Без права на тишину

В Алматы продолжается активная застройка города, и жители жалуются не столько на дневное строительство вблизи жилых домов, но и на ночное. Стройка может закончиться в полночь, а может продолжаться до утра, несмотря на существующие законы. Полиция в большинстве случаев предлагает написать заявление на строительную компанию и в дальнейшем бездействует. Власть поговорила с людьми, которые живут рядом со стройками и узнала, как они пытаются бороться с компаниями, нарушающими режим тишины.
В ночное время допустимый уровень шума не должен превышать 45 децибел — такой шум можно сравнить с громким разговором. Обычно замеры делают сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Если уровень шума ночью превышает 45 децибел, то ситуация регулируется уже законом. При этом отдельных законов, запрещающих строительство по ночам, в Казахстане нет.
В Административном Кодексе действует статья 437 «Нарушение тишины», согласно которой нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни наказывается штрафом от 5 до 100 МРП. В законе отмечается, что к ответственности могут быть привлечены физические или юридические лица, которые нарушают режим тишины без неотложной необходимости, препятствуя «нормальному отдыху и спокойствию физических лиц». При повторном нарушении штраф возрастает до 150 МРП.
Комитет уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел сообщил, что в его отчетах нет отдельного реквизита Строительная компания, поэтому статистика по нарушению режима тишины строительными компаниями не ведется.
Архитектор Айдар Ергалиев считает, что строительные компании нарушают режим тишины по одной простой причине — стоимость строительства напрямую зависит в том числе и от его сроков. Простои могут убить всякую рентабельность, поэтому стройка может продолжаться как днем, так и ночью или в выходные дни. При этом качество возводимого жилья не зависит от того, в какое время суток или в какое время года производились работы.
«Этой зимой в Алматы была такая погода, при которой было все еще удобно производить и земельные, и бетонные работы, и монтировать системы отопления, и даже производить наружную отделку. Поэтому любой менеджер, естественно, будет стараться организовать строительство круглосуточно, чтобы использовать это преимущество максимально», — говорит Ергалиев.
Стройки с разных сторон
Жилой комплекс «Комфорт Сити» от застройщика Saba Group расположен в микрорайоне Алмагуль по улице Гагарина, между перекрестком Дружбы и улицей Тропинина. Здесь планируют построить одиннадцать двадцатиэтажных зданий. На сайте проекта застройщик пишет, что «из окон открывается вид на бархатные склоны холмов, на отроги хребтов родного Заилийского Алатау и на город, который — как на ладони». Мади Мамбетов, который живет в соседнем доме, с этим согласиться уже не может.
«Я переехал в новую квартиру в начале декабря прошлого года, уже почти год живу в Алмагуле. Практически сразу, в конце декабря, начались строительные работы. Зимой это было не так заметно, потому что окна были закрыты и застройщик только начал работу. Сразу было понятно, что это хороший кусок земли в хорошем районе, и долго он пустовать не будет. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы там был большой парк, но у нас парки не приносят деньги, а строительство жилых комплексов — это дойная корова», — рассказывает Мамбетов.
Saba Group начали строительство еще до того, как был выставлен паспорт строительного объекта. Всю информацию жители соседних домов получали из открытых источников в социальных сетях. С того момента, как начались строительные работы, жители соседних домов находились в тишине только на Курбан-байрам. Стройка велась не только в выходные, но и в праздничные дни — в день Конституции, во время Наурыза, в день столицы.
Мади Мамбетов работает из дома, как и многие во время пандемии — за все это время не было ни одного тихого дня. Стройка начиналась с 8 утра и заканчивалась в позднее время, летом открыть окно и проветрить квартиру надолго не получалось из-за громкого шума.
«Строительная площадка находится прямо под моими окнами и я прекрасно вижу как идет строительство, как рабочим все равно, что на улице уже темно. Полицию я вызывал по пять раз в неделю. Бывало и так, что и за ночь приходилось звонить по три раза. У меня логика была очень простая: нарушается закон — за закон отвечает полиция, значит, это она должна решать проблему. Опыт показал, что у полиции нет инструментов, чтобы её решать», — говорит Мамбетов.
Спустя какое-то время сотрудники строительной компании начали обращаться напрямую к Мади. Представительница Saba Group несколько раз просила о встрече, после чего сообщила, что давно следит за Мамбетовым в соцсетях и сопереживает его борьбе с депрессией. Дальше мужчина не один раз встречался в кабинете участкового с представительницей компании, а после — с заместителем директора стройки и человеком, представившимся юристом застройщика.
Мамбетов считает, что с ним пытаются найти общий язык только из-за того, что он журналист и у него есть аудитория в социальных сетях: «Это попытка бизнеса надевать человеческую маску, хотя это не работает абсолютно. Я услышал предложения о том, что компания готова оплатить мои медицинские счета, что мне могут поставить звукоизоляционные окна или приобрести кондиционер. Причем эти предложения звучали в присутствии участкового. У него у самого глаза полезли на лоб. Конечно, я отказался от этого, а участковый напомнил, что я не один во всем доме живу, у нас 8 подъездов».
