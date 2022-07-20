Как пытались озеленить Атырау

Зульфия Искалиева, Атырау
Urban Forum Kazakhstan провел большое исследование, результатом которого стал труд Зульфии Искалиевой «Проблемы озеленения Атырау». Редакция Власти посчитала его очень важным для региона и поэтому мы попросили Urban Forum Kazakhstan разрешить нам опубликовать этот материал с небольшими сокращениями.
Эта статья основана на кабинетном исследовании, историко-архивной работе и семи глубинных экспертных интервью с учеными, практиками, ответственными лицами и предпринимателями, занимающимися озеленением города.
Атырау известен своим резко континентальным климатом. Кроме того, круглый год здесь дуют ветра, несущие в город, в зависимости от направления, пыль, соль и вредные вещества — результат деятельности нефтяных промыслов вокруг Атырау и продукты разложения с Тухлой балки — полей испарения отходов местных производств. Весны здесь практически не бывает. Вслед за очень ветреной и бесснежной зимой сразу наступает сильная жара, что сокращает весенний посадочный сезон. В Атырау мало осадков — в среднем 210 мм в год, для сравнения — в Алматы их 600-650 мм. А в августе в Атырау выпадает 7 мм осадков.
Почва – солончаковая пустыня, подверженная вторичному засолению. Если ее обильно поливать, то подземные соленые воды, смешавшись с поливочной водой, поднимаются по капиллярам сильно нагретой земли и губят корни деревьев. Атырау расположен ниже уровня мирового океана и это усугубляет проблему заболачивания почв, так как вода никуда не уходит. Кроме того, в городе нет поливочного водопровода.
Ежегодно на озеленение Атырау выделяются сотни миллионов тенге, высаживаются тысячи саженцев, но город по-прежнему не может похвастаться густой растительностью.
Известно, что несколько сотен лет назад на берегах реки Урал цвели сады, но они бесследно исчезли из засоления почвы. Получился заколдованный круг: улучшить климат нельзя без зелени, а зелень гибнет в нынешних климатических условиях.
Судя по архивным документам, в 1950-х годах в городе, тогда еще носившем название Гурьев, было много садов. В упадок они стали приходить в 1970-е годы, а окончательно зачахли уже при развале Советского Союза.
Озеленение Доссора
Первые попытки системного озеленения нефтяного края были предприняты в 1920-е годы. В 1922 году геоботаник профессор Владимир Дубянский со своей ученицей Еленой Серовой, прозванной впоследствии «садоводом пустыни», начали озеленение нефтяного промысла Доссор. Елена Серова и ботаник экспедиции Елена Дубянская провели почвенно-биологические исследования Гурьевского района и попутно обследовали растительность степей: рыли почвенные ямы, собирали образцы почв и гербарий. Единственными зелеными кустиками в солончаковой пустыне были солянки, а под Гурьевом попадался кермек — яркий лиловый цветок, растущий широким зонтом. В Доссоре ветры выдували из земли песок и наносили у домов «сугробы» высотой до окон. Произошла так называемая дефляция верхнего слоя почвы, то есть ее рыхлый слой был унесен ветром. Обнажилась подпочва, представлявшая собой очень твердые солонцы, которые с трудом поддавались даже лому: ценой долгих усилий удавалось выбивать яму только на два-три сантиметра.
«Дубянский, много ездивший по пустыне, говорил, что в песках все отлично растет, если поливать. Но здесь солончаковая пустыня, из-за дефляции песок уже [...] унесло ветром. Дубянский сказал: нужно вернуть земле ее песчаный покров. Он посоветовал копать в твердом грунте канавы до метра в глубину и ширину и засыпать их тем самым песком, который был здесь прежде. Ветры унесли его недалеко — он грудами скопился у домов. Теперь его увозили на тачках, на телегах. Начался невиданный для этих мест процесс мелиорации, взволновавший все население Доссора. Рабочие ломом разбивали твердый солончаковый слой, удаляли его, а вместо него насыпали песок. Ямы для деревьев копали рабочие-казахи, никогда не видавшие деревьев. Копали весь октябрь, ноябрь. Начался декабрь. Зима, а мы все еще копали, ломами разбивали землю и возили песок», рассказывает советский литератор София Виноградская в книге «Белый город», посвященной строительству Жилгородка.
