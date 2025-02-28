Среда обитания / Город
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28 февраля 2025
Артем Смирнов, краевед, Усть-Каменогорск

Советские кинотеатры Восточного Казахстана

​Кроме типовых сооружений, есть и уникальные объекты

Советские кинотеатры Восточного Казахстана

В предвоенные годы в Восточном Казахстане начали строить кинотеатры, часть из них были типовыми, а часть – уникальными. Об их создании и последующей судьбе рассказывает краевед Артем Смирнов.

В первую очередь строительство кинотеатров проводилось в наиболее важных на тот момент промышленных центрах того или иного региона. В Восточно-Казахстанской области в 1930-х годах таковым стал город Риддер. Пуск Ульбинской ГЭС, обогатительной фабрики и свинцового завода, завершение строительства железной дороги – индустриальное развитие старинного горняцкого поселения двигалось семимильными шагами.

Уже в середине 1930-х годах ведомствами цветной металлургии закладывались далекие перспективы развития Риддера как благоустроенного образцового промышленного центра.

На замену сгрудившемуся вокруг промплощадки Старому городу предполагались кварталы Нового города, проектируемые юго-западнее от существующего жилого массива, на плато рядом с горой Матренин Соколок. Еще в довоенные годы, намного раньше, чем в новоиспеченном областном центре – Усть-Каменогорске, в Риддере появились первые четырехэтажные дома. Такие дома построены в начале нынешних проспектов Независимости и Гагарина в районе, названном Новостройка. Намного раньше, чем в других городах области, здесь построили и кинотеатр.

21 сентября 1939 года в Риддере, в районе Новостройки открылся современный кинотеатр. В здании располагался зрительный зал на 500 мест, действовали буфет и читальный зал, в заведении отвели площадку для джаз-оркестра.

Автор проекта кинотеатра – Виктор Петрович Калмыков, архитектор управления кинофикации при Совете народных комиссаров

РСФСР. Он был ведущим специалистом по проектированию и строительству кинотеатров в Советском Союзе во второй половине 1930-х годов.

Проект кинотеатра на 500 мест был передовым и по внешнему виду, и по характеру: молодой архитектор одним из первых предложил концепцию нового типа зрелищного сооружения, предназначенного для показа кинофильмов и культурного досуга.

Здания в оригинальном стиле были построены не только в Риддере: аналогичные кинотеатры появились в Караганде и Кызылорде, ещё несколько – в разных городах РСФСР.

Жителям Риддера, с 1941 года – Лениногорска, строение стало известно как «Кинотеатр на Новостройке». Официально он получил имя партийного деятеля Лазаря Кагановича. В 1957 году кинотеатр переименовали в честь поэта Владимира Маяковского. Затем он так и назывался – «Кинотеатр Маяковского» по адресу – Лениногорск, проспект Ленина (ныне – Риддер, проспект Независимости), 6.

В 1998 году здание продали в частные руки и перестроили, теперь там мини-маркет. Однако сохранился внешний облик сооружения.

Что касается областного центра – Усть-Каменогорска, то многие годы жителей города обслуживал единственный кинотеатр еще дореволюционной постройки – «Октябрь», изначально – кинотеатр «Эхо».

В то время, как в Риддере до начала Великой Отечественной войны успели осуществить хотя бы частичную застройку Нового города, в Усть-Каменогорске откладывали даже реконструкцию старого помещения для кинопоказов, не говоря о постройке нового здания.

Министерство кинематографии на 1952 год запланировало строительство кинотеатра в Усть-Каменогорске. Однако для этого пришлось обращаться в самые высокие инстанции: единственный в те годы в Усть-Каменогорске строительный генподрядчик – трест «Алтайсвинецстрой» не стремился браться за работу по культурному объекту. Руководство города и области смогло добиться, чтобы в тресте обязались начать работы над типовым кинотеатром.

Усть-Каменогорск, кинотеатр «Октябрь». Июль 1947 года

Для постройки выбрали территорию недалеко от центра города, по улице Краснооктябрьской – ныне проспекта Ауэзова, в створе улицы Максима Горького. За основу приняли крайне распространенный в СССР проект кинотеатра в нарочито «классическом» стиле, автор которого – архитектор Государственных архитектурных мастерских при Совете министров СССР Зоя Осиповна Брод.