За год ничего не изменилось: мужчина постоянно разговаривает с юристом компании и обращается к полиции. Каждый раз в компании ночное строительство оправдывают различными процессами — например, что бетон привезли слишком поздно, или нужно было залить быстро застывающий раствор.
«Я им еще на первой встрече сказал, что то, что им поздно привезли бетон или арматуру — это не наша проблема. Существует закон, который должен соблюдаться, — говорит Мамбетов, — Я прекрасно понимаю, что есть процессы, которые невозможно остановить. Может они начинают заливать раствор, который быстро застывает. Но опять же, почему их нужды важнее моей законной потребности в тишине и в отдыхе? Мне приходится во время работы включать громкую музыку в наушниках, и все равно я слышу эти стуки и лязги».
Мамбетов считает, что после внесения поправок в КоАП в 2020 году, статья Административного кодекса о нарушении тишины в ночное время была либерализована. Прежде закон позволял строителям работать с 6:00 утра и до 23:00 вечера, мужчина считает это «чудовищным отношением к людям», поскольку закон все это время отказывал в праве на восемь часов сна.
«В июле доходило до того, что я бился в ворота в половину третьего ночи, потому что в два часа ночи на стройпрощадку привезли бетон и им срочно пришлось его заливать. Это была ночь на среду. Я вызвал полицию, проконтролировал, чтобы всем выписали штрафы. К участковому я уже как на работу хожу, пишу заявления по утрам, по ночам, днем. Их работает 30 человек на объекте, а штраф 45 тысяч тенге. Закон все еще работает в пользу строительных компаний, поэтому они и продолжают его нарушать», — отмечает Мамбетов.
Приобретая квартиру, мужчина мог похвастаться панорамным видом на горы и свежим воздухом. Сейчас стройка находится прямо напротив его окон. Мамбетов считает, что в микрорайоне Алмагуль нет необходимой инфраструктуры для такого количества новостроек, потому что изначально район был застроен на других условиях. Вероятнее всего, после сдачи «Комфорт Сити» в микрорайоне начнутся пробки, а детям не будет хватать мест в школах и детских садах.
«Мой дом сейчас окружен стройками с четырех сторон. Возле находится школа №146, она итак большая, но из-за огромного количества учеников им пришлось делать пристройку. Летом с двух сторон нашего дома было строительство. Они срубили очень много деревьев, — вспоминает мужчина. — Школа, как и ЖК, тоже строилась в разное время, могли начать в половину восьмого утра. Я бегал с одной стройки на другую, говорил о законе, а строители даже не знали, что они не имеют права работать на объектах в такое раннее время. Им настолько все равно, что они даже не удосуживаются закон посмотреть».
Юрист компании Saba Group жалуется Мамбетову, что уже не один раз объяснил строителям, что работы нужно завершать до 22:00, но и это не помогает. Из-за этого мужчина начал настаивать на том, чтобы полиция штрафовала не компанию, а бригадира и рабочих — тогда ночная стройка может прекратиться на несколько дней.
«До конца 2023 года будет продолжаться строительство, а может и дольше. Эта история длится не один год и длиться будет еще много лет. Я надеюсь, что мы с соседями скооперируемся и вместе что-то придумаем. Я абсолютно уверен, что человеку вредно находиться постоянно в такой шумовой агрессии. Почему этот бизнес должен пользоваться привилегиями? Почему строители работают в особых условиях? Они буквально отравляют жизнь шумовым загрязнением и тем, что строительством домов перекрывают розы ветров и свет», — подытожил Мамбетов.
Некомофртная жизнь
Возле единственной девятиэтажки старой постройки, в которой живет Зоя Фалькова, строят сразу три жилых комплекса. Один из них — «Central Avenue» от застройщика BI Group. Это 13 домов, количество этажей — 21. Стоимость квартир начинается от 41 миллиона тенге. Проект находится на улице Сейфуллина, между улицами Попова и Тимирязева. На сайте строительной компании говорится, что этот ЖК строится рядом с объектами, необходимыми для «комфортной жизни».
Зоя Фалькова рассказывает, что район начали застраивать еще в восьмидесятых, а её дом долго был единственной многоэтажкой среди частного сектора. После развала СССР район начали перестраивать, а при пробивке проспекта Сейфуллина была урезана треть дворовой территории вокруг дома. В 2012 году прямо во дворе возвели двенадцатиэтажное здание, а сейчас вокруг старого дома строятся сразу три ЖК: два от застройщика Bazis и один — от BI Group. Стройка уже подобралась к окнам, из-за чего Фалькова была вынуждена застеклить лоджию, чтобы не слышать шум.
«Я постоянно пишу главе компании Айдыну Рахимбаеву в социальных сетях. Он везде пишет о том, какой он прекрасный, что детям школы строит, что учит своих детей жить по правилам. И это всегда противоречит тому, как ведет себя его компания. Я всегда пишу ему с предисловием, связанным с его постами, что может быть ему стоит не только своих детей обучать законам, но и сотрудников своей компании? Мы не можем спать уже несколько лет. Никогда никакой реакции от него не было. Если я что-то выкладываю и тэгаю BI Group, они присылают в ответ отписки о том, что им внезапно привезли бетон ночью. В частных разговорах с их подрядчиками мы выяснили, что компания сама просит строителей работать по ночам и потом сама оплачивает штраф. У меня есть косвенное подтверждение этому в виде переписки с начальником стройки о том, что они просят сотрудников задерживаться, потому что они не успевают», — говорит девушка.
