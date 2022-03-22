Сколько столичных памятников и монументов посвящены выдающимся женщинам? Платформа городских исследований Fading.TSE наглядно рассказывает о гендерном неравенстве на карте столицы.
В исследовании «Женщина на карте: анализ урбанонимов Астаны» аналитик данных Эльвира Насирова и исследователь Темиртас Искаков собрали и проанализировали названия тысяч столичных улиц, а также памятники и монументы – чтобы понять какая репрезентация женщин существует среди них. Исследование проведено при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.
Урбанонимы и маскулизм: глобальная тенденция?
Урбанонимы или названия улиц и монументов – это отражение общественного и политического устройства государства. В столице они играют важную роль в формировании официальной версии истории нации, которая вплетается в городскую среду и культурную ткань города.
Согласно исследованию Urban Forum Kazakhstan, в 2017 году 2% из полутора тысяч улиц Алматы носили женские имена. Анализ данных на 2022 год показал, что из двух тысяч улиц в Астане 19% имеют гендерный признак. При этом количество «женских» улиц меньше, чем «мужских» в 10 раз. В столице Казахстана только 39 улиц носят женские имена – это едва дотягивает до 2%.
Улицы, названные в честь женщин, к сожалению, составляют меньшинство в любых городах. В Париже — 6%, в Риме — менее 4%. Самый высокий процент, согласно исследованиям, в Мадриде и Лондоне, но даже там он значительно ниже, чем у мужчин.
Низкую долю «женских» улиц в Европе можно частично оправдать многовековой историей городов: названия многих улиц в условном Париже и Венеции – это отражение общества, которое существовало много лет назад, когда улицы были созданы и названы. В относительно юной Астане с ее быстрыми темпами роста и появлением новых улиц, а также постоянными переименованиями – такой дисбаланс сложно хоть как-то оправдать.
Айзада Арыстанбек, исследовательница и экспертка в области гендерных наук: «Неравенство в наименовании улиц между гендерами наглядно показывает нам, что пространство вокруг нас не нейтрально и не естественно. Это пространство – результат политических решений и несёт посыл о том, что называть улицы в честь женщин является менее нормальным. Ответ многих людей на данную проблему: может быть «женщины просто меньше делали знаменательных вещей», что, конечно, не учитывает тот факт, что достижения женщин, как и других меньшинств, часто присваивались мужчинами или обесценивались».
Что в имени моем тебе?
Но важно не только количество улиц, но и то, в честь кого они названы. Из 39 улиц Астаны, которые мы отметили как «женские», чуть больше половины названы в честь реальных исторических личностей, остальные – репрезентуют абстрактных женщин. Это названия в честь героинь эпоса, легендарных, сакрализованных женских имен или поэтических казахских слов, отсылающих к женскому образу. «Женские» улицы Астаны можно условно поделить на пять категорий.
Героини войны: Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова, Ульяна Громова
Героини эпоса и «матери народа»: Ханшаим Суйнбике, Айпара (Ана), Ай-Тансык, Айман-Шолпан, Айша Биби, Акжунис, Баян Сулу, Домалак Ана, Жубан Ана, Карашаш Ана, Кыз Жибек, Умай Ана, Каркабат
Деятельницы культуры и науки: Куйши Дина (Нурпеисова), Шара Жиенкулова, Шолпан Иманбаева, Роза Багланова, Фариза Онгарсынова, Амина Умирзакова, Куляш Байсеитова, Шабал Бейсекова, Акын Сара (Тастанбеккызы), Мариям Жагоркызы, Рабига Есимжанова, Ушкултай Субханбердина, Улбике (Жангельдыкызы) Акын
Политические деятельницы: Айганым (Саргалдаккызы), Тумар Ханум
Общие названия, связанные с женскими именами и образами: 8 Марта, Айпара, Арай, Акбаян, Актолкын, Кербезкыз.
Некоторые улицы, будто случайно названы отвлеченными женскими именами, но тайно имеют под собой реальные женские прототипы. Хангельды Абжанов, бывший член комиссии по ономастике при Правительстве Казахстана в интервью философу Кульшат Медеуовой поделился, что улица Арай, на которой находился парк Арай (ныне Жетісу) названа по его инициативе в честь историка Арайлым Мусагалиевой, занимающейся исследованиями политических репрессий и депортаций.
При этом официально имя только одной женщины-ученой — библиографа и литературоведа Ушкултай Субханберидной — увековечено в названии столичной улицы. Астана не одинока в этой проблеме. Глобальность условного «равенства» ярко иллюстрирует Мадрид, где 21% улиц названы в честь женщин: около 80% из них носят имена Девы Марии и других святых.
Переименование улиц: идеология против женщин?
В истории столицы Казахстана было несколько волн переименований и наименований улиц, которые сопровождали смену исторических эпох: Октябрьскую революцию, перенос столицы из Алматы в Акмолу и бурное развитие города в первые десятилетия XXI века.
