Как пытались озеленить Атырау

Поливали очень осторожно, чтобы вся вода стекала в ямку вокруг дерева. Каждую ямку засыпали песком, чтобы сохранить влагу. Несмотря на скудный полив, деревья принялись.

Выбор деревьев был крайне важен. Серова подбирала песчаные, пустынные породы, главным образом, карагач, серебристый лох, тамарикс — самые засухоустойчивые и солевыносливые растения. В более влажных местах посадили тополь. Также был высажен джузгун. Семена, сеянцы, саженцы и черенки были выписаны из питомника Сасыколь Астраханской пескоукрепительной организации. В первый раз было высажено 60 000 саженцев. С учетом местного климата, при котором после зимы сразу наступает жара, деревья сажали в марте. Экспедиция Дубянского, вернувшись весной 1925 года из России, провела изыскания на берегу одного из соленых озер. Соорудили водопровод и качали воду в резервуары. Вода первого дня шла для питья, второго дня - для мытья, а на третий день вода была уже засоленной. Для сада подавали воду второго дня. Вода из озера помогла первому парку выжить. Первым зацвел джузгун, издавая необычный для пустыни медовый аромат. Хорошо политые растения даже под жарким солнцем принимались быстро, и аллеи обозначились очень скоро. Вскоре был высажен новый сад на втором участке. Также и началось озеленение жилищ рабочих. Садики у домов высаживали уже из черенков своих, доссорских деревьев. За 10-12 лет деревья в парке разрослись настолько, что кроны сомкнулись над головой и на земле появился травяной покров.

Летом 1935 года экспедиция Института агролесомелиорации изучала доссорский парк: рыли ямы и обнажали корневую систему деревьев, наблюдали полив в открытой почве, исследовали, как ведут себя корни деревьев в солончаковой земле и какие изменения произошли в структуре почвы под влиянием орошения и растений. Материалы о парке в Доссоре увезли в Москву. Их рассматривали как реальную основу для насаждения лесов между Каспийским морем и Уральским хребтом. Затем стали озеленять нефтепромыслы Макат и Искенэ. После ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Гурьев-Доссор, в цистернах стала прибывать пресная вода из реки Урал, а зимой приходили платформы, груженные глыбами уральского льда.

В 1934 году Серова вернулась в Гурьев. Ее назначили заведовать озеленением не только промыслов, но и всего Гурьевского района.

Терлифаевский сад

После изучения почвы нынешней Атырауской области профессор Дубянский составил научную записку, в которой предупредил, что чрезмерный полив зеленых насаждений создаст опасность вторичного засоления. Это необычное явление, вызванное высоким стоянием соленых подпочвенных вод. Встречаясь с поливной водой, они стремительно поднимаются по капиллярам сильно нагретой земли.

«Вердикт неутешителен – Гурьев непригоден для растительности. Это не только пустыня, но и соляное болото», писала София Виноградская в своей книге.

Но вдохновленный опытом Елены Серовой и ее садами на промыслах, садовод-любитель Терлифай в 1933 году посадил на левобережье Урала в районе поселка «Эмбанефти» свой сад, который поначалу занимал полгектара. Фруктовые деревья принялись. Первые успехи окрылили садовода, однако будучи cамоучкой, он не учитывал многих факторов.

Елена Серова, тоже озеленявшая в то время поселок «Эмбанефти» (ныне район улицы Валиханова), была против идеи Терлифая. Она была уверена, что фруктовые деревья с их глубоко разветвляющимися корнями неизбежно погибнут, едва корни достигнут соленых грунтовых вод. Сама она сажала только вдоль берега и на первом этапе исключительно засухоустойчивые растения. Смущала ее также блюдцеобразная низина, в которой предполагалось разбить сад Терлифая.

Тем не менее, Терлифай предложил управлению «Эмбанефти» посадить большой фруктовый сад в километре от реки Урал, на огромной плоской площади в пятьдесят гектаров. В 1933 году из питомников привезли 40 тысяч саженцев и усиленно их поливали. Поначалу сад зацвел и даже начал плодоносить. Были созданы теплицы, в которых вызревал виноград, клубника, а в междурядьях выращивали овощи. Но в 1937 году стали усыхать верхушки деревьев. Терлифай срезал их, и деревья на время оживали, но весной 1940 года стали отваливаться уже набухшие почки. Стволы деревьев чернели, у их корней зловеще стояла соленая вода. Терлифай пытался откачивать ее, но это было бесполезно. Вода поднималась вновь, в 1941 году деревья оголились и их порубили на топливо. Профессор Дубянский научно обосновал причины неудачи. При засолении отдаленная от берега низина не подходит для фруктового сада. В такой местности возможны лишь переносные поливные огороды. С учетом этого анализа, гурьевский садовод-любитель Чернохаев посадил фруктовый сад у самого берега Урала (в настоящее время это район университета им. Х. Досмухамедова) и его сад принялся. Согласно другой версии, этот сад был посажен еще до революции, а Чернохаев управлял им уже во время советской власти.