Специальной литературы по озеленению пустыни в то время не было — лесонасаждение в Прикаспии было делом новым. Однажды в письмах Тараса Шевченко Серова нашла упоминание о Гурьеве. Проходя под конвоем через город, поэт поднял на деревянном мосту прутик вербы. Прибыв на место ссылки в форт, за 80 км. отсюда, он посадил прутик и усиленно поливал его. Выросла прекрасная верба, и в ее тени Шевченко укрывался от безжалостного солнца пустыни. «Это значит, здесь можно вырастить деревья», решила она. Все дело в поливе. Но где же взять воду в пустыне? С моря в Доссор везли опресненную воду, она годилась для полива, однако было трудно перегонять ее с побережья в больших количествах. Зимой воду добывали из снега. Для этого делали огромный снежник на манер ледника: большую глубокую яму обшивали досками, спускали деревянные чаны и заваливали снегом. Но снега зимой мало. Кроме того, он, как все в Доссоре, был покрыт черной копотью. Чтобы собрать чистый снег, забор ставили подальше, в открытой пустыне. Бураны наносили туда снег. Затем на лошадях увозили снег в Доссор, где его насыпали в снежник. Со снегом пришлось делать то же самое, что и с песком — собирали все, что унес ветер, и ссыпали в ямы. Поверх ямы клали крышу. К лету снег таял и стекал в чаны. Эту воду затем выкачивали и развозили по домам. В таких условиях Серова и начала весной сажать сад. Его разбили на склоне оврага. Водные потоки во время осадков было необходимо контролировать, чтобы они могли питать насаждения, не размывая верхний слой почвы. Для этого вокруг оврага были прорыты канавы.
Поливали очень осторожно, чтобы вся вода стекала в ямку вокруг дерева. Каждую ямку засыпали песком, чтобы сохранить влагу. Несмотря на скудный полив, деревья принялись.
Выбор деревьев был крайне важен. Серова подбирала песчаные, пустынные породы, главным образом, карагач, серебристый лох, тамарикс — самые засухоустойчивые и солевыносливые растения. В более влажных местах посадили тополь. Также был высажен джузгун. Семена, сеянцы, саженцы и черенки были выписаны из питомника Сасыколь Астраханской пескоукрепительной организации. В первый раз было высажено 60 000 саженцев. С учетом местного климата, при котором после зимы сразу наступает жара, деревья сажали в марте. Экспедиция Дубянского, вернувшись весной 1925 года из России, провела изыскания на берегу одного из соленых озер. Соорудили водопровод и качали воду в резервуары. Вода первого дня шла для питья, второго дня - для мытья, а на третий день вода была уже засоленной. Для сада подавали воду второго дня. Вода из озера помогла первому парку выжить. Первым зацвел джузгун, издавая необычный для пустыни медовый аромат. Хорошо политые растения даже под жарким солнцем принимались быстро, и аллеи обозначились очень скоро. Вскоре был высажен новый сад на втором участке. Также и началось озеленение жилищ рабочих. Садики у домов высаживали уже из черенков своих, доссорских деревьев. За 10-12 лет деревья в парке разрослись настолько, что кроны сомкнулись над головой и на земле появился травяной покров.
Летом 1935 года экспедиция Института агролесомелиорации изучала доссорский парк: рыли ямы и обнажали корневую систему деревьев, наблюдали полив в открытой почве, исследовали, как ведут себя корни деревьев в солончаковой земле и какие изменения произошли в структуре почвы под влиянием орошения и растений. Материалы о парке в Доссоре увезли в Москву. Их рассматривали как реальную основу для насаждения лесов между Каспийским морем и Уральским хребтом. Затем стали озеленять нефтепромыслы Макат и Искенэ. После ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Гурьев-Доссор, в цистернах стала прибывать пресная вода из реки Урал, а зимой приходили платформы, груженные глыбами уральского льда.
В 1934 году Серова вернулась в Гурьев. Ее назначили заведовать озеленением не только промыслов, но и всего Гурьевского района.
