​Почему общественный транспорт должен остаться под управлением акиматов?

Последовательность провалов

Сфера общественного транспорта в Алматы фактически находилась под управлением частных компаний более 20 лет. Акимат передал автобусные парки в рынок в начале 1990-х годов, оставив под своим контролем только трамвайно-троллейбусную систему. Местные власти заключали контракты с перевозчиками, на основании которых те получали технику и инфраструктуру в пользование, но не в собственность. «Это была попытка избавиться от головной боли, связанной с обслуживанием муниципальных транспортных компаний и необходимой инфраструктуры», − пояснила Елена Ерзакович, эксперт в области городской мобильности.

Частные перевозчики в свою очередь стремились сделать маршрутную сеть прибыльной. Траектория многих рейсов была изменена таким образом, чтобы покрывать спрос людей на транспорт в центре города, близ торгово-развлекательных комплексов, стадионов и барахолок. В результате протяженность маршрутов существенно увеличилась, а жители спальных и других отдаленных районов остались отрезаны от транспортного сообщения, что привело к неустойчивости пассажиропотока, напоминает урбанист Роман Барабанов. Вместе с тем до конца 2000-х годов частные компании отказывались от кардинального обновления подвижного состава: «Очень долго у нас использовались немецкие автобусы, которым было больше 20 лет. Использовалось огромное количество малогабаритных китайских автобусов. Перевозчику было невыгодно брать вместительные автобусы и нести огромные капитальные затраты на покупку запчастей − они стоили в несколько раз больше запчастей для малогабаритной техники».