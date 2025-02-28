Советские кинотеатры Восточного Казахстана

В предвоенные годы в Восточном Казахстане начали строить кинотеатры, часть из них были типовыми, а часть – уникальными. Об их создании и последующей судьбе рассказывает краевед Артем Смирнов.
В первую очередь строительство кинотеатров проводилось в наиболее важных на тот момент промышленных центрах того или иного региона. В Восточно-Казахстанской области в 1930-х годах таковым стал город Риддер. Пуск Ульбинской ГЭС, обогатительной фабрики и свинцового завода, завершение строительства железной дороги – индустриальное развитие старинного горняцкого поселения двигалось семимильными шагами.
Уже в середине 1930-х годах ведомствами цветной металлургии закладывались далекие перспективы развития Риддера как благоустроенного образцового промышленного центра.
На замену сгрудившемуся вокруг промплощадки Старому городу предполагались кварталы Нового города, проектируемые юго-западнее от существующего жилого массива, на плато рядом с горой Матренин Соколок. Еще в довоенные годы, намного раньше, чем в новоиспеченном областном центре – Усть-Каменогорске, в Риддере появились первые четырехэтажные дома. Такие дома построены в начале нынешних проспектов Независимости и Гагарина в районе, названном Новостройка. Намного раньше, чем в других городах области, здесь построили и кинотеатр.
21 сентября 1939 года в Риддере, в районе Новостройки открылся современный кинотеатр. В здании располагался зрительный зал на 500 мест, действовали буфет и читальный зал, в заведении отвели площадку для джаз-оркестра.
Автор проекта кинотеатра – Виктор Петрович Калмыков, архитектор управления кинофикации при Совете народных комиссаров
РСФСР. Он был ведущим специалистом по проектированию и строительству кинотеатров в Советском Союзе во второй половине 1930-х годов.
Проект кинотеатра на 500 мест был передовым и по внешнему виду, и по характеру: молодой архитектор одним из первых предложил концепцию нового типа зрелищного сооружения, предназначенного для показа кинофильмов и культурного досуга.
Здания в оригинальном стиле были построены не только в Риддере: аналогичные кинотеатры появились в Караганде и Кызылорде, ещё несколько – в разных городах РСФСР.
Жителям Риддера, с 1941 года – Лениногорска, строение стало известно как «Кинотеатр на Новостройке». Официально он получил имя партийного деятеля Лазаря Кагановича. В 1957 году кинотеатр переименовали в честь поэта Владимира Маяковского. Затем он так и назывался – «Кинотеатр Маяковского» по адресу – Лениногорск, проспект Ленина (ныне – Риддер, проспект Независимости), 6.
В 1998 году здание продали в частные руки и перестроили, теперь там мини-маркет. Однако сохранился внешний облик сооружения.
Что касается областного центра – Усть-Каменогорска, то многие годы жителей города обслуживал единственный кинотеатр еще дореволюционной постройки – «Октябрь», изначально – кинотеатр «Эхо».
В то время, как в Риддере до начала Великой Отечественной войны успели осуществить хотя бы частичную застройку Нового города, в Усть-Каменогорске откладывали даже реконструкцию старого помещения для кинопоказов, не говоря о постройке нового здания.
Министерство кинематографии на 1952 год запланировало строительство кинотеатра в Усть-Каменогорске. Однако для этого пришлось обращаться в самые высокие инстанции: единственный в те годы в Усть-Каменогорске строительный генподрядчик – трест «Алтайсвинецстрой» не стремился браться за работу по культурному объекту. Руководство города и области смогло добиться, чтобы в тресте обязались начать работы над типовым кинотеатром.
Для постройки выбрали территорию недалеко от центра города, по улице Краснооктябрьской – ныне проспекта Ауэзова, в створе улицы Максима Горького. За основу приняли крайне распространенный в СССР проект кинотеатра в нарочито «классическом» стиле, автор которого – архитектор Государственных архитектурных мастерских при Совете министров СССР Зоя Осиповна Брод.
В ноябре 1953 года областные газеты рапортовали: постройка кинотеатра на 360 мест, вскоре ставшего известным под названием «Восток», завершена досрочно, отличился коллектив вновь образованного строительного участка «Культбытстрой» треста «Алтайсвинецстрой».
Однако вскоре кинотеатр стал печально «знаменитым».
9 сентября 1954 года в здании рухнул потолок зрительного зала. Это произошло менее чем спустя год после постройки.
Жители города вспоминают: об этом инциденте даже рассказывали на занятиях по физике в старших классах школы, как о характерном примере явления резонанса. «Спусковым крючком» оказался вентилятор, включенный после окончания киносеанса для проветривания зала: вибрации от вентилятора передавались потолочным балкам, что и привело к обрушению.
Непосредственной же причиной обрушения стали изменения в уже утвержденном проекте и дефекты при строительстве. Комиссия по расследованию происшествия установила: конструкции потолочного перекрытия были смонтированы и установлены силами «Культбытстроя» в мае 1953 года с заменой материала по личному указанию начальника участка, без всяких расчетов и согласований.
Благо, при происшествии никто не пострадал, был нанесен лишь имущественный ущерб, оцененный в 45 тысяч рублей.
С 1965 года здание кинотеатра по улице Краснооктябрьской, 47 стало известно как детский кинотеатр «Орленок» – под этой вывеской он работал около 30 лет. Тем он особенно и запомнился: именно здесь многие из числа старших жителей Усть-Каменогорска, будучи детьми, впервые смогли посмотреть кинофильмы и мультипликационные сюжеты.