Терлифаевский сад
После изучения почвы нынешней Атырауской области профессор Дубянский составил научную записку, в которой предупредил, что чрезмерный полив зеленых насаждений создаст опасность вторичного засоления. Это необычное явление, вызванное высоким стоянием соленых подпочвенных вод. Встречаясь с поливной водой, они стремительно поднимаются по капиллярам сильно нагретой земли.
«Вердикт неутешителен – Гурьев непригоден для растительности. Это не только пустыня, но и соляное болото», писала София Виноградская в своей книге.
Но вдохновленный опытом Елены Серовой и ее садами на промыслах, садовод-любитель Терлифай в 1933 году посадил на левобережье Урала в районе поселка «Эмбанефти» свой сад, который поначалу занимал полгектара. Фруктовые деревья принялись. Первые успехи окрылили садовода, однако будучи cамоучкой, он не учитывал многих факторов.
Елена Серова, тоже озеленявшая в то время поселок «Эмбанефти» (ныне район улицы Валиханова), была против идеи Терлифая. Она была уверена, что фруктовые деревья с их глубоко разветвляющимися корнями неизбежно погибнут, едва корни достигнут соленых грунтовых вод. Сама она сажала только вдоль берега и на первом этапе исключительно засухоустойчивые растения. Смущала ее также блюдцеобразная низина, в которой предполагалось разбить сад Терлифая.
Тем не менее, Терлифай предложил управлению «Эмбанефти» посадить большой фруктовый сад в километре от реки Урал, на огромной плоской площади в пятьдесят гектаров. В 1933 году из питомников привезли 40 тысяч саженцев и усиленно их поливали. Поначалу сад зацвел и даже начал плодоносить. Были созданы теплицы, в которых вызревал виноград, клубника, а в междурядьях выращивали овощи. Но в 1937 году стали усыхать верхушки деревьев. Терлифай срезал их, и деревья на время оживали, но весной 1940 года стали отваливаться уже набухшие почки. Стволы деревьев чернели, у их корней зловеще стояла соленая вода. Терлифай пытался откачивать ее, но это было бесполезно. Вода поднималась вновь, в 1941 году деревья оголились и их порубили на топливо. Профессор Дубянский научно обосновал причины неудачи. При засолении отдаленная от берега низина не подходит для фруктового сада. В такой местности возможны лишь переносные поливные огороды. С учетом этого анализа, гурьевский садовод-любитель Чернохаев посадил фруктовый сад у самого берега Урала (в настоящее время это район университета им. Х. Досмухамедова) и его сад принялся. Согласно другой версии, этот сад был посажен еще до революции, а Чернохаев управлял им уже во время советской власти.
В 1940-х годах вторичное засоление охватило уже всю «бухарскую», то есть левобережную сторону Гурьева. Погибали кустарниковые посадки; в отдельных домах обрушивались саманные стены. Засоленная жижа заполняла подвалы домов и выходила на поверхность.
Специально прибывшая экспедиция Академии наук исследовала почву, и сделала вывод, что сточные воды изменили свойства почвы. Вода, орошавшая сад, в отсутствие дренажа, никуда не уходила, а засолялась и поднималась обратно вместе с грунтовыми водами, уже отравленная солями.
Озеленение Жилгородка
Во время Великой отечественной войны правительство страны решило построить в Гурьеве нефтеперерабатывающий завод, а для его работников отстроить жилой городок нефтяников в 2 километрах от города. Архитектурный проект Жилгородка получил Сталинскую премию и до сих пор значится в списке памятников наследия. Отдельной задачей перед разработчиками стояло озеленение Жилгородка.
В качестве площадки для района выбрали полуостров на Урале. Река огибает полуостров с трех сторон, а с востока к нему примыкает пустыня. Ранее, в похожих пустынных регионах была принята такая практика планировки: дома выстраивали вдоль реки, а зелень сажали в середине. Но климат Гурьева — соль, пыль, зной и ветер — отвергали такой подход и подсказывали совсем другой вариант. На узкой полоске, столетиями омываемой Уралом, а значит и опресненной земле, решено было заложить парк, а дома строить в центре полуострова, где была неплодородная земля. Идея состояла в том, чтобы минимизировать пыль, которую ветер поднимает с этой территории, плотно застроив ядро полуострова.
