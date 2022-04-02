Почему допуск частных автомобилей на автобусные полосы – плохая идея

Несколько дней назад появилось голосование, связанное с экспериментом по допуску частных автомобилей в Алматы на автобусные полосы - пока что на проспекте Райымбека - на отрезке от ул. Саины до ул. Яссауи. Предлагается ответить на два вопроса. Первый: поддерживаете ли вы использование специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Второй: согласны ли вы с временем, установленным для запрета на передвижение автомобилей в утренний час пик (с 7.30 до 9.30 часов) и в вечерний час пик (с 17.00 до 20.00 часов). Роман Барабанов, специалист по транспорту Urban Forum Kazakhstan, рассказывает о том, почему эта идея властей вредна.
Данную инициативу нельзя в полной мере назвать инициативой акимата Алматы - эту идею в виде поручения 22 апреля 2021 года озвучил президент Касым-Жомарт Токаев в рамках онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области. До сих пор большим вопросом остается, кто именно был инициатором этого заявления, так как создание выделенных полос - это прерогатива акиматов, а не администрации президента.
17 мая 2021 года КАП МВД РК разместил проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».
Судя по всему, несмотря на критику специалистов по транспорту, владельцев и управляющих автопарков, с которыми предварительно не было проведено ни одного совещания (!), изменения все-таки решили претворить в жизнь и направили поручения в акиматы городов. Естественно, что поручение пришлось выполнять и хорошо, что пока ограничились экспериментальными участками на проспекте Райымбека.
Однако, считаю, что в очередной раз нужно напомнить о том, что, во-первых, важно проголосовать «против» в обоих вопросах.
А во-вторых, еще раз сказать о существующем положении в сфере общественного транспорта и о последствиях допуска частных автомобилей на автобусные полосы:
1. Дефицит водителей общественного транспорта
В Казахстане, и в особенности в крупных городах, существует серьезный дефицит водителей. Несмотря на многочисленные запросы, эту проблему кабинет министров, в том числе МВД, не могут решить последние несколько лет.
2. Экономия подвижного состава
С учетом дефицита водителей крайне сложно сохранять приемлемый интервал движения и соблюдение графика. Постоянное использование выделенных полос частным транспортом приведет к тому, что собьется график движения автобусов и к наступлению часа пик его будет сложно выровнять обратно. Учитывая, что допуск на полосы будет и утром, и вечером, можно говорить о полной разбалансировке расписания и ухудшения движения общественного транспорта, увеличения времени в пути и времени ожидания на остановках для пассажиров.
3. Увеличение конфликтных ситуаций - увеличение ДТП
Постоянные заезды и выезды частных автомобилей на выделенную полосу и так являются проблемой для водителей общественного транспорта. В случае ДТП, если оно не повлекло за собой травмы и смертельные случаи, ожидание полиции может занять до 20-30 минут + оформление самого ДТП еще столько же времени. Естественно, что все это сильно повлияет на график движения общественного транспорта.
4. Работа экстренных служб
Выделенные полосы - это отличные коридоры для скорой помощи, пожарных и т.д. Заняв их автомобилями в одной части города, мы можем потерять чьи-то жизни в другой. Так в Алматы выделенные полосы проходят почти по всем магистральным улицам. Выделенная полоса на проспекте Райымбека ведет в том числе и в больницу в Калкамане, а полоса на Суюнбая помогает быстрее добраться до клинической больницы №4.
Кроме того, напоминаю, что КАП МВД РК не знает, где и на какой улице любого казахстанского города заканчивается или начинается час-пик и при этом предлагает установить единое время для всех городов.