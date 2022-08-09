Что происходит со сквером у Дворца Школьников?

В начале марта 2018 года управление экологии и окружающей среды опубликовало объявление о госзакупках на благоустройство сквера по этому проекту. Плановая стоимость работ составила более 1 млрд тенге. Проект и его дороговизна вызвали возмущение у горожан, и через месяц после объявления тендера аким Бауыржан Байбек поручил оптимизировать его.

«Что касается сквера у Дворца Школьников, то здесь принято решение не трогать зелёные насаждения, а в рамках модернизации лишь обновить поливочную систему, отремонтировать опоры уличного освещения и провести другие необходимые работы. Отметим, ранее власти презентовали проекты реконструкции парка и сквера. Однако эскизы вызвали негодование у алматинской общественности, в частности, из-за планов по массовой вырубке и топированию деревьев, в связи с чем горожане организовали собрания в их защиту», – сообщало издание Krisha.kz. В апреле управление экологии и окружающей среды отказалось от закупки.

Вновь о реконструкции сквера у Дворца Школьников заговорили в 2021 году. Тогда глава управления зеленой экономики Наталья Ливинская презентовала проект, уже откорректированный тем же ТОО «West Project Astana» за 16,5 млн тенге.

19 апреля прошлого года ТОО «West Project Astana» провело общественные слушания по оценке воздействия реконструкции сквера на окружающую среду. На них присутствовало всего 10 человек, включая одного представителя акимата, двух представителей проектировщика и одного журналиста. Тем не менее, слушания были одобрены.

8 сентября прошлого года управление экологии и окружающей среды заключило договор на реконструкцию сквера с ТОО «EC ENERGY Qazaqstan» – фирмой, учредители которой известны по строительству электроподстанции в урочище Кок-Жайляу. Сумма работ по договору составила 773 067 482 тенге.