Учитывая как положительный, так и негативный опыт озеленения в области, Елена Серова принялась за создание микроклимата в Жилгородке. Ее метод можно назвать «наступлением от реки». На берегу Урала деревья более или менее могли расти, а в центре Жилгородка степень засоления почвы была очень высокой. Вдоль песчаного намывного берега Урала высаживали туранги (тополь разнолистный). Позднее, когда парк вырос, туранги — самые высокие здесь деревья — стали играть роль ветроломной защиты для Жилгородка.
С каждой улицей, с каждым кварталом изменялась степень засоления почвы, в связи с чем менялись и породы высаживаемых деревьев. Аллеи, начавшись у реки высокими деревьями, становились ниже и ниже по мере приближения к центру полуострова. В основном, сажались пустынные породы: лох, джида, тамарикс, гребенщик, чингил, джузгун, карагач, шелковица, акация, туркестанский вяз, аморфа. Все эти деревья и кустарники солевыносливы и засухоустойчивы.
На востоке участка почва была уже настолько засолена, что тут рыли траншеи полного профиля, как на фронте. Землю, вынутую из траншей, делили. Верхний слой ссыпали на дно, а нижний, солончаковый увозили, после чего с берега реки везли опресненный песок и наполняли траншеи под саженцы лоха узколистного. Это невысокое, наиболее солеустойчивое дерево поднимается на четыре-пять метров, не пускает корни глубоко, а значит, ему не страшны губительные подпочвенные воды.
Солончаковое ядро полуострова, плотно застроенное домами, решили засеять цветами — их мелкие корни не проникают глубоко в почву. Специально проложенные трубы ливневой канализации уводили далеко в пустыню излишки воды, что помогло обезопасить полуостров от угрозы вторичного засоления. В конце апреля 1944 года было высажено 35 000 саженцев. Прежде чем их посадить, на берегу вдоль излучины Урала насыпали высокий земляной вал для защиты полуострова от весенних разливов реки. Кроме того, этот вал нес на себе систему орошения — по его гребню прорыли канал, по которому насосы гнали воду по оросительным арыкам парка к зеленым насаждениям. Деревья сажали очень тесно, чтобы они помогали друг другу, а когда они подросли, парк проредили. Через несколько дней после посадки саженцы обработали «под пень», то есть срезали ствол дерева, оставив лишь 10-15 сантиметров. Этот прием, известный в лесоводстве, помогает ускорить рост саженца и его побегов. В первое лето деревья поднялись на 1,5 метра, а на второй год - до 5 метров. На второй год озеленения, в 1945 году, посадили уже 50 000 саженцев. Среди них были пятиметровые тополя и вяз туркестанский. Под земляным валом, в самом увлажненном месте, на километр протянулась большая аллея тополей.
Вместе с деревьями в Жилгородок привезли и цветы, однако многие из них погибли. Исследование показало, что часть земли, в которую высаживали цветы, была засолена. Тогда решили вновь снять верхний слой и извлечь засоленный грунт. С реки привезли песок, которым заполнили ямы, сверху насыпали удобрения (горы навоза были доставлены в город и уложены в землю). Когда весь этот процесс был завершен, и одна почва сменила другую, в землю вновь посадили цветы, но на этот раз их сожгло палящее солнце. Цветы сажали снова, но теперь их окружали тенистым барьером и поливали из шлангов, что помогло их спасти.
Что происходит сейчас
С начала прошлого века почва и климатические особенности в городе не изменились к лучшему. Более того, с каждым годом ситуация только усугубляется. Увеличение площади твердого покрытия: здания, асфальт, брусчатка — не дают воде под ними испаряться. Активная застройка ведет к тому, что на территории города повышается уровень подземных вод и усиливается их минерализация.
Долгие годы озеленение на городском уровне проводилось разными организациями и компаниями, выигравшими тендер. Особенности процедуры проведения госзакупок вынуждают городские власти выбирать участника по наименьшему ценовому предложению и по приоритетности (так, несколько лет в тендере побеждало Общество глухих). Не было системного подхода к озеленению из-за короткого срока договорных обязательств и отсутствия в требованиях конкурса проведения исследовательской работы.
