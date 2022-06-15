Вне зоны доступа

По мнению Диаса Маратулы, несмотря на то, что общественные туалеты это важная часть городской инфраструктуры, в Алматы им не уделяется должного внимания. Он замечает, что новые туалеты будут работать не круглосуточно, а с утра до вечера:

«Это опять же является проблемой, потому что как раз в ночью все заведения: кафе, рестораны, торговые центры не работают, и, соответственно, ситуация усугубляется. Последствия такого мы видели раньше: подземные переходы были антисанитарными местами. Сейчас, конечно, там поставили камеры, очистили, отремонтировали, но не решили проблему. Просто люди перешли в другие места», — констатирует Маратулы.

Эксперт в качестве аналогии приводит пример с торговыми центрами, которые являются таким же общественным пространством, городом в миниатюре: «Там все продумано — туалеты расположены в разных частях торгового центра, есть указатели. Бизнес заинтересован в том, чтобы к нему приходили люди, и, соответственно, создает условия для этого. И точно также с городом. Мы должны думать об инфраструктуре, если хотим, чтобы люди больше времени проводили в городе, чтобы в нем гуляли и приезжали к нам».

Также, по словам Маратулы, в Алматы есть огромное количество людей, которые работают не в офисе. Например, курьеры, таксисты и так далее, в течение рабочего дня им в любом случае необходимы туалеты: «Для вот таких категорий людей [отсутствие туалета] тоже снижает качество их жизни. Это приводит либо к большому неудобству для этих жителей, либо просто засоряется город, потому что люди находят какие-то кусты и так далее».

Когда устанавливали туалеты в туристическом центре города, то в соцсетях было немало критики о том, что они портят вид улицы Панфилова и ГАТОБа. Власти также обратили на это внимание и перенесли туалеты на улицу Панфилова и угол улицы Айтеке би и проспект Байтурсынова, ниже туристской автобусной парковки. Однако ставить общественные туалеты в неприметных местах тоже не лучшее решение, считает Диас Маратулы.

«Для начала необходимо понять, что как минимум нужна навигация до туалетов. И прятать их тоже не самое лучшее решение, люди просто не будут знать, где они расположены. Даже если мы ставим их в незаметных местах, то, как минимум, надо продумать вопрос навигации, каких-то обозначений и знаков — точно так же как в ТРЦ. Второй момент: туалеты не должны быть чем-то страшным, портящим вид улицы. В мире есть огромное количество примеров, когда им придают интересные архитектурные формы, превращают их в арт-объекты. При правильном использовании туалет может сделать город красивее, а самое главное — удобнее», — дополнил Маратулы.