Некоторые соседи Фальковой поддерживают ночное строительство, потому что сотрудники строительной компании пообещали, что на общей территории после завершения работ будет большая детская площадка. Эти же соседи уверены, что BI Group также сделают реконструкцию фасадов старого дома, хотя, по словам девушки, ни на одном собрании представители компании такого не обещали.
«Строительство идет несколько дней в неделю точно и как правило это выходные. Если я выглядываю и вижу, что бетономешалка в 10 или 11 вечера заезжает на стройку, то это значит, что до 3 часов ночи они будут заливать бетон. А начинают они тоже раньше, чем надо — в 8 утра, хотя по закону должны в 9. В 8:20 гремит максимально громкий звук, когда начинает работать сразу вся строительная техника. Спокойного сна без шума у нас остается только часа 4. Всех патрульных я уже знаю, они смеются, что никак стройка не останавливается. Но дальше простого заявления дело не продвигается», — отмечает девушка.
Спать по ночам не дают не только шум, но и яркое освещение — фасады строительных объектов подсвечены белым светом, как и рабочая подсветка. По словам Фальковой, ей пришлось покупать блэкаут шторы, при этом такое освещение мешает не только жителям соседнего дома, но и небезопасно для животных, птиц, насекомых и растений. Экологически безопасное освещение должно быть теплым и оранжевым, как, например, в Ботаническом саду Алматы.
На границе строительных участков раньше росли два старых дерева, которые рабочие BI Group спилили, чтобы вырыть котлован. Сейчас на территории ЖК практически нет деревьев и тени, из-за чего летом вокруг домов становится жарко.
Тротуары, проезжая часть и подъезды к жилому комплексу, по словам Фальковой, ориентированы не на жильцов, а на автомобили: «У нас есть подъездная дорога к дому, которую должны были сдать в ноябре, но ее все еще реконструируют. Это довольно неудобный подъезд, особенно зимой, потому что это холм с крутым склоном, и могут быть аварии».
«Один раз они с утра начали разгружать железные балки и в течение сорока минут сбрасывали их друг на друга, из-за чего был сильный звон. Это даже не цемент. Можно было и подождать, поаккуратнее как-то их разгружать. У них была очень скрипучая машина, на которой после 12 ночи они тоже что-то разгружали. Она продолжала ездить и скрипеть, пока мы им не сказали. У нас есть информация, что арендовать строительную технику дешевле в выходные и ночью, поэтому они экономят и именно ночью в выходные чаще всего гремят», — говорит Фалькова.
Закон, который не может работать
Юрист Виктор Смолькин считает, что проблему с ночными стройками решить тяжело, потому что при вызове полиции наряд никак не может зафиксировать факт нарушения предельно допустимого уровня шума. У дежурных экипажей в ночное время нет специального оборудования, фиксирующего нарушение, поэтому сотрудники полиции не могут грамотно выписать протокол. Если протокол все-таки выписан, то из-за отсутствия доказательств административное дело рассыпается как карточный домик.
«Закон о нарушении тишины не работает по той же причине. Он написан неплохо, но техническую часть выполнить сложнее. Ночью СЭС выезжать не будет, они могут зафиксировать нарушение только днем. А полицейские предпримут меры только в случае наплыва обращений. В законодательстве, как мне кажется, нужно регламентировать меры наряда полиции в случае вызова и увеличить штрафы для юридических лиц. Одно дело — сосед шумит, а второе, когда возле дома стоит строительная техника или проводятся бетонные работы. В целом для юридических лиц нужно ужесточать законодательство. В каждом отделе полиции должны быть соответствующие приборы, чтобы наряд полиции приезжал на вызов и фиксировал нарушение», — говорит Смолькин.
Все крупные застройщики, по мнению юриста — это крупные влиятельные компании, обладающие большим административным ресурсом. Они игнорируют требования закона, потому что не боятся последствий. Проблема может быть устранена на какое-то время из-за большого количества жалоб и недовольств, но затем ночное строительство все равно продолжается.
«Но жителям не нужно думать, что смысла от вызова нет. Можно подавать жалобы в управление государственного архитектурно-строительного контроля и прокуратуру. Отписку сделают, но важно оставлять документальный след. Неоднократность обращений позволит решить проблему. Если со стороны прокуратуры, ГАСК, СЭС и полиции не будет никакой реакции на обращения, то нужно попытаться обжаловать действия государственных органов. Судиться с застройщиками неперспективно. Даже если подать коллективный иск на застройщика — выиграть суд скорее всего не получится. Можно попробовать обратиться в специализированный межрайонный административный суд, он занимается такого рода вопросами — это новая процедура», — отмечает Смолькин.