Не изучались ни почва, ни уровень минерализации, ни химический состав и температура грунтовых вод, которые могут сильно отличаться не только в различных частях города, но даже в пределах одного участка. Подрядчики не были заинтересованы в том, чтобы вырастить деревья, так как гибель саженцев гарантирует выделение новых средств на их покупку и посадку, а значит, и на новый объем работ.
По данным, предоставленным в ответ на наш официальный запрос городским Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, в период с 2015 года по весну 2021 года на озеленение было выделено 3 298 260, 582 тыс. тенге, которые были направлены на ежегодное содержание зеленых насаждений, произрастающих по центральным улицам города, в парках и на площадях, а также на сезонную посадку однолетних цветников в клумбах и вазонах. Следует отметить, что в 2013-2019 годы на посадку новых зеленых насаждений, в частности деревьев и других многолетних растений, средства вообще не выделялись. Посадки производились периодически на спонсорские средства крупных нефтяных компаний, работающих в области — главным образом, в санитарно-защитных зонах предприятий, но иногда и в самом городе.
В 2019 году в сфере городского озеленения был применен новый подход по схеме государственно-частного партнерства. Договор между областным Управлением природных ресурсов и природопользования, Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау и ТОО «Каспийдормостострой» общей стоимостью 4,69 млрд. тенге заключен на 5 лет.
Именно на такой срок рассчитана реализация проекта «Озеленение города Атырау», в рамках которого частным партнером должно быть высажено более 25 тысяч саженцев, из них за счет собственных средств – 8 тысяч саженцев лиственных пород и 2 тысячи плодовых деревьев. Обслуживание и гарантия на саженцы распространяются на весь период действия договора плюс два года после последней посадки, т.е. по завершении срока договора городу должны будут сданы уже взрослые деревья. Кроме того, за счет собственных средств ТОО «Каспийдормостострой» будет проведено обследование и инвентаризация всех зеленых насаждений в Атырау для создания электронной базы.
Паспортизация деревьев будет проведена только на тех участках, которые обслуживаются по договору, так что зеленые насаждения, которые высаживают волонтеры и жители в своих дворах не будут охвачены электронной базой.
В 2019-2020 гг. было высажено 10 308 деревьев. По данным мониторинга, проведенного в 2020 году в целях определения приживаемости саженцев, высаженных в 2019 году, приживаемость составила 88%.
Отвечая на вопрос об учете прошлого опыта озеленения Атырау и исследовательской деятельности, руководитель ТОО «Каспийдормостострой» рассказал, что совместно с другими организациями компания продолжает изучать и предлагать варианты для посадки новых видов растений, благоустройства скверов и посадки цветов.
Нехватка поливочного водопровода
Проект «Строительство поливочного водопровода в г. Атырау» был утвержден в 2016 году и поделен на два этапа. Согласно документации, первый этап этого проекта был реализован в 2017 году подрядчиком АО «Алматыинжстрой». Стоимость проведенных работ составила 678 млн. тенге. Водопроводная линия берет начало от здания городского акимата и вдоль проспекта Сатпаева тянется до международного аэропорта Атырау.
Общая протяженность — чуть более 8 километров. Она питается от насосной станции возле центрального моста. По проекту предусмотрена система капельного орошения для высаженных вдоль трассы насаждений: магистральные трубы идут под землей, трубки для капельного орошения подведены к каждому дереву, газоны обеспечены спринклерами (разбрызгивателями). Полностью автоматизированная система ведет полив с учетом показателей влажности почвы. По принятой технологии поливать газон необходимо каждый день, а в жаркие дни (свыше 45 градусов) — по 2 раза в сутки. Грунт должен пропитаться водой на 15 – 20 см, для этого понадобится от 30 до 40 литров воды на 1 кв.м. Наиболее подходящее время для полива газона – раннее утро или поздний вечер. В дневное время проводится полив молодой живой изгороди и работы по уходу за газоном и деревьями. Система автоматического полива на пр. Сатпаева запрограммирована на нужное время. Визуальный осмотр участков подтвердил, что на зеленой разделительной полосе проспекта Сатпаева, где был засеян газон, высажены деревья и живая изгородь, установленные спринклеры работают, на обеих сторонах дороги на поверхность выведены розетки для подключения шлангов. Тем не менее, горожане до сих пор продолжают наблюдать, как зеленые насаждения на пр. Сатпаева поливают водовозами, особенно в центральной части города, где также должен быть проложен поливочный водопровод. По словам Задерного, директора ТОО и руководителя проекта «Озеленение города Атырау», линия там имеется, но периодически случаются механические поломки - например, при ДТП машины наезжают на нее, пешеходы, наступая, ломают спринклеры.
