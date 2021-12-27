(Не)новогодний Алматы

Алматинец Андрей Переверзев написал в Facebook-сообществе «Любимая Алма-Ата и Алматы», что расстроен тем, как украшен город.

«Алматы - достаточно богатый город и может позволить себе на красивое оформление города. Поставили по всему городу конусы вместо ёлок, хотя можно было установить красивые искусственные ёлки, мы так дома делаем», – пишет он. В комментариях многие горожане согласились с ним.

Стоимость новогоднего оформления Алматы в этом году составила 224 млн тенге (более $516 тыс). В него, согласно технической спецификации, вошла одна главная елка, семь городских елок высотой не более 8 метров, 74 малых архитектурных формы в виде светящихся елочных игрушек, светящаяся юрта, малая архитектурная форма «Снежный Барс», оформление фасадов двух зданий гирляндами, два тоннеля из гирлянд «Звездное небо» и одиннадцать «тематических» малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы и елки установили на 28 локациях. Так выглядят некоторые из них: