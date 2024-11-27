Назад на рельсы: в декабре в Темиртау вернется трамвай

Спустя почти два года в Темиртау возвращается трамвай: его полноценный запуск произойдет либо 16 декабря, в день Независимости, либо 31 декабря - к 80-летию выпуска первой казахстанской стали.
Пока трамваев будет всего восемь. Проезд для сотрудников комбината будет бесплатным, а для жителей города - дешевле, чем на автобусе. Более того, в следующем году по рельсам запустят кафе, специально для этого сохранили один старый трамвай.
В интервью «Власти» управляющей директор по устойчивому развитию Ербол Исмаилов и директор по капитальному строительству Qarmet Алексей Сидоренко рассказали о восстановлении и планах развития экологического транспорта в одном из самых неэкологичных городов страны.
В Темиртау трамвай начал работать в 1959 году. Последние годы трамвайным движением управляло АО «АрселорМиттал Темиртау», исторически проезд для сотрудников предприятия был бесплатным.
В 2023 году предприятие трамвай ликвидировало, потому что парк был старый, а депо разваливалось. Когда на предприятие и в город пришел новый инвестор, прошло несколько встреч с населением, и одна из главных просьб темиртаусцев касалась возвращения трамвая.
С 1 апреля 2024 года начался проект по восстановлению этого транспорта в Темиртау.
На то, чтобы вернуть трамвай, понадобилось 12 млрд тенге (для сравнения - в Алматы 10 назад на то, чтобы спасти трамвай, требовалось около 16 млрд тенге). Общая протяженность пути осталась прежней - 23 километра. На всем протяжении пришлось поменять контактную сеть. Речь идет о 100 опорах, потому что современные трамваи выше на один метр.
«Мы полностью заменили 15 километров рельсового полотна, то есть, сделали новое основание, уложили новые шпалы рельсы, - рассказывает директор по устойчивому развитию Qarmet Ербол Исмаилов. - Еще 2,8 километров мы отремонтировали. Оставшуюся часть мы не трогали в этом году, оставили на следующий год. В первую очередь мы решили сделать путь из города на комбинат».
Сейчас в Темиртау поступили три новых трамвая, оставшиеся прибудут 15-20 декабря. Прежде на маршруте курсировало 16 трамваев, но сейчас их будет 8. Объясняется это тем, что у новых вагонов вместительность в два раза больше, а скорость движения в два раза быстрее. Если спрос на этот вид транспорта увеличится, то закупят дополнительные вагоны. Один новый трамвай вмещает в себя 120 человек, в нем 40 сидячих мест. Трамваи низкопольные, без ступенек. Проезд будет стоить 80 тенге - на 20 тенге дешевле, чем в автобусе.
Официального запуска трамвая еще не было. Один вагон только прогнали несколько раз по кругу.
«С 1 декабря мы планируем запустить два новых трамвая и один старый - эксплуатационный, который чистит пути, с его помощью можно подкручивать контактный кабель и так далее. В итоге, эти три трамвая будут нон-стоп курсировать до момента, когда мы официально запустим их на маршрут. На маршрут мы планируем запустить в этом году. Для этого будет утвержден маршрут движения с остановочными местами по городу, который будет утвержден с городом, а также запущена система «Онай», по которой наши сотрудники будут прикладывать карту, но проезд для них будет бесплатным», - рассказывает директор по капитальному строительству Qarmet Алексей Сидоренко.
Но до официального запуска трамвай будет курсировать пустым.
Вагоны были закуплены на предприятии QazTenha - это завод, который занимается производством автобусов в городе Сарань. Сидоренко говорит, что именно под Темиртау компания занялась крупноузловой сборкой трамваев. Скорее всего Павлодарский и Усть-Каменогорский парк трамваев тоже будет обновлен их вагонами.
«У трамвайных парков Усть-Каменогорска и Павлодара есть только два выбора - российско-белорусские или европейские трамваи. Но по цене это в два раза выше, чем производства Сарани. Российские трамваи на 90%в состоят из иностранных комплектующих, а из-за санкций у них сложности, а на импортные - чешские или немецкие вагоны нельзя получить кредиты. А у нас трамваи китайского производства из китайских компонентов, сделанных на китайском заводе, который уже сто лет занимается исключительно производством трамваев. Специально для нас они разработали модель, которая визуально похожа на скоростной поезд, сделали ее более угловатой и нанесли аэрографию. У нас на каждом вагоне будет отдельная аэрография: на одном - цех домны, на другом - конвертерный цех, на третьем - виды Темиртау и так далее».
В трамвай Qarmet инвестировал 12 млрд тенге. Сюда вошел закуп вагонов, замена контактных проводов, ремонт рельсовых путей и здания депо. Отмечается, что использованы контактные провода казахстанского производства - павлодарские, рельсы - актюбинские, шпалы - темиртауские, щебень - карагандинский.
Сидоренко отмечает, что трамвай – это дотационная история: «В марте-апреле поймем сколько в итоге будет ходить трамваев, какая у нас затратная часть и какой запрос на субсидии у города мы, возможно, будем просить. Если мы на себя заберем часть пассажиропотока автобусного движения, соответственно, мы у города будем просить распределения (ресурсов - В)».
В планах запуск кафе-трамвая. Это будет старый трамвай, переделанный специально под кафе, который будет курсировать по городу.
«Это будет больше для настроения, для городского вайба, чтобы такое кафе стало визиткой города. В свое время, помните, в Алматы был трамвай-кафе, но его убрали. И мы бы хотели вот такой вайб добавить в Темиртау. Единственное, за что мы переживаем во всем этом проекте- это вандализм. Потому что там слишком красиво», - опасается Ербол Исмаилов.
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