отвечает кратко: «Людям всё равно».
Внутри крытых пандусов можно разглядеть различные надписи на стенах. По утрам людей здесь мало. Единственное, что слышно — это голоса продавцов и гул машин.
Динара, также как и Айнаш, каждый день переходит дорогу через этот мост. В руках у неё тяжелая сумка.
«Я думаю, что переход здесь сделали неправильно. Мне трудно подниматься, этот мост не предусмотрен для людей», — говорит она.
По мнению Динары, этот надземный пешеходный переход построен не для пешеходов, а для людей, которые перевозят тяжелые грузы.
«Вместо надземного перехода нужно сделать обычную разметку для пешеходов. Тут, например, много людей падали и ломали себе ноги. Ведь когда наступают холода, пандус покрывается льдом», — объясняет Динара.
Специалист по городскому транспорту Роман Барабанов добавляет, что внутри города такие переходы не нужны. К тому же они требуют капитального ремонта: их приходится закрывать и создавать обычный наземный переход с зеброй.
«Единственное место, где они могут быть в какой-то мере уместны — это границы города, где начинаются междугородние трассы», — говорит он.
На каждом уровне пандуса можно заметить навесы, которые сделали продавцы из подручных средств для того, чтобы укрыться от холода, и прилавки, заставленные всевозможными товарами. Переход, который должен был решить проблему пробок, для одних людей превратился в непреодолимое препятствие, а для других — в место для заработка.
Алибай, который по переходу возвращается домой, говорит, что ему не составляет труда подниматься сюда, но пожилым людям и тем, кто перевозит тяжелый груз — нелегко.
«Зимой тут становится скользко, разве это безопасно?», — спрашиваю я.
«А кого это волнует?», — отвечает Алибай.
У других надземных пешеходных переходов есть лифты, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями, но они не работают. И работали ли они когда-нибудь?
«Мы стоим тут от безысходности»
На каждом уровне перехода стоят одинокие грузовые тележки, крепко привязанные к мосту. По словам продавцов, они принадлежат грузчикам, которые еще не пришли на работу.
Талгату (имя изменено по просьбе героя - V) 50 лет. Он приехал из Восточно-Казахстанской области. Торговлей начал заниматься недавно. «Иногда замечаем, что люди перебегают дорогу в неположенном месте, если даже стоит надземный переход. Это мешает водителям», — говорит он.
«Почему вы начали тут работать?», — спрашиваю я.
«От безысходности. Мы вынуждены так работать, чтобы оплатить кредит и жить дальше. Сейчас безработица в стране. В Казахстане 50-60% населения на базаре», — отвечает Талгат.
Каждое утро продавцы первым делом отправляются на склад. Оттуда забирают товар с тележкой, а вечером всё собирают и отвозят обратно. Склад, в котором можно хранить товар, расположен рядом.
«Там есть охранник, мы платим за аренду. Отдаем деньги по частям. Выходит по 2000-3000 тенге», — вливается в разговор женщина лет 60-ти.
«Вы каждый раз поднимаете и спускаете товар. Вам не тяжело?»
«Конечно, тяжело. Мне помогает сын. Другим женщинам приходится просить грузчиков, а мужчины как-то справляются сами».
64-летний Серик (имя изменено по просьбе героя - V), продает в переходе одежду. Он рассказывает, что здесь вообще-то торговать нельзя: «Нам говорили, что тут запрещено сидеть. Если просят уйти, то собираем вещи и уходим», — добавляет он.
Товар для перепродажи Серик, как и другие продавцы, берет на базаре, а затем целый день сидит здесь, обедает тоже в переходе.
«У каждой работы есть свои трудности. Например, сейчас похолодало. Также в связи с короновирусом людей стало меньше», — говорит он и признается, что этот переход помогает прокормить семью. «Если его уберут, нам будет тяжело», — добавляет он с грустью.
«Нам всем нужна работа»
Роза (имя изменено по просьбе героини - V), одетая в теплую мужскую куртку, расставляет товар по местам и убирает коробки в сторону. От её прилавка до основной дороги небольшое расстояние. Она говорит, что старается предупреждать людей, которые собираются перебегать дорогу.
«Раньше многие перебегали дорогу в неположенном месте, а сейчас таких стало мало», — добавляет женщина.
Роза родом из Узбекистана. В 2016 году переехала в Алматы, получила казахстанское гражданство. По профессии она медсестра, но два года назад пришлось заняться торговлей.
«Нам всем нужна работа. Во время пандемии школы перешли на дистанционное обучение. У меня двое детей, которые учатся в школе, мне пришлось купить им телефон в кредит, чтобы они смогли присутствовать на онлайн уроках», — рассказывает она.
Роза добавляет, что во время карантина ей пришлось сидеть дома и тратить деньги, которые они накопили с мужем.
По словам продавцов, акимат каждый день отправляет сюда сотрудников, которые убирают переход. Строго установленного графика нет, они приходят по-разному: рано утром или под вечер.
Во время разговора многие отмечали, что в этом году нет новогоднего настроения. «Все испугались короновируса, сейчас не до Нового года», — отвечает один из продавцов.
Сабира (имя изменено по просьбе героини - V) продает разные вещи: начиная от носков, заканчивая сумками. Её маленький прилавок находится рядом с переходом, а товары в основном разложены на земле. Она говорит, что на базаре нет свободных мест: «Приходится работать тут. Там, на базаре, аренда дорогая. И на мост не могу подняться, потому что там мне негде сложить товар».
На переходе замечаем женщин, которые смотрят на нас с негодованием. Одна из них воспитывает детей в одиночку, другая — многодетная мать, обе они продавщицы. «Главное, чтобы вы не повлияли на нашу работу», — произносят они и отказываются разговаривать.
Люди торгуют на переходе годами, и они боятся, что публикация в СМИ, внезапная «видимость» лишит их единственного источника заработка.
12 часов дня. Переход оживился. Появились грузчики, велосипедисты и клиенты, которые проходят сквозь импровизированные «торговые ряды». Каждый занят своим делом. Не изменилось только одно: бесконечный поток машин, густой смог, переполненные автобусы и ощущение безысходности. Когда-то акимат для борьбы с пробками, и в том числе и для улучшения условий работы продавцов, начал строить торговые павильоны, но часть людей все равно осталась работать на улице, застряв посередине между торговыми павильонами и городом для пешеходов.