С появлением города и до 1917 года практически все улицы и площади Акмолинска имели нейтральные названия, основанные на их функциях: Мечетная, Церковная, Большая Базарная и т.д. Хотя советский режим пропагандировал равенство полов и эмансипацию «женщин Востока» – в Акмоле к моменту переноса сюда столицы всего 14 улиц из 309 имели «женские» названия. 10 из 14 улиц были названы в честь революционерок, политических деятельниц и героинь войны: Цеткин, Люксембург, Космодемьянской и т.д. В 1997-1998 годах большая часть женских урбанонимов советского периода получили «новые, связанные с исторической памятью казахского народа» мужские или нейтральные названия.
Женщины на задворках столицы
Локализация женских урбанонимов – еще один показатель гендерной дискриминации. Почти все улицы, названные в честь женщин, находятся на окраинах и/или являются второстепенными, тогда как мужские имена присвоены главным магистралям и улицам в городских центрах. В столице Казахстана нет ни одного проспекта, названного в честь женщины.
Этот дискриминирующий фактор сохраняется в столице еще с советских времен.
Более того, некоторые улицы, названные в честь женщин, лишь условно можно назвать улицами. Например, еще советская улица Маншук Маметовой фактически вся застроена и представляет собой проезд между жилыми комплексами. А улица в честь единственной женщины-ученой Ушкултай Субханбердиной даже не асфальтирована.
Неравномерное распределение «женских улиц» по районам связано и с тем, что в Есильском районе в квадрате улиц Мухамедханова-Айтеке би-Коргалжын-Туран находится так называемый «женский квартал», в котором расположены 13 из 39 «женских» улиц.
Женщины в бронзе и камне
Не лучше обстоят дела среди монументов. Из 72 столичных памятников, монументов и скульптур — официально только три посвящены историческим женщинам: Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Дине Нурпеисовой.
Статуи и мемориалы, изображающие женщин в Астане, почти никогда не получают имен. Это архетипы, символы, музы. Женщины в мемориалах изображаются как жертвы или воплощение Родины-матери — но почти никогда как настоящие женщины из истории, с именами и фамилиями. 15 из 34 столичных монументов, которые мы отнесли к «женским», не имеют реальных прототипов и/или названы обезличено, как например монумент «Жер-Ана», который фактически посвящён царице Томирис.
Если вы женщина, ваш лучший шанс стать статуей или монументом в столице Казахстана — это быть мифической или аллегорической фигурой, героиней войны, царственной или жертвенной.
Айзада Арыстанбек, исследовательница и экспертка в области гендерных наук: «Казалось бы, Родина-Мать – памятник, который восхваляет повседневную роль женщины в нашем обществе. Однако, использование женских тел для установки этнических и националистических границ – древняя и повсеместная практика патриархального общества. Если мы взглянем на это более глубоко, то существование данных памятников и всей риторики, приравнивающей женщин к земле и стране, является объективизацией женщин. Когда мы показываем женщин как фигуры, которые нужно защищать и цель которых продолжать нацию, их образ становится пассивным и служит романтизации идеи нации, в которой женщинам отведена определённая и единообразная роль».
Урбаноним как способ восстановления уверенности женщин
Основная задача названий улиц — это ориентирование по городу, а не увековечение имен. Однако название центральных улиц в честь великих женщин и установка им монументов может помочь сделать женщин видимыми в контексте города и практик памяти.
Это не только признание роли женщины, но и шаг в сторону более справедливого общества. Увеличение числа женских урбанонимов – один из способов повышения статуса женщины в обществе, восстановления уверенности девочек и девушек, выражения солидарности к борьбе за расширение прав и возможностей женщин.
История Казахстана и история Астаны сохранили сотни женских имен, достойных того, чтобы в их честь назвали улицу или поставили памятник в столице Казахстана. Это представительницы самых разных профессий, этносов и регионов: политические деятельницы Фатима Ханшайым, Бопай Ханшайым, Бопай Касымкызы, правозащитницы и общественные деятельницы Алма Оразбаева, Аккагаз Досжанова, Сара Есова, первая казахская женщина-врач Гульсум Асфендиярова, просветительницы Хуснижамал Нуралыханова и Газиза Малдыбаева, первые казашки-журналистки Назипа Кулжанова и Мариям Сейдалина, первая казахская романистка Сара Мынжасарова, инженер-геолог Таисия Сатпаева, первая женщина-министр иностранных дел Казахстана Балжан Бультрикова, первая женщина-посол Акмарал Арыстанбекова, целинница и депутатка Верховного Совета СССР Наталья Геллерт, первая казашка женщина-режиссер Дарига Тналина, деятельницы культуры Гульжихан Галиева, композиторка Газиза Жубанова, оперная певица Роза Джамалова, альпинистка Зауреш Муканова, художницы Айша Галимбаева и Гульфайрус Исмаилова, скульптор Ольга Прокопьева, героиня войны и ученая-медик Халида Маманова, ученые и исследовательницы Ирина Ерофеева, Багдат Абишева, Нина Литвинова (фон Витторф) – и многие другие великие дочери народа Казахстана.