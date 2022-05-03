«Нужно возобновлять движение трамвая и развивать троллейбусные маршруты»

Ризван Лемаевич, расскажите, пожалуйста, какие проблемы с общественным транспортом существуют в Алматы? Почему они возникли?

В Казахстане проблемы с общественным транспортом сформировались не за один день, а с начала 90-х. Только с 2010 года в Алматы начали массово обновлять подвижной состав. Когда в начале 90-х весь общественный транспорт перевели на коммерческие рельсы, поддерживать социальный тариф правительство не стало и весь груз социальных перевозок взвалили на частные компании. Они, в свою очередь, чтобы удержаться на рынке, сильно экономили на качестве подвижного состава и перевозок пассажиров. Наверное, считали, что за такой тариф и так сойдет. Соответственно, система деградировала, что мы и наблюдаем по сей день.



В Алматы и столице как минимум с 2008 года каждый из акимов прилагал определенные условия для улучшения качества перевозок. Процесс не стоял на месте, но системных мер и плана развития ОТ ни у одного из акимов не было. Проекты выдавали частями. В 2008 году Имангали Тасмагамбетов тариф поднял, частники начали обновляться, в 2010 году Ахметжан Есимов начал закупать новые газовые автобусы. При Бауыржане Байбеке было принято решение субсидировать тариф, благодаря этому перевозчики начали массово обновлять свои парки. На рынке сегодня больше 20 компаний, у которых полностью обновлен подвижной состав. Но качество обслуживания осталось прежним – для пассажиров ничего не изменилось. Как были жалобы, так и остались, автобусы до сих пор переполнены. Единственное, что улучшилось – автобусы стали вместительнее, комфортабельнее, но мы не удовлетворили спрос пассажиров на 100%.

Почему акимат города вкладывался в развитие условий для автомобилистов, а не для пользователей общественного транспорта?

Наверное для акимата Алматы проблемы общественного транспорта оказались не в приоритете. Вектор был повернут на развитие личного транспорта, на автомобили. Расширялись дороги, строились развязки, пробивались улицы – все для комфорта автомобилистов. Общественный транспорт и по сей день на втором месте. Я думаю, что акимату для того, чтобы решить проблемы пробок и экологии, в первую очередь нужно развивать систему общественного транспорта так, чтобы она стала намного комфортнее для пассажиров. Чтобы те, кто уже привык передвигаться на автомобилях, поняли, что передвижение на автобусах тоже может быть удобным и комфортным.

Часть жителей Алматы после назначения на пост акима Ерболата Досаева требовали вернуть Бауыржана Байбека обратно. Байбек действительно правильнее всех создавал условия для развития общественного транспорта?

Так нельзя сказать. Каждый из акимов внес какую-то лепту. Может быть, Байбек делал это чуть больше, чуть системнее. Он всегда заострял внимание именно на общественном транспорте. Но сказать, что все, что было сделано – сделал Байбек, нельзя. Есимов и Тасмагамбетов приложили немалые усилия. Но все это было несистемно. Не было такого, чтобы был принят системный план развития и от него ни на шаг не отступали. Хотя при Байбеке были попытки возобновить движение трамвая (при нем в 2015 году было закрыто трамвайное движение - прим В). Для Алматы было бы правильно возобновить движение трамвая, сейчас его называют LRT. Этот проект отличается от старого трамвая тем, что на дороге ему должен отдаваться приоритет. Полоса должна была быть обособленной без возможности заезда на нее автомобилей. Что касается стоимости LRT, я считаю, что город мог бы сам реализовать этот проект без помощи республиканского бюджета.

Вектор развития надо разворачивать в сторону общественного транспорта. Нужно возобновлять движение трамвая, обновлять и развивать троллейбусные маршруты, модернизировать контактную сеть и так далее. В первую очередь надо развивать электрический транспорт. У трамвая провозная способность очень высокая, в 3 раза больше, чем у автобуса большой вместимости и в 2 раза больше, чем у автобуса особо большой вместимости. Один состав может спокойно перевозить до 300 человек одновременно.