«Каштан, береза и липа должны расти в парках, а не на тротуарах и разделительных полосах»

У нас климат меняется, и с каждым годом увеличивается потепление, нужно в дальнейшем высаживать засухоустойчивые, солеустойчивые, неприхотливые породы. Это карагач, сосна крымская, сосна обыкновенная, дигеда, клен татарский, ясень, туранга. А влаголюбивые, такие как каштан, береза, ива, липа, надо высаживать в основном в парках, скверах, где достаточно почвы и хорошая влага.

— То есть можно сказать, что орхидский минер не опасен сейчас?

— Орхидский минер (каштановая минирующая моль) в 2012-2015 годах начал наносить большой вред. Практически все каштаны страдали от этого вредителя, но он выводится легко, достаточно буквально одной-двух обработок. Орхидский минер вылетает в одно короткое время и откладывает яйцекладки. Его можно поймать, если в мае два раза обработать каштан, таким образом, дерево можно сохранить на 100%. Сейчас численность этого вредителя спала, может быть, где-то есть небольшие повреждения каштанов, на 10-20%. А так он в основном присутствует на частных приусадебных участках, и это плохо, потому что вредитель потом разлетается на прилегающую территорию. К примеру, в Парке первого президента каштаны раньше были сильно повреждены, но после двух-трех лет обработки, там упала численность орхидского минера. На Джандосова-Ауэзова, на Джандосова-Саина каштаны были повреждены, но сейчас все нормально, потому что проводятся химические обработки. Сейчас большая проблема — дубовый минирующий пилильщик, который требует за один только месяц 4-5 обработок, потому что у него несколько этапов вылета: в начале мая, в середине и в конце. Каждый этап нужно вовремя наблюдать, проводить мониторинг в ночное время, определять пик лета, после него делать краткосрочный прогноз и проводить защитные обработки. Там, где рядом есть жители, лучше использовать биологические препараты, а когда упускаются сроки, они уже не всегда сработают, там уже применяются химические препараты.

— Деревья нужно обрабатывать полностью?

— Есть усовершенствованные биологические препараты контактного и системного действия. Контактный препарат защищает только ту листву, на которую он попадет. А если системным препаратом обработать только одну часть кроны, то ничего страшного, во вторую часть препарат попадет через осмотическое давление. Когда обрабатывается одна крона, то на вторую крону переходит этот же препарат системного действия.

Года четыре назад каждый районный акимат проводил обработки по-своему, в свое время и это зависело оттого, когда он разыграет конкурс, кто выиграет, где-то тендер состоится, где-то нет, где-то затянется, кто-то заключал договор только в июне-июле, и деревья обрабатывались хаотично и в основном химическими препаратами. Потом наш институт во главе с теперь уже бывшим руководителем, академиком Абаем Сагитовым написал большое письмо о том, что нужно это все проводить централизовано. Например, одна сторона улицы Фурманова — Медеуский район, а другая — Алмалинский. Если одну сторону обработать, а другую нет, то это деньги на ветер и поэтому были большие вспышки вредителей. Власть нас услышала и теперь конкурс и обработка проводятся централизовано в одно время.

Сейчас в основном проблема с дубовым минирующим пилильщиком, мраморным клопом, вязевым пилильщиком-зигзагом, тополевым минирующим пилильщиком, это агрессивные инвазивные вредители. Помимо них есть наши: тля, персиковая тля, паутинный клещ, боярышниковая листовертка, листоед на ивах, шелкопряды и т.д.

— Насколько у нас большой объём использования биологических препаратов?

— К сожалению, небольшой. Например, в Китае сейчас использование биологических препаратов увеличилось на 50-60%. У нас их всего около 2%. Согласно Закону о защите растений нужно применять препараты согласно справочнику разрешенных для применения на территории Казахстана. Этот справочник утверждается министерством сельского хозяйства, комитетом госинспекции АПК СЗ РК. Для этого производители должны подать заявку для регистрации. Сейчас биологических препаратов именно для древесных и зеленых насаждений мало и нужно расширить этот ассортимент. Важно, чтобы он был таким же широким, как, к примеру, список препаратов для зерновых культур.

— Биологические препараты более безопасны?

— Да, они безопасны для окружающей среды, потому что в природе существуют полезные насекомые, это пауки, златоглазки, божьи коровки, которые регулируют численность вредителей. Если мы химией пройдемся, мы убьем и вредителя и полезное насекомое. Но стоит помнить, что вредитель всегда быстро восстанавливает свою численность. Если после обработки вредителей в живых осталось около 20%, то они буквально за неделю могут восстановиться до 100%. А паук, златоглазки и божья коровка пропадают на несколько лет, может быть, даже на десятки. Кроме того, у вредителя появляется устойчивость к препаратам. Поэтому нужно проводить биологические обработки, чтобы хоть какую-то численность полезных насекомых, птиц, сохранить. При крайних мерах можно применять химические препараты.