Вторая очередь магистрального поливочного водопровода согласно проекту, должна пролегать в разных направлениях: по пр. Бейбарыса от аэропорта до мкр. Алмагуль; по ул. Владимирского; по пр. Тайманова; от кольцевой в Жилгородке по пр. Азаттык до Балыкшинского моста; по улицам Махамбета, Баймуханова, Амандосова до объездного моста; по объездной дороге от моста до кольцевой пр. Тайманова; от кольцевой пр. Тайманова до моста на Пятом километре (АНУ) по трассе Атырау-Уральск; по ул. Курмангазы. Стоимость второй очереди - 1 млрд. 328 млн. тенге. Ее должны были запустить в августе 2020 года, но по ряду причин, в том числе связанных с пандемией, этого не случилось.
Озеленение и дренаж
Вопросы озеленения тесно связаны с проблемами дренажа. Показательным примером этого является озеленение проспекта Бейбарыса (от аэропорта (пр. Абылхаир хана) до моста (ул. Балгимбаева), которым власти занимаются с конца 2000-х годов. В 2009 году на озеленение этого участка было выделено 100 млн тенге (около 828 000 долларов по курсу 2009 года), однако деревья погибли из-за того, что не были учтены характер грунта и важность подготовки дренажа. Сотрудники отдела ЖКХ, изучив ситуацию, пришли к выводу, что при посадке не был принят во внимание фактор грунтовых вод и риск негативного влияния придорожных водонакопительных лотков, из-за которых уровень воды в отдельных местах посадок достиг поверхности почвы в весенний период. Дождевая вода, скопившаяся в лотках, смешавшись с грунтовыми и поливными, поднялась и вызвала гниение корней. Кроме того, участок между ул. Алиева и ул. Сатыбалдиева, в основном, застроен частными домовладениями, которые не подключены к канализации. Владельцы частных дворов при устройстве септиков намеренно оставляют в них прорехи, чтобы экономить на откачке, говорят специалисты.
Нарушенными оказались все характеристики режима грунтовых вод на всей территории Атырау: уровень, общая минерализация, химический состав и температура. Избыточность грунтовых вод на всей территории города Атырау, их высокое стояние из-за подъема техногенного горизонта и высокая концентрация хлоридно-натриевыми соединениями создает крайне агрессивную среду для корневых систем деревьев. Эта ситуация требует тщательного подбора растений, устойчивых к условиям засоления, а также промышленным выбросам от предприятий и автомобильного транспорта. Опираясь на научные заключения КазНИИЛХ и проведенные лабораторные исследования, власти города пришли к выводу, что одним из решений должно стать создание дренажной водоотводящей сети. Это потребует огромных временных и финансовых затрат, привлечение высококвалифицированной экспертизы для научно-исследовательской работы. Учитывая экономическую ситуацию в стране, вряд ли это будет возможно в ближайшие годы.
Существует в Атырау и проблема с компетентными сотрудниками. В областном управлении сельского хозяйства работает несколько специалистов предпенсионного возраста, которых не пускают на заслуженный отдых, так как их некем заменить. Преемственности кадров нет.
По словам руководительницы ТОО «Трава у дома» Татьяны Тегай, в условиях Атырау предпочтительнее всего высаживать местные, неприхотливые сорта деревьев, которые способны вырабатывать много кислорода.
