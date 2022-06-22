Дубы в Алматы поражены на 20-30%

— Вычисляется как-то количество зараженных деревьев?

— Если мы 3-4 года назад видели, что дубы почти везде были поражены, то сейчас процент поражаемости намного снизился. Если все дубы взять, то по городу пораженность где-то 20-30%. Остальные на 70-75% защищены. Я езжу по улицам Жарокова, Достык, Назарбаева, Жандосова, дубы там стали выглядеть намного лучше — а еще 3-4 года назад они были в плачевном состоянии.

— Дубовый минирующий пилильщик может убить дерево?

— Нет. Этот дубовый пилильщик был к нам завезен из Кыргызстана, из Бишкека. Несколько лет назад к нам приезжал ученый из Бишкека академик Биймырза Токтаралиев и говорил о том, что скоро дубовый пилильщик будет и у нас. Мы обмениваемся опытом с кыргызскими коллегами и знаем, что в Бишкеке дубы находятся в плачевном состоянии. Насколько я знаю, если, например, березе или тополю наносится вред листогрызущими вредителями, то происходит веточное или вершинное усыхание, а иногда, если это случается несколько лет подряд, то и полное усыхание. Но в данном случае опыт Бишкека, который вообще не проводит обработку, показывает, что у них усыхания дубов не происходит. А этот вредитель у них уже больше 10 лет наносит вред, и что интересно, когда увеличивается вредитель, то в природной популяции, например, в лесах, через три года после появления вредителя возникают его враги: это божьи коровки, златоглазки, наездники, бактерии, которые регулируют численность вредителей в лесах и так восстанавливается природный баланс. В данном случае в Бишкеке не происходит этого, и усыхание незаметно — оно есть, процентов 5-10. Видимо, сам по себе дуб — очень крепкая порода. Если бы на его месте была бы другая порода — тополь, береза, осина, липа — я думаю, они бы давно прекратились в сухостой. Через дней двадцать мы увидим как на дубах появятся новые листочки. У дуба есть очень большой жизненный функционал, который дает новую листву в середине лета. Дерево чувствует, что у него не происходит фотосинтез, потому что листок, условно говоря, превратился в целлофановый пакетик. Дуб автоматически даст еще 3-4 новых листочков и деревья преобразятся и закроют поврежденные листы.