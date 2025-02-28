Советские кинотеатры Восточного Казахстана

В первую очередь строительство кинотеатров проводилось в наиболее важных на тот момент промышленных центрах того или иного региона. В Восточно-Казахстанской области в 1930-х годах таковым стал город Риддер. Пуск Ульбинской ГЭС, обогатительной фабрики и свинцового завода, завершение строительства железной дороги – индустриальное развитие старинного горняцкого поселения двигалось семимильными шагами.

Уже в середине 1930-х годах ведомствами цветной металлургии закладывались далекие перспективы развития Риддера как благоустроенного образцового промышленного центра.

На замену сгрудившемуся вокруг промплощадки Старому городу предполагались кварталы Нового города, проектируемые юго-западнее от существующего жилого массива, на плато рядом с горой Матренин Соколок. Еще в довоенные годы, намного раньше, чем в новоиспеченном областном центре – Усть-Каменогорске, в Риддере появились первые четырехэтажные дома. Такие дома построены в начале нынешних проспектов Независимости и Гагарина в районе, названном Новостройка. Намного раньше, чем в других городах области, здесь построили и кинотеатр.