В ноябре 1953 года областные газеты рапортовали: постройка кинотеатра на 360 мест, вскоре ставшего известным под названием «Восток», завершена досрочно, отличился коллектив вновь образованного строительного участка «Культбытстрой» треста «Алтайсвинецстрой».

Однако вскоре кинотеатр стал печально «знаменитым».

Кинотеатр «Восток» вскоре после завершения строительства. Ноябрь 1953 года

9 сентября 1954 года в здании рухнул потолок зрительного зала. Это произошло менее чем спустя год после постройки.

Жители города вспоминают: об этом инциденте даже рассказывали на занятиях по физике в старших классах школы, как о характерном примере явления резонанса. «Спусковым крючком» оказался вентилятор, включенный после окончания киносеанса для проветривания зала: вибрации от вентилятора передавались потолочным балкам, что и привело к обрушению.

Непосредственной же причиной обрушения стали изменения в уже утвержденном проекте и дефекты при строительстве. Комиссия по расследованию происшествия установила: конструкции потолочного перекрытия были смонтированы и установлены силами «Культбытстроя» в мае 1953 года с заменой материала по личному указанию начальника участка, без всяких расчетов и согласований.

Благо, при происшествии никто не пострадал, был нанесен лишь имущественный ущерб, оцененный в 45 тысяч рублей.

Кинотеатр «Восток» в Усть-Каменогорске. 1956 и 1965 годы

С 1965 года здание кинотеатра по улице Краснооктябрьской, 47 стало известно как детский кинотеатр «Орленок» – под этой вывеской он работал около 30 лет. Тем он особенно и запомнился: именно здесь многие из числа старших жителей Усть-Каменогорска, будучи детьми, впервые смогли посмотреть кинофильмы и мультипликационные сюжеты.

Кинотеатр «Орленок» в Усть-Каменогорске. 1969 год

С наступлением 90-х и упадком областной киносети показы прекратились. В середине 1990-х претворялись попытки возврата здания кинотеатра к его изначальной деятельности, однако дело закончилось продажей здания в 1999 году.

Как итог, бывший кинотеатр «Орленок» стал известен как ночной клуб, затем букмекерская контора. Теперь в здании размещены различные торговые предприятия.

Кинотеатр «Восток», он же «Орленок» был построен по известному типовому проекту. При этом, как полная ему противоположность, выдающиеся своим архитектурным обликом здания строились в тот же период в двух населенных пунктах Восточно-Казахстанской области.

В 1949 году областное управление кинофикации обратилось в проектную контору «Облпроект» в Усть-Каменогорске: требовалось создание нового кинотеатра. Так уже в августе 1949 года были подготовлены чертежи проекта кинотеатра на 300 мест для Зыряновска и Шемонаихи. Авторы проекта – архитекторы Геннадий Николаевич Алексеев и Тамара Николаевна Виноградова.

Интересно, что на чертеже главного фасада автор изобразила афиши популярной в 1949 году кинокомедии «Счастливый рейс».

Кинотеатр для Зыряновска и Шемонаихи. Главный фасад. Август 1949 года

В пояснительной записке указывалось: габариты зрительного зала и аппаратных решены с учетом использования существующих котлованов и фундаментов. Так, новое культурное здание в Шемонаихе планировалось к постройке еще в довоенные годы, однако дело ограничилось лишь возведением фундамента. С учетом того, что по заданию заказчика – управления кинофикации, оба здания должны строиться по единому проекту, те же размеры старого фундамента экстраполировались и на вновь создаваемый кинотеатр в Зыряновске (ныне – город Алтай).

Помимо зрительного зала, кассового вестибюля, фойе и аппаратных, на чертежах учли размещение буфета и клубного помещения. Проектом предусматривалось три варианта решения боковых фасадов: с маленькими окнами, с большими окнами и без окон. В действительности в обоих населенных пунктах был реализован вариант без окон в зрительном зале.

