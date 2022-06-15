Вне зоны доступа

В конце прошлого года в центре Алматы установили 20 общественных туалетов, их общая стоимость составила 178 миллиона тенге. Однако они до сих пор не сданы в эксплуатацию. Это начало вызывать много вопросов в социальных сетях — ведь в городе постоянно ощущается нехватка общественных туалетов.
Житель города, член Общественного совета Алматы Богдан Джепка весной увидел туалет на пересечении проспекта Абая с улицей Байсеитовой. Мужчина долго пытался понять, как он устроен, но после нескольких неудачных попыток понял, что он не работает. Позже Богдан поднял этот вопрос в социальных сетях. Общественная приемная акимата — Open Almaty пообещала, что с 1 мая туалеты заработают, однако этого не произошло.
«После я сделал запрос в управление туризма и они ответили, что 31 мая все 20 туалетов буду подключены к воде, к свету и заработают», – рассказывает Джепка.
В 2021 году для создания комфортных условий для жителей и гостей города управление туризма Алматы разработало проект по установке 20 «санитарно-гигиенических узлов» в местах туристского интереса. По договору установка завершилась к 31 декабря 2021 года. В каждом таком строении есть две туалетные кабины и техническое помещение. В проектно-сметной документации было указано, что эти туалеты будут подключены к сетям водоснабжения, водоотведения и электричества. Как Власти объяснили в управлении туризма, запуску общественных туалетов помешали январские события.
На вопрос Власти, как туалеты будут обслуживаться и кто будет отвечать за их эксплуатацию, управление ответило, что рассматривает систему платного доступа — встроенный монетоприемник и прием оплаты через QR code, но дальнейшее функционирование и обслуживание будет известно позже, потому что планируется передать 20 объектов в доверительное управление частным компаниям. Перед этим должен пройти конкурс, когда это произойдет, ведомство не уточнило.
На сегодня в коммунальной собственности более чем двухмиллионного города Алматы имеется 41 санитарно-гигиенический узел и в этом году установка новых туалетов управлением не планируется.
Доступность для всех
Богдан Джепка обращает внимание на то, что у установленных в 2021 году туалетов есть проблемы с доступностью: не соблюдаются нормы, регулирующие проектирование пандусов: «Я — человек на инвалидной коляске. Пандусы устанавливают, но стандарты не соблюдаются. Поэтому я взял телефон человека, который в управлении туризма курирует установку вот этих всех туалетов и мы с ним договорились, что поедем и проверим их. Но я могу сразу сказать, что туалеты, которые я видел на фотографиях, которые я замечал, прогуливаясь по городу, для людей с инвалидностью недоступны. Какой смысл ставить их? Чтобы они были недоступными?! Чтобы люди сразу к ним негатив испытывали? Будем разбираться», — пояснил Джепка.
Эксперт диалоговой площадки Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы также обратил внимание на то, что для создания удобств на всех категорий граждан надо устанавливать гендерно-нейтральные туалеты: «Например, в женских туалетах гораздо больше очереди. В тоже время для мужчин есть проблема, когда они на прогулке с дочерьми. Это становится большой проблемой, когда есть такое разделение. Поэтому в мире сейчас приходят к тому, что нужно делать именно гендерно-нейтральные туалеты».
По мнению Диаса Маратулы, несмотря на то, что общественные туалеты это важная часть городской инфраструктуры, в Алматы им не уделяется должного внимания. Он замечает, что новые туалеты будут работать не круглосуточно, а с утра до вечера:
«Это опять же является проблемой, потому что как раз в ночью все заведения: кафе, рестораны, торговые центры не работают, и, соответственно, ситуация усугубляется. Последствия такого мы видели раньше: подземные переходы были антисанитарными местами. Сейчас, конечно, там поставили камеры, очистили, отремонтировали, но не решили проблему. Просто люди перешли в другие места», — констатирует Маратулы.
Эксперт в качестве аналогии приводит пример с торговыми центрами, которые являются таким же общественным пространством, городом в миниатюре: «Там все продумано — туалеты расположены в разных частях торгового центра, есть указатели. Бизнес заинтересован в том, чтобы к нему приходили люди, и, соответственно, создает условия для этого. И точно также с городом. Мы должны думать об инфраструктуре, если хотим, чтобы люди больше времени проводили в городе, чтобы в нем гуляли и приезжали к нам».
Также, по словам Маратулы, в Алматы есть огромное количество людей, которые работают не в офисе. Например, курьеры, таксисты и так далее, в течение рабочего дня им в любом случае необходимы туалеты: «Для вот таких категорий людей [отсутствие туалета] тоже снижает качество их жизни. Это приводит либо к большому неудобству для этих жителей, либо просто засоряется город, потому что люди находят какие-то кусты и так далее».
Когда устанавливали туалеты в туристическом центре города, то в соцсетях было немало критики о том, что они портят вид улицы Панфилова и ГАТОБа. Власти также обратили на это внимание и перенесли туалеты на улицу Панфилова и угол улицы Айтеке би и проспект Байтурсынова, ниже туристской автобусной парковки. Однако ставить общественные туалеты в неприметных местах тоже не лучшее решение, считает Диас Маратулы.
«Для начала необходимо понять, что как минимум нужна навигация до туалетов. И прятать их тоже не самое лучшее решение, люди просто не будут знать, где они расположены. Даже если мы ставим их в незаметных местах, то, как минимум, надо продумать вопрос навигации, каких-то обозначений и знаков — точно так же как в ТРЦ. Второй момент: туалеты не должны быть чем-то страшным, портящим вид улицы. В мире есть огромное количество примеров, когда им придают интересные архитектурные формы, превращают их в арт-объекты. При правильном использовании туалет может сделать город красивее, а самое главное — удобнее», — дополнил Маратулы.