«Если участок находится вдоль реки Урал, можно не переживать о дренаже, грунтовых водах или соли, и смело сажать там и ель, и рябину, и липу. В Жумыскере, где местами стоит грунтовая вода, или в Нурсае, где соль так и норовит выскочить наружу, нужно быть с выбором осторожнее, объясняет специалист. Очень важно перед началом озеленения выяснить степень кислотности (Ph) на участке. В таком случае будет легче подобрать растение, подготовить правильно почву под те или иные саженцы», заключает г-жа Тегай.
В 2019 году ТОО «Трава у дома» получило в доверительное управление Ретро-парк в Жилгородке. Строительство Ретро-парка на берегу Урала было начато в феврале 2015 года на средства ТОО «Тенгизшевройл». В то время компания Татьяны Тегай по заказу ТШО занималась озеленением парка. По плану ТШО здесь должно было появиться всего 236 деревьев, а упор делался на газон. По словам г-жи Тегай, она настояла на том, чтобы увеличить количество деревьев до 750. После сдачи в эксплуатацию Ретро-парк передали городу. Для его обслуживания было создано КГП «Атырауский парк культуры и отдыха». Вь2017 году выявились проблемы с поливной системой, из-за которых впоследствии высохли газон и хвойные деревья. Вода в искусственном пруду, в котором планировалось содержать карпов, потемнела и заилилась. Из-за актов вандализма местами был вытоптали газон, выведен из строя общественный туалет и испорчена скульптурная композиция «Дос–Мукасана».
За последние годы здесь посадили еще более тысячи деревьев; сейчас их в общей сложности около двух тысяч: ели, туи, можжевельники, мыльное дерево, черный тополь, тополь серебристый, ясень, вязы, сосны, дуб, айлант, белая акация. «Трава у дома» планирует организовать в Ретро-парке полноценный дендрарий. Постепенно будет сокращаться площадь газонов, сложных в обслуживании, и осуществляться переход на многолетние цветы (лилейники, розы, лилии, шалфей).
«Зеленый пояс Атырау»
Осенью 2020 года акиматом Атырауской области был подготовлен десятилетний проект по высадке деревьев как в самом городе Атырау, так и вокруг него. Он предусматривает определение участков под озеленение, ответственного за работу исполнителя и графика посадок. Реализация проекта требует определенных инвестиций, и здесь к работе планируется привлечь нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, являющиеся основными источниками выбросов в атмосферу. Так, согласно принципу «загрязнитель платит» были определены основные предприятия области – ТШО, НКОК, ЭМГ, АНПЗ и другие - за которыми будут закреплены участки под озеленение с обязательствами по первоначальному уходу в течение 3-5 лет. Затем эти участки будут переданы городу или лесным хозяйствам.
Сами недропользователи отнеслись к проекту без энтузиазма, ссылаясь на финансовые трудности и стараясь уменьшить площадь выделенных им для озеленения участков. По информации из Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, общая площадь этих участков составляет 6 тыс.га. В частности, Тенгизшевройл должен создать «зеленый пояс» на территории Кайыршахтинского сельского округа (1,722 га), НКОК – вдоль канала Соколок (1,374 га), а АНПЗ – на территории полей испарения Тухлая балка (1,421 га).
«Желательно было бы устроить лесополосу от Соколка до Тухлой балки», - говорит руководитель областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан. Именно с той стороны чаще всего дуют ветра. Однако это не представляется возможным, поскольку там расположена охранная зона Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), трубы которого пролегают по этой территории, как и водопровод Астрахань-Мангышлак.
«Возводить же зеленый пояс с противоположной стороны не имеет смысла», отметил чиновник.
UFK разработал рекомендации для акимата, подрядчиков по озеленению, заказчикам работ по озеленению и т.д. С ними можно ознакомиться в конце брошюры. Один из советов: прекратить расползание города. «Гидрогеологи указывают на то, что территория Атырау должна быть компактной, чтобы уменьшить площадь заболачивания. Интенсивная хозяйственная деятельность, застройка без анализа и учета подземного горизонта, увеличение площади твердых покрытий - все это ведет к повышению уровня подземных вод. Здания, асфальт, брусчатка не дают воде под ними испаряться. Получается замкнутый круг».