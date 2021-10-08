Дорожная карта улучшения экологии Алматы: вся работа только на бумаге

Накануне прошла отчетная встреча по исполнению Дорожной карты по улучшению экологии в Алматы, рассчитанной на 2020-2021 год. На ней обсудили перевод ТЭЦ на газ, нехватку газа для общественного транспорта и посадку миллиона деревьев. Выводы из слов чиновников неутешительные – практически ничего из документа исполнено не было.
Что с ТЭЦ?
В Дорожной карте по улучшению экологии Алматы, которая была принята на уровне правительства, 20 пунктов. По ним 7 октября отчитывались чиновники, а вскоре должен объясниться в правительстве и акимат города. Кажется, это будет интересное мероприятие, потому что большинство пунктов все еще не выполнены и сроки по ним переносятся. Например, до сих пор нет ясности по переводу ТЭЦ-2 на газ.
Главный инженер АЛЭС Газий Исмухамбетов рассказал о том, что ТЭО по ТЭЦ-2 ушло на экспертизу и получило замечания, которые «отработали и 1 октября подали повторно на экспертизу». По его словам, «предусмотрено четыре варианта реконструкции ТЭЦ-2», при этом как основной рассматривается строительство новой станции на газе суммарной мощностью 550-600 мегаватт. «Ждем заключения экспертизы к концу декабря. По ТЭЦ-3 еще идут тендерные процедуры по ТЭО, мы ожидаем получить (ТЭО – прим. V) к маю 2022 года, там планируется тоже перевод станции полностью на газ. Эти оба проекта идут на снижение влияния теплоисточников на атмосферу города», — рассказал он.
Правительство сначала утвердило объем финансирования в 98 млрд тенге, потом эту сумму увеличили до 131 млрд тенге. Правда, до сих пор неизвестно, какой вариант будет реализован. При этом в начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» следует приступить к строительству на площадке алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки, модернизации ТЭЦ-3 и расширению ТЭЦ-1. В 2017 году о переводе ТЭЦ на газ говорил и бывший президент.
Газий Исмухамбетов объяснил возникшую проволочку так: «Первоначально предполагалось произвести реконструкцию существующих котлов, перевести их на газ, теперь мы идем по более затратному варианту: строительство новой станции. В связи с этим у института, нашего подрядчика, увеличился объем работ, кроме того, в этом году у нас вступили в действие новые положения Экологического кодекса, и получается с точки зрения экологии требования другие и пришлось перестраиваться. Из-за этого произошло увеличение сроков рассмотрения этого проекта».
Куда дует ветер
Заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Толеукан Исмаилов рассказал, что акимат города выделил 179 млн тенге (без учета НДС) на конкурс на научно-исследовательскую работу по разработке архитектурно-градостроительных методов для очистки воздушного бассейна города с учетом ветрового режима. Тендер объявили 30 сентября, срок окончания приема заявок — 15 октября этого года, а срок окончания работы — декабрь 2022 года.
«По окончанию разработки в действующие правила застройки и проект детальной планировки будут внесены соответствующие изменения. Проект позволит развить государственную метрологическую сеть станций, уточнить нормативное значение по ряду метеорологических параметров, скорость распространения ветра, температуру воздуха, ветровое давление и т.д. Это позволит разработать карту ветрового режима для внесения изменений в генеральный план города Алматы, разработать рекомендации для градостроительного, архитектурно-строительного проектирования города Алматы для обеспечения регулирования ветрового режима в условиях застроенных территорий», — уточнил Исмаилов задачи, которые поставлены перед пока еще неизвестными исследователями.
Стоит отметить, что и тут управление не смогло уложиться в сроки Дорожной карты.
Эксперт Елена Ерзакович уточнила, когда от этого продукта ожидается результат: «Какой вы результат ожидаете от этой карты, если только в декабре следующего года она будет сделана. Что на выходе мы получим потом и когда?»
Чиновник ответил, что после того, как поставщик выполнит работу, будут внесены изменения в правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы: «Мы по результатам этой работы ожидаем понять как застройка повлияла на ветровой режим, на состояние воздушного бассейна города. И уже мы сможем где-то запрещать застройку, где-то ограничивать этажность».
Судя по тому, как проходят процессы, все это займет несколько лет, в течение которых город будет продолжаться застраиваться без учета розы ветров и других параметров. В любом случае, правительству, видимо, придется заниматься пролонгацией этой Дорожной карты, и, видимо, не раз.
