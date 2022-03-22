ЖЕНЩИНА НА КАРТЕ

Айзада Арыстанбек, исследовательница и экспертка в области гендерных наук: «Неравенство в наименовании улиц между гендерами наглядно показывает нам, что пространство вокруг нас не нейтрально и не естественно. Это пространство – результат политических решений и несёт посыл о том, что называть улицы в честь женщин является менее нормальным. Ответ многих людей на данную проблему: может быть «женщины просто меньше делали знаменательных вещей», что, конечно, не учитывает тот факт, что достижения женщин, как и других меньшинств, часто присваивались мужчинами или обесценивались».

Что в имени моем тебе?

Но важно не только количество улиц, но и то, в честь кого они названы. Из 39 улиц Астаны, которые мы отметили как «женские», чуть больше половины названы в честь реальных исторических личностей, остальные – репрезентуют абстрактных женщин. Это названия в честь героинь эпоса, легендарных, сакрализованных женских имен или поэтических казахских слов, отсылающих к женскому образу. «Женские» улицы Астаны можно условно поделить на пять категорий.