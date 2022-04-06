«Каштан, береза и липа должны расти в парках, а не на тротуарах и разделительных полосах»

В последние годы в Алматы появилось много деревьев с «ржавыми», словно высохшими листьями. Особенно много их было в прошлом году. Руководитель отдела защиты леса и зеленых насаждений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев рассказывает о том, почему это происходит, о важности применения биологических препаратов против вредителей, почему нельзя сажать вблизи дорог или на разделительных полосах каштаны, березы и другие деревья.
— Что сейчас происходит в городе с вредителями деревьев? Насколько их много и какие самые опасные?
— В Алматы есть около 30 местных видов вредителей и около пяти инвазивных видов. Наиболее опасные: дубовый минирующий пилильщик, который был завезен в наш город, скорее всего из Кыргызстана, потому что первые сигналы о нем появились у них в 2012 году, а лет пять назад он появился у нас. Еще есть такой вредитель как орхидский минер или каштановая минирующая моль, из-за нее начали деградировать каштаны. Благодаря биологическим обработкам численность орхидского минера упала, сейчас он остался в основном на частных дворовых территориях. Еще один вредитель: мраморный клоп, у него есть колюще-сосущий аппарат, он высасывает все питательные элементы с листьев деревьев. И еще есть вязовый пилильщик-зигзаг, в пригороде Алматы мы видим, что в июне у листьев карагача появляется ажурность кроны, видно, что на 50% листья объедены. Такая же ситуация вдоль ущелья Алмарасан, в роще Баума и т.д.
Плюс есть тополевый минирующий пилильщик — его заметно по тому, что последние два года на бордюрах и асфальте стало очень много червей. Он размножается очень быстро и в апреле, когда распускаются листья тополя, он начинает их повреждать.
Также еще возможна угроза проникновения голландской болезни вяза. Наряду с вредителями существуют болезни, и нужно проводить своевременную защитную обработку. У нашей страны большой товарооборот с зарубежными странами, завозится большое количество растительного материала, горшочных растений, цветочных и т.д., из стран, где есть карантинные особо опасные вредители. С грузом, с упаковочными тарами, с туристами, могут проникнуть карантинные инвазивные особо опасные вредители, болезни, против которых мы должны быть готовы и проводить регулярную обработку, чтобы не было вспышек. К примеру, мы знаем, что в Подмосковье леса повреждает короед-типограф, он буквально на корню может уничтожить хвойные леса. На востоке, в Алтае, есть возможность проникновения жука-короеда уссурийского полиграфа, это тоже опасный вредитель. Есть его очаги на границе Казахстана. Если эти очаги проникнут на нашу территорию, то пихтовые насаждения за месяц-полтора могут превратиться в сухостой.
— В прошлом году на улицах города у многих деревьев листва была высохшая, словно «ржавая». Что это?
— В прошлом году была аномальная погода, буквально два месяца без дождей. Из-за этого в основном пострадали влаголюбивые породы деревьев. Начался краевой некроз листьев, это последствия ослабления деревьев, одна из причин которого — переизбыток солей в почве. Это, скорее всего, связано с тем, что в зимнее время коммунальные службы на улицах города применяют солевые реагенты. Кроме того, дороги поливают, все смывается и попадает в корне-питаемый слой растений. Некоторые породы деревьев, например, карагач, клен, устойчивы к этому, а вот каштаны, березы — очень чувствительные. Когда их высаживают на тротуарных или разделительных полосах, вдоль дорог, у них уже в июне начинается проявляться краевой ожог: листья желтеют с краев, и практически 50-70% листовой пластины высыхает. Это последствия превышения солей в почвах, засухи, того, что поливомоечные машины смывают с дорог различные следы химии от огромного количества автомашин. Мы изучали этот вопрос, и каштановой моли не нашли, это был краевой некроз, ожог листьев, в основном каштанов. Если бы это была каштановая моль, то появлялись бы пятна, а здесь некроз начинается с краев листьев. Каштан сам по себе должен расти в парках, где есть затененность, где полив, а не вдоль дорог и тротуаров, — там недостаточная площадь питания, корнеобитаемый слой почвы маленький, деревья начинают угнетаться. А другие породы, карагач, например, прекрасно себя чувствует, не воспринимает такие нагрузки.
