Без права на тишину

«Я им еще на первой встрече сказал, что то, что им поздно привезли бетон или арматуру — это не наша проблема. Существует закон, который должен соблюдаться, — говорит Мамбетов, — Я прекрасно понимаю, что есть процессы, которые невозможно остановить. Может они начинают заливать раствор, который быстро застывает. Но опять же, почему их нужды важнее моей законной потребности в тишине и в отдыхе? Мне приходится во время работы включать громкую музыку в наушниках, и все равно я слышу эти стуки и лязги».

Мамбетов считает, что после внесения поправок в КоАП в 2020 году, статья Административного кодекса о нарушении тишины в ночное время была либерализована. Прежде закон позволял строителям работать с 6:00 утра и до 23:00 вечера, мужчина считает это «чудовищным отношением к людям», поскольку закон все это время отказывал в праве на восемь часов сна.

«В июле доходило до того, что я бился в ворота в половину третьего ночи, потому что в два часа ночи на стройпрощадку привезли бетон и им срочно пришлось его заливать. Это была ночь на среду. Я вызвал полицию, проконтролировал, чтобы всем выписали штрафы. К участковому я уже как на работу хожу, пишу заявления по утрам, по ночам, днем. Их работает 30 человек на объекте, а штраф 45 тысяч тенге. Закон все еще работает в пользу строительных компаний, поэтому они и продолжают его нарушать», — отмечает Мамбетов.

Приобретая квартиру, мужчина мог похвастаться панорамным видом на горы и свежим воздухом. Сейчас стройка находится прямо напротив его окон. Мамбетов считает, что в микрорайоне Алмагуль нет необходимой инфраструктуры для такого количества новостроек, потому что изначально район был застроен на других условиях. Вероятнее всего, после сдачи «Комфорт Сити» в микрорайоне начнутся пробки, а детям не будет хватать мест в школах и детских садах.

«Мой дом сейчас окружен стройками с четырех сторон. Возле находится школа №146, она итак большая, но из-за огромного количества учеников им пришлось делать пристройку. Летом с двух сторон нашего дома было строительство. Они срубили очень много деревьев, — вспоминает мужчина. — Школа, как и ЖК, тоже строилась в разное время, могли начать в половину восьмого утра. Я бегал с одной стройки на другую, говорил о законе, а строители даже не знали, что они не имеют права работать на объектах в такое раннее время. Им настолько все равно, что они даже не удосуживаются закон посмотреть».

Юрист компании Saba Group жалуется Мамбетову, что уже не один раз объяснил строителям, что работы нужно завершать до 22:00, но и это не помогает. Из-за этого мужчина начал настаивать на том, чтобы полиция штрафовала не компанию, а бригадира и рабочих — тогда ночная стройка может прекратиться на несколько дней.

«До конца 2023 года будет продолжаться строительство, а может и дольше. Эта история длится не один год и длиться будет еще много лет. Я надеюсь, что мы с соседями скооперируемся и вместе что-то придумаем. Я абсолютно уверен, что человеку вредно находиться постоянно в такой шумовой агрессии. Почему этот бизнес должен пользоваться привилегиями? Почему строители работают в особых условиях? Они буквально отравляют жизнь шумовым загрязнением и тем, что строительством домов перекрывают розы ветров и свет», — подытожил Мамбетов.