Десять утра, минус девять градусов, которые ощущаются как все минус двадцать. Вдоль Северного кольца раскинулись торговые дома: «Алатау», «Ялян», «Адем». Воздух холодный и влажный, но сильнее всего чувствуется запах выхлопных газов. Мимо проезжают автомобили и переполненные автобусы, пробок еще нет. По дороге встречаем разных людей: начиная от грузчиков, заканчивая продавцами, которые пытаются добраться на работу — на противоположную сторону. В воздухе уже стоит густой смог, всё вокруг серо, а лица угрюмы.

Это Алматинская барахолка, которая существует с 1984 года. Сначала здесь продавали книги, а спустя несколько лет она превратилась в вещевой рынок. Продавцы раскладывали товары прямо на земле, потом появились прилавки. Постепенно стихийную торговлю перенесли в торговые дома и базары по двум сторонам широкой улицы.

«Этот мост не предусмотрен для людей»

При въезде в район барахолки сразу же бросаются в глаза внушительных размеров надземные пешеходные переходы. Их всего семь. Первые два — с лестницами, а остальные — трехуровневые пандусы, которые позволяют людям перевозить товары с одной стороны улицу на другую. Эти переходы были построены здесь в 2014-2015 годах. Средняя стоимость одного перехода — 118 млн. тенге. Сначала на надземные переходы загнали пешеходов и грузчиков, потом здесь развернулась стихийная торговля.