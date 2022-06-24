Ламповое дело

Заманбек с детства работал с деревом, потом занимался мебелью, мастерил полки: «Когда видел что-то интересное в Pinterest, то думал: о, круто, я тоже хочу сделать такое. У меня тогда не было компьютера, я смотрел на картинку и сам создавал чертежи — методом проб и ошибок, а потом оказалось, что они выложены в интернете. Я копировал полки известных архитекторов, дизайнеров, но особо не разбирался в архитектуре».

Разбираться в архитектуре Заманбек начал, когда пришел работать в Archcode Almaty: его наняли как плотника в 2018 году в один из проектов.

Когда у Archcode Almaty появилось помещение для [не]музея архитектуры, то Заманбек всё в нем делал сам: от пола до перегородок. Тогда и началась история «архитектурных» ламп: куратор Анель Молдахметова и Заманбек Мукасали задумались о том, как оформить интерьер, и решили, что нужен торшер, абажур для него сделали из дсп — он повторяет рисунок с фасада дворца бракосочетаний. Но для массового производства торшер оказался громоздким и многим не подходил для интерьера, поэтому Заманбек начал думать над тем, как его уменьшить.