Миллион деревьев
Судя по отчетам в Алматы все хорошо с озеленением. Руководитель отдела мониторинга и управления зелёным фондом УЗЭ Алматы Олжас Джаныспаев рассказал о результатах полного аудита состояния зеленого фонда города: в нем насчитали более 2 млн 600 тысяч деревьев. С 2019 года площадь насаждений увеличилась с 6,4 до 7,7 кв. метров на человека. При этом в 2021 году незаконно снесли 2500 деревьев по 30 адресам. Осенью за счет компенсационных обязательств за незаконный снос планируется высадить порядка 20 тысяч саженцев. Что касается амбициозной цели по высадке миллиона деревьев, то, по словам Джаныспаева, программа завершается, «осталось совсем немного»: осенью должны высадить более 230 тысяч деревьев.
Джаныспаев заговорил о создании комиссии по озеленению городского ландшафта и о том, что в правилах необходимо предусмотреть необходимость заказчика рассматривать планировку, исключающую вырубку деревьев при разработке эскизных проектов.
«В прошлом году были внесены министерством правила, чтобы мы смогли внести изменения, и нам пришлось создать комиссию в составе общественников и блогеров, мы данные правила разработали, там свыше 130 страниц. Когда мы обращается в Минюст с тем, чтобы защитить данные правила, там каждое слово мы должны обосновать. Например, откуда мы взяли слово «дерево». Ни в законодательной базе, ни в Экологическом кодексе, ни в законе о растительном мире, этих понятий нет, туда надо вносить изменения», — обрисовал он ситуацию. Проект Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы обсуждается на общественном совете города уже год, и есть надежда, что до конца года он будет принят.
Газа не хватает для автобусов
Еще в 80-х годах прошлого века в Алма-Ате думали об общественном транспорте, работающем на газе, и эта мечта до сих пор реализуется со скрипом. В городе сейчас 149 маршрутов общественного транспорта, 2000 автобусов, из них 33% — на экологическом топливе. 502 автобуса используют газ, 14 — электричество. В Алматы также 160 троллейбусов. В этом году управление планирует закупить еще 300 газовых автобусов. При этом заместитель руководителя управления городской мобильности Сымбат Мырзагулов рассказал о проблемах, с которыми столкнулись при переводе общественного транспорта на газ: в городе есть всего 6 газовых заправок, и на магистральном газопроводе давление очень низкое, «КазТрансГаз Аймак» не может обеспечить давление, поэтому автобусы простаивают на заправках до двух часов, плюс есть вопросы и к качеству газа.
При этом не шло речи о закупке новых троллейбусов или же проекте строительства легкорельсового трамвая, что было бы логично при таких проблемах с газом.
Елена Ерзакович, заметила, что в начале обсуждения все слушали о планах перевода ТЭЦ на газ, а к концу обнаружилось, что газа нет даже для общественного транспорта.
Сымбат Мырзагулов вспомнил и об идее по ограничению въезда автомобилей в город. Сейчас в Алматы зарегистрировано 500 тысяч автомобилей и порядка 200 тысяч въезжает в него ежедневно: «Изучаются законные пути возможности ограничения для транспорта в рамках Малого кольца. Согласно принятому в этом году Экологическому кодексу, маслихат города наделяется полномочиями по введению ограничений на въезд транспортных средств, а также может регулировать их движение в пределах города. Для этого необходимо провести в течение трех лет государственный экологический мониторинг и после этого разработать план мероприятий по охране окружающей среды. В связи с этим данная процедура занимает много времени, предлагаю перенести дату внедрения этого пункта на октябрь 2024 года».
Давно идет речь о том, чтобы таксомоторные парки города перешли на экологически чистые виды топлива, в управлении решили это сделать за счет общественного транспорта. В Алматы 10 автопарков, в которых зарегистрировано более 500 автомашин. По словам Мырзагулова, три таксомоторные компании запустили электромобили.
При этом основная часть таксопарков работает через агрегаторы: Яндекс Такси, DiDi и другие, в них зарегистрировано порядка 30 тысяч автомобилей. Управление для стимулирования этих компаний планирует внести изменения в закон об особом статусе Алматы, чтобы местный исполнительный орган мог разрабатывать и утверждать правила по регулированию деятельности такси. «Чтобы дать преимущество данному виду транспорта, тем машинам, которые на экологическом топливе, мы предлагаем разрешить ездить на автобусных полосах», — сказал замруководителя.
В целом же интересно, что прежде, когда говорили об экологических проблемах, часто кивали на проект нового Экологического кодекса, мол, когда он будет принят, то все решится, однако на практике оказалось, что после его принятия нужно ждать новые подзаконные акты, дорабатывать документы и так далее. Так что смог с алматинцами останется еще надолго, вряд ли бюрократическая машина способна с ним справиться в ближайшие годы.