У нас климат меняется, и с каждым годом увеличивается потепление, нужно в дальнейшем высаживать засухоустойчивые, солеустойчивые, неприхотливые породы. Это карагач, сосна крымская, сосна обыкновенная, дигеда, клен татарский, ясень, туранга. А влаголюбивые, такие как каштан, береза, ива, липа, надо высаживать в основном в парках, скверах, где достаточно почвы и хорошая влага.
— То есть можно сказать, что орхидский минер не опасен сейчас?
— Орхидский минер (каштановая минирующая моль) в 2012-2015 годах начал наносить большой вред. Практически все каштаны страдали от этого вредителя, но он выводится легко, достаточно буквально одной-двух обработок. Орхидский минер вылетает в одно короткое время и откладывает яйцекладки. Его можно поймать, если в мае два раза обработать каштан, таким образом, дерево можно сохранить на 100%. Сейчас численность этого вредителя спала, может быть, где-то есть небольшие повреждения каштанов, на 10-20%. А так он в основном присутствует на частных приусадебных участках, и это плохо, потому что вредитель потом разлетается на прилегающую территорию. К примеру, в Парке первого президента каштаны раньше были сильно повреждены, но после двух-трех лет обработки, там упала численность орхидского минера. На Джандосова-Ауэзова, на Джандосова-Саина каштаны были повреждены, но сейчас все нормально, потому что проводятся химические обработки. Сейчас большая проблема — дубовый минирующий пилильщик, который требует за один только месяц 4-5 обработок, потому что у него несколько этапов вылета: в начале мая, в середине и в конце. Каждый этап нужно вовремя наблюдать, проводить мониторинг в ночное время, определять пик лета, после него делать краткосрочный прогноз и проводить защитные обработки. Там, где рядом есть жители, лучше использовать биологические препараты, а когда упускаются сроки, они уже не всегда сработают, там уже применяются химические препараты.
— Деревья нужно обрабатывать полностью?
— Есть усовершенствованные биологические препараты контактного и системного действия. Контактный препарат защищает только ту листву, на которую он попадет. А если системным препаратом обработать только одну часть кроны, то ничего страшного, во вторую часть препарат попадет через осмотическое давление. Когда обрабатывается одна крона, то на вторую крону переходит этот же препарат системного действия.
Года четыре назад каждый районный акимат проводил обработки по-своему, в свое время и это зависело оттого, когда он разыграет конкурс, кто выиграет, где-то тендер состоится, где-то нет, где-то затянется, кто-то заключал договор только в июне-июле, и деревья обрабатывались хаотично и в основном химическими препаратами. Потом наш институт во главе с теперь уже бывшим руководителем, академиком Абаем Сагитовым написал большое письмо о том, что нужно это все проводить централизовано. Например, одна сторона улицы Фурманова — Медеуский район, а другая — Алмалинский. Если одну сторону обработать, а другую нет, то это деньги на ветер и поэтому были большие вспышки вредителей. Власть нас услышала и теперь конкурс и обработка проводятся централизовано в одно время.
Сейчас в основном проблема с дубовым минирующим пилильщиком, мраморным клопом, вязевым пилильщиком-зигзагом, тополевым минирующим пилильщиком, это агрессивные инвазивные вредители. Помимо них есть наши: тля, персиковая тля, паутинный клещ, боярышниковая листовертка, листоед на ивах, шелкопряды и т.д.
— Насколько у нас большой объём использования биологических препаратов?
— К сожалению, небольшой. Например, в Китае сейчас использование биологических препаратов увеличилось на 50-60%. У нас их всего около 2%. Согласно Закону о защите растений нужно применять препараты согласно справочнику разрешенных для применения на территории Казахстана. Этот справочник утверждается министерством сельского хозяйства, комитетом госинспекции АПК СЗ РК. Для этого производители должны подать заявку для регистрации. Сейчас биологических препаратов именно для древесных и зеленых насаждений мало и нужно расширить этот ассортимент. Важно, чтобы он был таким же широким, как, к примеру, список препаратов для зерновых культур.