С наступлением 90-х и упадком областной киносети показы прекратились. В середине 1990-х претворялись попытки возврата здания кинотеатра к его изначальной деятельности, однако дело закончилось продажей здания в 1999 году.
Как итог, бывший кинотеатр «Орленок» стал известен как ночной клуб, затем букмекерская контора. Теперь в здании размещены различные торговые предприятия.
Кинотеатр «Восток», он же «Орленок» был построен по известному типовому проекту. При этом, как полная ему противоположность, выдающиеся своим архитектурным обликом здания строились в тот же период в двух населенных пунктах Восточно-Казахстанской области.
В 1949 году областное управление кинофикации обратилось в проектную контору «Облпроект» в Усть-Каменогорске: требовалось создание нового кинотеатра. Так уже в августе 1949 года были подготовлены чертежи проекта кинотеатра на 300 мест для Зыряновска и Шемонаихи. Авторы проекта – архитекторы Геннадий Николаевич Алексеев и Тамара Николаевна Виноградова.
Интересно, что на чертеже главного фасада автор изобразила афиши популярной в 1949 году кинокомедии «Счастливый рейс».
В пояснительной записке указывалось: габариты зрительного зала и аппаратных решены с учетом использования существующих котлованов и фундаментов. Так, новое культурное здание в Шемонаихе планировалось к постройке еще в довоенные годы, однако дело ограничилось лишь возведением фундамента. С учетом того, что по заданию заказчика – управления кинофикации, оба здания должны строиться по единому проекту, те же размеры старого фундамента экстраполировались и на вновь создаваемый кинотеатр в Зыряновске (ныне – город Алтай).
Помимо зрительного зала, кассового вестибюля, фойе и аппаратных, на чертежах учли размещение буфета и клубного помещения. Проектом предусматривалось три варианта решения боковых фасадов: с маленькими окнами, с большими окнами и без окон. В действительности в обоих населенных пунктах был реализован вариант без окон в зрительном зале.
Материал стен обоих строений согласно проекту – шлакобетон, в отличие от прочих, кирпичных построек. Выбор был особенно актуален для Шемонаихи: кирпич был в дефиците.
Интересно, что в том же 1949 году начальник Зыряновского районного отдела кинофикации И. Локтев предложил собственный проект досугового здания. Помимо кинозала, читального зала и фойе, чиновник не забыл изобразить в проекте и собственный рабочий кабинет. Очевидно, этот вариант принят не был: как указано ранее, в вышестоящем областном управлении решили возводить оба здания по одному проекту.
В областном отделе архитектуры забраковали и первоначальный проект генплана кинотеатра в Зыряновске, выполненный в «Облпроекте» в 1949 году. Фактически здание построили в том же районе, в конце улицы Советской возле речки Маслянки, но развернутое на 180 градусов относительно ранее утвержденного в плане.
Зыряновский кинотеатр получил название «Родина» и был построен к 1953 году.
Генплан строительства здания в Шемонаихе оставался неизменным: корпус расположили в центре поселка, на имеющемся бутово-бетонном основании, вдоль улицы Базарной (позже – имени Чапаева, ныне – имени Александра Капорина), напротив рыночной площади и рядом со средней школой имени Островского.
Столь крупные сооружения в городах и рабочих поселках, как правило, строились с привлечением генерального подрядчика. Таких, как, трест «Большой Риддер» в 1930-х годах, трест «Алтайсвинецстрой» в 1950-х годах.
Строительство же кинотеатра в Шемонаихе проводилось в ведении местного управления кинофикации – хозяйственным способом, методом «народной стройки». Первые работы начались в 1949 году, в течение следующего года происходило литьё шлакобетонных стен. Однако к июлю 1950 года строительство успели законсервировать, по итогу всех изменений в сметной документации и из-за отсутствия финансирования стройка продолжилась только в 1952 году. Об этом упомянули в районной газете «Большевистское знамя» от 16 октября 1952 года, в виде объявления о наборе на строительство печников, штукатуров, бетонщиков и рабочих других профессий.
3 августа 1953 года строительство кинотеатра завершили и провели в нем партийную конференцию Шемонаихинского района. Тогда же прозвучало предложение – назвать кинотеатр «Заря».
Участь приватизации не миновала и кинозалы Зыряновска и Шемонаихи, но здания оказались сохранены. Материал стен – шлакобетон вряд ли мог поддаваться вторичному использованию, чего нельзя сказать о множестве построек в Восточно-Казахстанской области, разобранных на кирпичи.
Кинотеатр «Заря» в Шемонаихе используется в качестве торговых точек, но по-прежнему стоит на своем месте, пусть его не так-то просто разглядеть с улицы: здание плотно обставлено хаотичной торговой застройкой. Причем на нем еще сохраняются изначальные архитектурные детали, местами скрытые новой облицовкой.
Кинотеатр «Родина» в городе Алтай – в бывшем Зыряновске хоть и выглядит целостным спустя десятилетия, но полностью закрыт для доступа. Он находится на частной территории, обнесенной забором. На фотографиях 2012 года здание имеет оригинальные детали. Сейчас бывший кинотеатр вновь оштукатурен и лишен «родных» украшений, также заменены оконные блоки.
Так в Восточно-Казахстанской области для строительства кинотеатров применили мало распространенный передовой проект, причем с большим отрывом по хронологии – в предвоенные годы. Также использовали широко используемый проект в неоклассическом стиле. Наконец применили совершенно уникальный проект, выполненный усть-каменогорскими архитекторами. Благо, все перечисленные здания сохраняются по сей день, пусть они и не используются по прямому назначению.
При написании текста использованы материалы Государственного архива Восточно-Казахстанской области.
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