(Не)новогодний Алматы

В этом году алматинцы в соцсетях часто недоумевают по поводу оформления города к Новому году. Его акимат Алматы заказал у компании, созданной всего 9 месяцев назад. Vласть показывает как оформили город в этом году, считает, много или мало на это потратили, а также рассказывает чем еще известна компания, украсившая Алматы к наступлению 2022 года.
Алматинец Андрей Переверзев написал в Facebook-сообществе «Любимая Алма-Ата и Алматы», что расстроен тем, как украшен город.
«Алматы - достаточно богатый город и может позволить себе на красивое оформление города. Поставили по всему городу конусы вместо ёлок, хотя можно было установить красивые искусственные ёлки, мы так дома делаем», – пишет он. В комментариях многие горожане согласились с ним.
Стоимость новогоднего оформления Алматы в этом году составила 224 млн тенге (более $516 тыс). В него, согласно технической спецификации, вошла одна главная елка, семь городских елок высотой не более 8 метров, 74 малых архитектурных формы в виде светящихся елочных игрушек, светящаяся юрта, малая архитектурная форма «Снежный Барс», оформление фасадов двух зданий гирляндами, два тоннеля из гирлянд «Звездное небо» и одиннадцать «тематических» малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы и елки установили на 28 локациях. Так выглядят некоторые из них:
Такое оформление в этом году было установлено на пешеходной улице Панфилова:
Так выглядит елка у Парка Первого Президента
А так – главная елка Алматы:
Малые архитектурные формы, расставленные по городу:
Оформление у городского цирка:
Полмиллиона долларов на новогоднее оформление – это много или мало? По сравнению с предыдущими тратами это выглядит скромно: в конце 2017 года акимату Алматы было выделено 630 млн тенге на украшение города.
«Управлению культуры и архивов Алматы на оформление города из местного бюджета было выделено 175 млн тенге на все декабрьские праздники, районным акиматам выделено 429 млн тенге, отдельной статьёй отметили возложение цветов к монументу "Тәуелсіздік" и памятнику "Тәуелсіздік Таңы" за 26 млн тенге», – сообщал сайт Informburo со ссылкой на InAlmaty.
Тем не менее, оформление новогоднего Тбилиси, на которое мэрия объявила три тендера общей суммой почти 67 тыс. долларов, выглядит так:
«С Новым 2022 годым»
ТОО «Clover media group», у которого управление культуры Алматы заказало оформление города к новому году за 224 млн тенге, было зарегистрировано в марте этого года. В этом же месяце компания выиграла тендер на украшение города Алматы к Наурызу стоимостью почти 57,5 млн тенге.
В июне эта же компания стала известна тем, что установила в Актау пластиковые тюльпаны на 200 квадратных метрах. Инсталляция «Цветочное поле» вызвала недоумение у жителей города, как и стоимость работ: за 43,4 млн тенге, помимо пластиковых цветов, компания установила инсталляцию «Звездное небо» и малые архитектурные формы «Качели трио» и «Современная юрта».
Эта же компания выиграла тендер на новогоднее оформление Актау. Сумма по договору составила более 70 млн тенге. 26 декабря жители города заметили ошибку в новогодней надписи на той же площади Ынтымак: «С Новым 2022 годым». Как пишет издание Lada, в акимате объяснили это тем, что во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена.
Учредителем и директором ТОО «Clover media group» является Ерменбаева Асия Ебеевна. В открытых источниках нет никакой информации о ней. Сайт President&Halyk упоминает Ебея Ерменбаева как известного исполнителя кюев.