— Биологические препараты более безопасны?
— Да, они безопасны для окружающей среды, потому что в природе существуют полезные насекомые, это пауки, златоглазки, божьи коровки, которые регулируют численность вредителей. Если мы химией пройдемся, мы убьем и вредителя и полезное насекомое. Но стоит помнить, что вредитель всегда быстро восстанавливает свою численность. Если после обработки вредителей в живых осталось около 20%, то они буквально за неделю могут восстановиться до 100%. А паук, златоглазки и божья коровка пропадают на несколько лет, может быть, даже на десятки. Кроме того, у вредителя появляется устойчивость к препаратам. Поэтому нужно проводить биологические обработки, чтобы хоть какую-то численность полезных насекомых, птиц, сохранить. При крайних мерах можно применять химические препараты.
— Казахстан сам производит препараты?
— У нас в основном работают дистрибьюторы. Своих производителей очень мало. В основном завозятся препараты из Китая, России и европейских стран.
— Могут быть перебои в связи с санкциями в отношении России?
— Да, конечно, могут быть. Плюс повышение курса доллара, эти все препараты у нас зарубежные и стоимость их увеличивается и это влияет на саму обработку.
— Что можно сказать о качестве почв в городе? Как ее можно улучшить?
— Наш профессор вспоминал: «Раньше в Алматы говорили: палку в землю воткнешь — дерево вырастет». Сейчас уже не та почва, не тот климат, не та влага. В почве много коммуникаций, коммунальных сетей, много асфальта, бетона, на нее оседает пыль, плюс загазованность, стружки от резины, тормозных колодок. Наши почвы, конечно, детально можно изучить, но уже видно превышение солей и тяжелых металлов. Поэтому зеленые насаждения нуждаются в подкормке, в биологических, органических минеральных удобрениях. По-моему, второй год городом начата работа по подкормке. Сейчас нужно, чтобы это проводилось на больших площадях. Мы давали рекомендации акимату о том, что нужно четыре раза проводить химико-биологические обработки и подкормку. Кроме того, мы предложили восстановить побелку деревьев. Может быть, для кого-то её эстетические качества не подходят, но эту практику нужно восстановить, потому что у нас резкоконтинентальный климат, может быть днем +10, а ночью минус. К примеру, в январе-феврале кора нагревается днем, а вечером обратно перепады температур, и кора начинает трескаться. Если мы будем белить, то, во-первых, белый цвет защищает от солнечного ожога. Во-вторых, в трещинах коры, в прикорневой части зимой скапливается большое количество вредителей, и ранней весной с помощью побелки мы какую-то часть их можем снизить.
Если в известь добавить медный купорос и желтую глину, то получится самый лечебный состав для коры (10 литров известкового молока+1 кг желтой глины+200-300 грамм медного купороса). Этот метод давно используется и он очень эффективный. Одна известка может быть губительна, но есть много заменяющих составов, есть даже готовые садовые побелки в магазинах. Побелка убивает виды гнилостных бактерий, глина может затягивать места срезов, заживлять кору. Если белить садовой побелкой, будет только лучше, тем более что именно городские насаждения нуждаются в уходе, они принимают слишком большой удар на себя. Если бы климат у нас был как в Европе, Голландии, Германии, то белить деревья не следовало бы, но у нас другие температуры, другие перепады.
— Какие есть прогнозы по заболеваниям на этот год?
— Март был очень дождливым, в таких условиях идет активный рост бактериальных грибных инфекций. Влага сильно пропитала почву, инфекции и споры при избытке влажности хорошо распространяются, и они будут налетать на почки, новую листву, будут к ним прикрепляться и поражать. В прошлом году у нас весна была сухой, лето практически сразу началось, развития бактериального ожога на плодовых деревьях почти не было. В этом году наши ученые фитопатологи говорят, что бактериальный ожог может распространиться на плодовых, и прямо сейчас уже надо делать обработку.