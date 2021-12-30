В доме купца Шахворостова будет создано арт-пространство

После установления советской власти дом национализировали. В разное время здесь располагались Реввоентрибунал, больница, музей. В 1979 году он стал памятником архитектуры, а в 1992 году в доме расположилось посольство США, в 2010 – консульство Франции. Из-за этого дом перестраивали и закрыли за высоким железным забором. А последние полтора года он и вовсе пустовал.

В прошлом году было запущено арт-пространство Дом на Барибаева, 36, в старом советском здании, в котором последние годы находилось посольство Узбекистана. Даурен Тюлеев и Нафисат Ермагамбетова, соучредители Дома, взяли здание в аренду у министерства иностранных дел Казахстана. А год назад начали вести переговоры о доме Шахворостова.

Министерство согласилось отдать дом в аренду, при этом в марте должны рассмотреть вопрос о том, чтобы передать дом городу.

Даурен Тюлеев рассказывает о том, что первым делом решено убрать высокий забор – скорее всего это произойдет в феврале 2022 года.

«Наша команда (в нее входит еще и Алексей Ли – прим. V) увидела дом и влюбилась в него. Это не будет Дом на Барибаева, 36 мы не будем сдавать его по квадратным метрам, по комнатам, мы хотим сделать дом тотального искусства, науки. Будем проводить исследования для того, чтобы восстановить первоначальный облик этого дома. Например, когда-то здесь была терраса. Пока идут исследования и реставрация, здесь можно будет проводить разные мероприятия: показы, спектакли и т.д».

По примерным подсчетам только на реставрацию необходимо около 300 тысяч долларов. В здании нет отопления: изначально оно отапливалось при помощи голландских печей, а в бытность здесь посольств сделали климат систему, которую при переезде забрали. Кроме того, была сделана пристройка к зданию. На окнах сейчас установлены решетки, но для того, чтобы совсем не испортить облик памятника, их поставили изнутри. Их тоже собираются убирать.