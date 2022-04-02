Почему допуск частных автомобилей на автобусные полосы – плохая идея

Данную инициативу нельзя в полной мере назвать инициативой акимата Алматы - эту идею в виде поручения 22 апреля 2021 года озвучил президент Касым-Жомарт Токаев в рамках онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. До сих пор большим вопросом остается, кто именно был инициатором этого заявления, так как создание выделенных полос - это прерогатива акиматов, а не администрации президента.

17 мая 2021 года КАП МВД РК разместил проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».

Судя по всему, несмотря на критику специалистов по транспорту, владельцев и управляющих автопарков, с которыми предварительно не было проведено ни одного совещания (!), изменения все-таки решили претворить в жизнь и направили поручения в акиматы городов. Естественно, что поручение пришлось выполнять и хорошо, что пока ограничились экспериментальными участками на проспекте Райымбека.

Однако, считаю, что в очередной раз нужно напомнить о том, что, во-первых, важно проголосовать «против» в обоих вопросах.

А во-вторых, еще раз сказать о существующем положении в сфере общественного транспорта и о последствиях допуска частных автомобилей на автобусные полосы:

1. Дефицит водителей общественного транспорта

В Казахстане, и в особенности в крупных городах, существует серьезный дефицит водителей. Несмотря на многочисленные запросы, эту проблему кабинет министров, в том числе МВД, не могут решить последние несколько лет.

2. Экономия подвижного состава

С учетом дефицита водителей крайне сложно сохранять приемлемый интервал движения и соблюдение графика. Постоянное использование выделенных полос частным транспортом приведет к тому, что собьется график движения автобусов и к наступлению часа пик его будет сложно выровнять обратно. Учитывая, что допуск на полосы будет и утром, и вечером, можно говорить о полной разбалансировке расписания и ухудшения движения общественного транспорта, увеличения времени в пути и времени ожидания на остановках для пассажиров.