Материал стен обоих строений согласно проекту – шлакобетон, в отличие от прочих, кирпичных построек. Выбор был особенно актуален для Шемонаихи: кирпич был в дефиците.

Интересно, что в том же 1949 году начальник Зыряновского районного отдела кинофикации И. Локтев предложил собственный проект досугового здания. Помимо кинозала, читального зала и фойе, чиновник не забыл изобразить в проекте и собственный рабочий кабинет. Очевидно, этот вариант принят не был: как указано ранее, в вышестоящем областном управлении решили возводить оба здания по одному проекту.

Неосуществленный проект кинотеатра в Зыряновске. Май

1949 года

В областном отделе архитектуры забраковали и первоначальный проект генплана кинотеатра в Зыряновске, выполненный в «Облпроекте» в 1949 году. Фактически здание построили в том же районе, в конце улицы Советской возле речки Маслянки, но развернутое на 180 градусов относительно ранее утвержденного в плане.

Зыряновский кинотеатр получил название «Родина» и был построен к 1953 году.

Зыряновск, кинотеатр «Родина». 1950-е годы

Генплан строительства здания в Шемонаихе оставался неизменным: корпус расположили в центре поселка, на имеющемся бутово-бетонном основании, вдоль улицы Базарной (позже – имени Чапаева, ныне – имени Александра Капорина), напротив рыночной площади и рядом со средней школой имени Островского.

Генплан строительства кинотеатра в Шемонаихе. 1949 год.

Показаны контуры существующего фундамента

Столь крупные сооружения в городах и рабочих поселках, как правило, строились с привлечением генерального подрядчика. Таких, как, трест «Большой Риддер» в 1930-х годах, трест «Алтайсвинецстрой» в 1950-х годах.

Строительство же кинотеатра в Шемонаихе проводилось в ведении местного управления кинофикации – хозяйственным способом, методом «народной стройки». Первые работы начались в 1949 году, в течение следующего года происходило литьё шлакобетонных стен. Однако к июлю 1950 года строительство успели законсервировать, по итогу всех изменений в сметной документации и из-за отсутствия финансирования стройка продолжилась только в 1952 году. Об этом упомянули в районной газете «Большевистское знамя» от 16 октября 1952 года, в виде объявления о наборе на строительство печников, штукатуров, бетонщиков и рабочих других профессий.

3 августа 1953 года строительство кинотеатра завершили и провели в нем партийную конференцию Шемонаихинского района. Тогда же прозвучало предложение – назвать кинотеатр «Заря».

Шемонаиха, кинотеатр «Заря». 1957 и 1966 годы

Участь приватизации не миновала и кинозалы Зыряновска и Шемонаихи, но здания оказались сохранены. Материал стен – шлакобетон вряд ли мог поддаваться вторичному использованию, чего нельзя сказать о множестве построек в Восточно-Казахстанской области, разобранных на кирпичи.

Кинотеатр «Заря» в Шемонаихе используется в качестве торговых точек, но по-прежнему стоит на своем месте, пусть его не так-то просто разглядеть с улицы: здание плотно обставлено хаотичной торговой застройкой. Причем на нем еще сохраняются изначальные архитектурные детали, местами скрытые новой облицовкой.


Кинотеатр «Родина» в городе Алтай – в бывшем Зыряновске хоть и выглядит целостным спустя десятилетия, но полностью закрыт для доступа. Он находится на частной территории, обнесенной забором. На фотографиях 2012 года здание имеет оригинальные детали. Сейчас бывший кинотеатр вновь оштукатурен и лишен «родных» украшений, также заменены оконные блоки.

Так в Восточно-Казахстанской области для строительства кинотеатров применили мало распространенный передовой проект, причем с большим отрывом по хронологии – в предвоенные годы. Также использовали широко используемый проект в неоклассическом стиле. Наконец применили совершенно уникальный проект, выполненный усть-каменогорскими архитекторами. Благо, все перечисленные здания сохраняются по сей день, пусть они и не используются по прямому назначению.

При написании текста использованы материалы Государственного архива Восточно-Казахстанской области.

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