Назад на рельсы: в декабре в Темиртау вернется трамвай

Спустя почти два года в Темиртау возвращается трамвай: его полноценный запуск произойдет либо 16 декабря, в день Независимости, либо 31 декабря - к 80-летию выпуска первой казахстанской стали.

Пока трамваев будет всего восемь. Проезд для сотрудников комбината будет бесплатным, а для жителей города - дешевле, чем на автобусе. Более того, в следующем году по рельсам запустят кафе, специально для этого сохранили один старый трамвай.

В интервью «Власти» управляющей директор по устойчивому развитию Ербол Исмаилов и директор по капитальному строительству Qarmet Алексей Сидоренко рассказали о восстановлении и планах развития экологического транспорта в одном из самых неэкологичных городов страны.