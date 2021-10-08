Дорожная карта улучшения экологии Алматы: вся работа только на бумаге

«По окончанию разработки в действующие правила застройки и проект детальной планировки будут внесены соответствующие изменения. Проект позволит развить государственную метрологическую сеть станций, уточнить нормативное значение по ряду метеорологических параметров, скорость распространения ветра, температуру воздуха, ветровое давление и т.д. Это позволит разработать карту ветрового режима для внесения изменений в генеральный план города Алматы, разработать рекомендации для градостроительного, архитектурно-строительного проектирования города Алматы для обеспечения регулирования ветрового режима в условиях застроенных территорий», — уточнил Исмаилов задачи, которые поставлены перед пока еще неизвестными исследователями.

Стоит отметить, что и тут управление не смогло уложиться в сроки Дорожной карты.

Эксперт Елена Ерзакович уточнила, когда от этого продукта ожидается результат: «Какой вы результат ожидаете от этой карты, если только в декабре следующего года она будет сделана. Что на выходе мы получим потом и когда?»

Чиновник ответил, что после того, как поставщик выполнит работу, будут внесены изменения в правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы: «Мы по результатам этой работы ожидаем понять как застройка повлияла на ветровой режим, на состояние воздушного бассейна города. И уже мы сможем где-то запрещать застройку, где-то ограничивать этажность».

Судя по тому, как проходят процессы, все это займет несколько лет, в течение которых город будет продолжаться застраиваться без учета розы ветров и других параметров. В любом случае, правительству, видимо, придется заниматься пролонгацией этой Дорожной карты, и, видимо, не раз.

Миллион деревьев

Судя по отчетам в Алматы все хорошо с озеленением. Руководитель отдела мониторинга и управления зелёным фондом УЗЭ Алматы Олжас Джаныспаев рассказал о результатах полного аудита состояния зеленого фонда города: в нем насчитали более 2 млн 600 тысяч деревьев. С 2019 года площадь насаждений увеличилась с 6,4 до 7,7 кв. метров на человека. При этом в 2021 году незаконно снесли 2500 деревьев по 30 адресам. Осенью за счет компенсационных обязательств за незаконный снос планируется высадить порядка 20 тысяч саженцев. Что касается амбициозной цели по высадке миллиона деревьев, то, по словам Джаныспаева, программа завершается, «осталось совсем немного»: осенью должны высадить более 230 тысяч деревьев.

Джаныспаев заговорил о создании комиссии по озеленению городского ландшафта и о том, что в правилах необходимо предусмотреть необходимость заказчика рассматривать планировку, исключающую вырубку деревьев при разработке эскизных проектов.

«В прошлом году были внесены министерством правила, чтобы мы смогли внести изменения, и нам пришлось создать комиссию в составе общественников и блогеров, мы данные правила разработали, там свыше 130 страниц. Когда мы обращается в Минюст с тем, чтобы защитить данные правила, там каждое слово мы должны обосновать. Например, откуда мы взяли слово «дерево». Ни в законодательной базе, ни в Экологическом кодексе, ни в законе о растительном мире, этих понятий нет, туда надо вносить изменения», — обрисовал он ситуацию. Проект Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы обсуждается на общественном совете города уже год, и есть надежда, что до конца года он будет принят.