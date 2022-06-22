Дубы в Алматы поражены на 20-30%

В июне стало заметно, что в Алматы листья дубов стали словно высыхать, и это несмотря на то, что в этом году в городе непривычно много дождей. Руководитель отдела биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев рассказывает о вредителе под названием дубовый минирующий пилильщик, которой поразил дубы.
— Дубовый минирующий пилильщик — инвазивный вид который был завезен в Алматы лет семь назад. Это трудноискоренимый вредитель: он находится внутри листа, выедает его внутренность, после чего повреждения пленка листа начинает иссушаться. Чтобы этого не происходило, нужны регулярные обработки. Мы уже третий-четвертый год изучаем данного вредителя, испытываем различные препараты. Проблема в том, что в почве очень много зимующего вредителя, на один квадратный метр приходится около 50-100 штук, и они находятся на разном уровне почвенного слоя. Кто-то на 3 см, кто-то на 5, а кто-то на 10-15 сантиметров уходит зимовать и поэтому они вылетают из почвы в разное время. Наши аборигенные виды вредителей выходят в одно время, например, в первой декаде мая, и мы можем провести обработку 10 мая и тем самым на 100% защитить свои деревья от этого вредителя.
В начале мая выходит первая волна вредителя, 10 мая — вторая, 15 мая — третья, 20 мая — четвертая волна и пятая волна приходится на 25-30 мая. Если провести обработку 5 или 10 мая, то те, вредители, которые вылетели 15 мая, уже нанесут вред. Чтобы защитить дубы, нужна регулярная 5-7 дневная обработка, это как минимум.
— Получается, что в этом году была недостаточная обработка дубов?
— По основным улицам и скверам, по некоторым паркам, была достаточная обработка. Возможно, что в этом году сыграли роль и обильные осадки. Может быть, поэтому препараты не так сильно сработали, может быть, произошел смыв и их эффективность снизилась. Возможно, где-то техника не достала. Есть очаги в парках, где, возможно, препараты не смогли сработать, есть на частных дворовых территориях, где не проводится регулярная обработка.
— Вычисляется как-то количество зараженных деревьев?
— Если мы 3-4 года назад видели, что дубы почти везде были поражены, то сейчас процент поражаемости намного снизился. Если все дубы взять, то по городу пораженность где-то 20-30%. Остальные на 70-75% защищены. Я езжу по улицам Жарокова, Достык, Назарбаева, Жандосова, дубы там стали выглядеть намного лучше — а еще 3-4 года назад они были в плачевном состоянии.
— Дубовый минирующий пилильщик может убить дерево?
— Нет. Этот дубовый пилильщик был к нам завезен из Кыргызстана, из Бишкека. Несколько лет назад к нам приезжал ученый из Бишкека академик Биймырза Токтаралиев и говорил о том, что скоро дубовый пилильщик будет и у нас. Мы обмениваемся опытом с кыргызскими коллегами и знаем, что в Бишкеке дубы находятся в плачевном состоянии. Насколько я знаю, если, например, березе или тополю наносится вред листогрызущими вредителями, то происходит веточное или вершинное усыхание, а иногда, если это случается несколько лет подряд, то и полное усыхание. Но в данном случае опыт Бишкека, который вообще не проводит обработку, показывает, что у них усыхания дубов не происходит. А этот вредитель у них уже больше 10 лет наносит вред, и что интересно, когда увеличивается вредитель, то в природной популяции, например, в лесах, через три года после появления вредителя возникают его враги: это божьи коровки, златоглазки, наездники, бактерии, которые регулируют численность вредителей в лесах и так восстанавливается природный баланс. В данном случае в Бишкеке не происходит этого, и усыхание незаметно — оно есть, процентов 5-10. Видимо, сам по себе дуб — очень крепкая порода. Если бы на его месте была бы другая порода — тополь, береза, осина, липа — я думаю, они бы давно прекратились в сухостой. Через дней двадцать мы увидим как на дубах появятся новые листочки. У дуба есть очень большой жизненный функционал, который дает новую листву в середине лета. Дерево чувствует, что у него не происходит фотосинтез, потому что листок, условно говоря, превратился в целлофановый пакетик. Дуб автоматически даст еще 3-4 новых листочков и деревья преобразятся и закроют поврежденные листы.
— Почему в Бишкеке не обрабатывают деревья?
— В Бишкеке запрещено проводить химическую обработку. В Алматы применяются биологические препараты и в некоторых случаях, когда есть очаги, применяется химия. Весной дубы обрабатывали биологическими и частично химическими препаратами.
— В прошлом году было много поврежденных каштанов. Не повторится ли ситуация и в этом году?
— Через месяц у каштанов начнется краевой некроз: пожелтение листьев с краев. Но это не каштановая моль, она осталась на частных территориях: во дворах, на дачах, в приусадебных участках. Каштан очень быстро усыхает от повреждения. В Молдовии, в европейских странах, например, все каштаны погибли и даже в питомниках отказались их выращивать.
Краевой некроз поражает липы, клены, каштаны. Краевой некроз — это проявление физиологического порядка, происходит из-за переизбытка соли, нехватки микро и макро элементов, загазованности. Это не болезнь и не вредители. Краевой некроз уже потихоньку проявляется у деревьев, которые стоят у дорог, и в конце следующего месяца повреждения листьев будут заметны очень сильно.